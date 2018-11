Dimmu Borgir: Cumplir con lo mínimo

Hermanos Cavalera, Cavalera Conspiracy o Sepultura, según algunos muchos más atrevidos, la verdad es que no importa tanto buscar una forma de bautizar a la dupla de Max & Iggor Cavalera junto a su banda, quienes llegaron por segunda vez en este formato a nuestro país para presentar los álbumes “Beneath The Remains” (1989) y “Arise” (1991), entregando una noche que prometía repasar todos los clásicos de Sepultura. Y vaya que cumplieron.

Un Teatro Cariola repleto recibió a los hermanos a las 21:00 horas en punto, sin tiempo para hacerse esperar, ni mucho menos para no sacar la artillería, ya que desde el primer minuto el concierto mostró toda la potencia y agresividad que reinaría a lo largo de la noche. Una verdadera ceremonia para quienes crecieron escuchando esos álbumes tan trascendentales de los brasileños.

Si bien, en rigor, ninguno de los dos álbumes fue repasado por completo, bastó solamente que sonara “Beneath The Remains” para que el caos se apoderara de la cancha. Es por eso, que no había nadie que no saltara y cantara bajo los ensordecedores riffs de Max Cavalera, quien se mostró cercano y muy dispuesto a animar a la audiencia en cada canción, como si intentara demostrar algo que se ha discutido por mucho tiempo: que ellos son los “verdaderos” Sepultura. Lo anterior se debe a los constantes cánticos que surgieron desde el público, quienes repetían “¡Sepultura, Sepultura, Sepultura!” sin parar, a lo que Max, sin dudarlo un minuto, respondía “¡Verdadero Sepultura!”, desatando los aplausos del público. Sin respiro alguno, “Inner Self”, uno de los más grandes clásicos del conjunto, sonó tan destructora y cruda como su versión original, con el Cariola convirtiéndose en un verdadero campo de batalla.

Si hay algo que se le debe reconocer a este proyecto, es precisamente la crudeza que despliega a la hora de repasar el catálogo clásico de Sepultura, algo que no se siente tanto a la hora de ver lo que Andreas Kisser y Paulo Jr. hacen con la banda hoy en día, ligándose mucho más a la vereda técnica y al metal más estructurado que los rebeldes primeros años de la banda brasileña. Es por eso que el sentimiento de estar viendo algo mucho más genuino fue algo que imperó en el ambiente toda la noche, con una batalla campal al ritmo de “Mass Hypnosis”, “Slaves Of Pain” o “Dead Embryonic Cells”, todas con una capacidad de derribar hasta al más fuerte dentro del intenso mosh pit. Sin duda era muy difícil disfrutar el show de manera “tranquila”, ya que la gente estaba incluso en el hall del teatro, con un sold out con todas sus letras.

Por supuesto que hubo cierto recuerdo a alguno de los héroes de Max e Iggor, tales como Motörhead con el cover a “Orgasmatron” o Ramones, esta vez con “I Believe In Miracles”. Hacia el final, otros infaltables de Sepultura como “Troops Of Doom”, “Refuse/Resist” y “Roots Bloody Roots” destrozaron el ambiente con la misma impronta de siempre, bajo un sonido fuerte, seguro, decidido y con ese condimento especial del que gozó el thrash metal durante la época de gloria, donde los brasileños llegaron a codearse con las bandas más importantes del globo. Sin duda, un show redondo, del que se podrían sacar muchas conclusiones, sobre todo a la hora de seguir debatiendo el eterno cuento sobre si debería o no reunirse la alineación original en algún momento.

La respuesta a esa interrogante, más aún luego de ver el show de los hermanos Cavalera, es un rotundo no. Sepultura actualmente ya no es lo mismo, pero no por eso se le quitará mérito al gran trabajo que hacen junto con la formación actual, y para recurrir a la nostalgia de esos gloriosos años, es mejor ver a Max e Iggor hacer lo suyo, repasando esos álbumes tan importantes para muchos y haciéndolo con la misma crudeza del pasado. Sin duda un concierto de antología para la comunidad metalera local, quienes vieron pasar los mejores recuerdos de esa época de largas cabelleras y videos en televisión por cable. Puede que actualmente exista una división entre lo que representa la banda, pero el espíritu original sigue intacto de alguna u otra forma y, a final de cuentas, eso es lo más importante.

Setlist