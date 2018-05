Deftones: El gran compromiso

Esta noche de lunes, Coliseo Santiago abrió sus puertas para recibir a la multitud de fanáticos que repletó el recinto de la calle Nataniel Cox en la primera de las tres fechas que los norteamericanos de Deftones tienen preparadas en la capital durante esta semana. En un hecho sin precedentes, los californianos agotaron todas las localidades disponibles para sus presentaciones, en una triada histórica para los seguidores de los autores de “Be Quiet And Drive”. A dos años del lanzamiento de “Gore” (2016), su último álbum de estudio a la fecha, el quinteto regresó al continente con una gira que se dedica a repasar en pleno lo mejor de su discografía, y anoche tuvimos la oportunidad de escuchar un set compuesto de 18 canciones en un concierto que no dio respiro a nadie.

Para abrir la velada, la banda de post hardcore, Quicksand, formados el año 1990 en Nueva York, realizó su debut en tierras chilenas como los “teloneros” del plato principal. La agrupación liderada por Walter Schreifels –donde también milita Sergio Vega, bajista de Deftones– se hizo esperar para llegar a nuestras tierras y, a pesar de no ser los protagonistas de la noche, se las arreglaron para dar en el gusto a los no pocos fanáticos que fueron en exclusiva a presenciar su espectáculo.

En un set consistente de doce canciones, los estadounidenses hicieron un breve, pero conciso viaje por su catálogo, haciendo gala de un gran sonido y una energizante performance, que logró mantener siempre enganchado al Coliseo, sobre todo en su sección final cuando “Thorn In My Side” puso a saltar a toda la cancha. Sería interesante tener a Quicksand en un show a solas, ya que su historia musical lo vale, pero lo que nos entregaron anoche –y lo que entregarán hoy y mañana– funciona como potente aperitivo para sus fans locales.

Pasando a las estrellas de la jornada, Deftones salió al escenario con la potencia que suele demostrar en cada una de sus presentaciones en vivo. Con Chino Moreno a la cabeza, canciones como “Rocket Skates”, “Around The Fur” y “Swerve City” desataron el coro masivo, a la vez que el caos en la cancha. Si bien, muchos de los seguidores de la banda son pertenecientes a una generación que se acerca cada vez más a la adultez, el fervor adolescente se apoderó del recinto y era casi imposible mantenerse en pie en los sectores más cercanos al proscenio. El recital continuó en la misma tónica, alternando entre los momentos de canto y contemplación, y entre aquellos donde la idea era saltar lo más alto posible. “Feiticeira”, “Elite” y “Rosemary” siguieron en el repertorio, demostrando que los músicos no se dejaron ninguna carta bajo la manga en este retorno a la capital.

Si bien, el grupo puede no sonar tan bien en vivo, cuando canciones como “Be Quiet And Drive (Far Away)”, “Passenger” o “Diamond Eyes” suenan por los parlantes, poco importa que algún instrumento quede opacado en la mezcla, lo relevante es la entrega de los músicos y la energía que logran transmitir al respetable. Y, pese a todo lo dicho anteriormente, Deftones sí logra brillar en su interpretación en numerosas ocasiones, tal como ocurrió en pasajes como “Digital Bath”, “Phantom Bride”, o la notable “Minerva”, siendo esta última una de las más ovacionadas por la muchedumbre.

En definitiva, lo de Deftones con la fanaticada chilena es un gran compromiso que se trazó hace 17 años con su primera visita a Chile, donde cada rencuentro es una cita a la que se asiste sagradamente y se disfruta a concho hasta la última nota, sin importar los ripios en el camino. Prueba de esto fue el final del espectáculo, donde la banda recordó su faceta más nü metal con la dupleta conformada por “Headup” y “Engine No. 9”, donde los fraseos de Chino Moreno dirigieron la comparsa en el caótico final de la primera fecha de esta trilogía de shows.

Cuerpos sudados, rostros felices y los puños en alto, fueron las principales manifestaciones de jolgorio durante la noche del lunes a las afueras de Coliseo Santiago, expresiones que esperamos revivir durante la jornada de hoy y la de mañana. Esperamos que la energía de Deftones se mantenga a tope para seguir disfrutando de tan implacable espectáculo.

Setlist

Rocket Skates Around The Fur Swerve City Feiticeira Elite Rosemary Kimdracula Phantom Bride Be Quiet And Drive (Far Away) My Own Summer (Shove It) Digital Bath Change (In The House Of Flies) Passenger Diamond Eyes Minerva Hexagram Headup Engine No. 9

Fotos cortesía Carlos Müller