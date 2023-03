Deafheaven: Emociones intensas

Si pensáramos que una de las bandas más explosivas y potentes de la actualidad lograría congregar por igual a un público absolutamente transversal hoy en día, sería complejo situarse en ese escenario. Y es que rompiendo esa tendencia, pocas son las bandas capaces de encantar a padres, madres y familias completas que encuentran en la música un punto de unión. Imagine Dragons, con todo su desplante sobre el escenario y la estampa de ser uno de los grupos más atractivos de ver y escuchar, perfectamente podría instalarse de manera asimétrica ante su fanaticada. Sin embargo, el grupo ha sabido mantener un perfil bajo -que difiere de sus presentaciones- y al mismo tiempo una cercanía tierna y cálida con su público. Eso se nota en el espectro generacional que asiste a sus shows, corea sus canciones y pasa el momento de sus vidas.

Desde que se anunció el “Mercury World Tour” para 2022, que las expectativas de volver a ver a los de Las Vegas en nuestro país eran altas. Pero unas complicaciones de salud de su vocalista Dan Reynolds hicieron que la banda reagendara el show en el Estadio Bicentenario de La Florida, cumpliendo así con su anhelado regreso. Y el formato estadio les sienta bien. Tras la presentación del dúo local MKRNI, el cuarteto se apoyó en diversas visuales, cuyo relato se entrelazaba con el concepto de su último disco “Mercury – Act 1” y “Mercury Act – 2”. Hasta ese momento, la euforia era total. Los primeros acordes de “My Life” de entrada bastaron para que chicos y grandes corearan y se abrazaran en señal de triunfo. Estábamos ad portas de presenciar un show épico. Sin vacilar, Reynolds suelta “Believer”, uno de los hits y que demuestra qué tan trabajada está la banda, sin tener en cuenta que su baterista original Daniel Platzman no los acompañó en esta gira.

“Believer” e “It’s Time” coronaron una primera parte de sonido impecable y un desplante único. Como pocos hoy en día, la banda se preocupó de acercar el show hacia todos quienes coparon la cancha y canchas preferenciales, haciéndolos partícipe de cada momento y acorde. Así desfilaron “Thunder” o “Birds”, suaves pero explosivas canciones que hacen que Imagine Dragons tenga bien ganado el concepto de dream metal o pop alternativo, teniendo en cuenta la cantidad de texturas y elementos que han sido capaces de explotar y apropiarse. Ciertos contratiempos y compases que marcan siempre un hito en batería (momento para el humo o el confetti) o una fina mezcla de baladas entre mandolinas, guitarras eléctricas y acústicas, complejizan la idea de una banda que visualmente promete mucho y da pie al prejuicio antes de someter a criterio su espectáculo y su música.

Más allá de pensar en bandas como Imagine Dragons desde la perspectiva de la propuesta visual, ha sido su versatilidad y carisma lo que hace que nuestro país sea uno de sus lugares predilectos. Casi como si un cariño se tratara, el grupo no dudó en utilizar la extensa pasarela que los dejaba un poco más cerca de sus fans. Así, emulando lo que hacía Coldplay, el grupo se instaló con un pequeño set acústico para interpretar “Next To Me”, “Amsterdam” y hasta “Three Little Birds”, original de Bob Marley and The Wailers. Es esa capacidad de desplazarse y cautivar, no sólo con sus movimientos sino también con su increíble trabajo vocal y musical lo que hace de Reynolds uno de los últimos frontman modernos, sudando simpatía y talento.

Durante sus intermedios, la banda aceitaba lo que sería el bloque final que prometía con otras de sus canciones más conocidas como “Bad Liar”, “Enemy” y “On Top Of The World”. A estas alturas, el compromiso era total (tras una poco efusiva versión de “Radioactive”) y los asistentes así lo sentían con cada palabra y gesto de Reynolds, quien se dio el tiempo de dedicar una canción a todos quienes sufren en silencio con la depresión. Es ese sentimiento de unión y complicidad que no sólo se genera desde el escenario, sino que también entre los asistentes, responsabilidad de una banda en extremo carismática y talentosa, que sabe dónde plantear su imagen de mega estrellas y cómo retribuir y mantener siempre fiel a un público que nos los ha abandonado en ya diez años de carrera. Imagine Dragons, tras el confetti y las luces, da el ejemplo de cómo cuidar y respetar a su público, entregándose al máximo.

Setlist