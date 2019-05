Dead Kennedys: La fiesta distópica

Es extraño que se hable siempre majaderamente de cómo el rock pierde terreno ante otros estilos, principalmente por dos motivos. El primero es que en los números no hay grandes pérdidas y público sigue existiendo. El segundo es que, en lo creativo, no hay grandes estancamientos en la visión más general, algo marcado por la existencia de cada vez más (y mejores) mujeres dentro de las posibilidades creativas, algo que hemos dicho muchas veces, por ejemplo, cuando Courtney Barnett vino el 1 de marzo pasado, sin ir más lejos. Por eso la velada del 19 de mayo en el Teatro Cariola no sólo tenía mucho de interesante por la calidad, sino también por las visiones sobre el rock que se ponían en escena, con Delain volviendo luego de apenas siete meses y VUUR luego de quince.

Pese a la prontitud de estos retornos, la gente llegó desde temprano, en una jornada que sería abierta por el crédito nacional Caterina Nix, quien con su banda entregó su ya acostumbrada solvencia y buena voz, junto a canciones bien tocadas que, sin embargo, dentro del contexto de la noche, quizás sería lo más clásico que veríamos en escena, no por ello siendo menos excelente.

El dueto de Caterina con Karin de Slaverty como invitada fue una muestra maestra de cómo se opera en el rock sinfónico. Igualmente fue una buena chance de ver cómo se vienen las novedades con la artista, que hace poco lanzó “Furyborn”, primer sencillo con su banda Chaos Magic, cuyos músicos la acompañaron en escena en media hora precisa para entregar calidad de entrada a los centenares que llegaron temprano.

Delain

Veinticinco minutos después de finalizado lo de Caterina Nix, vino el turno de Delain, que, a menos de dos años desde su debut en Chile, retornaba con material nuevo, el EP “Hunter’s Moon” lanzado hace tres meses. Pero el show que mostraron en el Cariola distaba de enfocarse en novedades y fue más cercano a ese show del Club Subterráneo en 2017, recorriendo la historia de la banda, algo inteligente considerando que a esas alturas, además del público de la banda holandesa, también iba llegando la fanaticada de Anneke Van Giersbergen que más adelante tocaría con VUUR.

Delain es una banda inteligente, de esas que entiende cómo se debe evolucionar, y es excelente la vuelta de tuerca que logra porque hace que un sonido, que pareciera estar estacionado en convencionalismos, logre llegar a un estado mucho más ligado a sonidos populares. Esto puede ser complejo para públicos más tradicionales, pero en una noche como esta calza perfecto, dados los cánones desafiados en la jornada.

Desde el comienzo con “Go Away” y la muy bien recibida por la gente, “Suckerpunch”, que se notó que el nivel de sonido del micrófono estaba muy bajo, algo extraño dada la profundidad de la voz de Charlotte Wessels. Mucho más adelante, ella se disculparía porque no podía dar el cien por ciento al estar muy resfriada, algo que tampoco se notó mucho porque la vocalista saltó y se movió como si estuviera mejor que nunca, y números exigentes con su voz, como “Get The Devil Out Of Me”, funcionaban bien, mientras el resto de la banda se lucía también.

Es interesante cómo es que Delain se mueve en materia estilística, con un look cercano al metal sinfónico, pero que en sus composiciones llevan más hacia el pop, e incluso con citas al famoso millennial woop y líneas más parecidas a lo que haría un Paramore que un Within Temptation o un Nightwish. He ahí también la mirada más interesante que provocan, porque no se trata de un rock sólo muy bien hecho, sino también de una evolución que puede llegar a más oídos, sin duda alguna. Por ejemplo, “Hunter’s Moon”, lo más nuevo de la banda, muestra el camino que pueden seguir, más ligado a la faceta pop que al rock, lo cual es interesante porque hoy no existe verdadero metal pop.

Entre jams de Timo Somers y Joey de Boer, e interludios programados, la banda iba marcando distintos momentos en el show, aunque sin propósitos narrativos o expresivos claros, lo que hacía lucir al concierto como algo más extenso de lo que fue. Ello no afectó mayormente el desarrollo de un espectáculo cuya mayor dificultad seguiría siendo el micrófono no en el nivel óptimo para destacar la voz de Charlotte, quedando sumergida en los instrumentos en canciones como “Mother Machine” o “We Are The Others”, y sería también algo que afectaría a la propia Anneke, por lo que no se ve como tema sólo de Delain, quienes, eficazmente en 70 minutos, configuraron un show a su medida, con un cierre de antología y muy adecuado con la canción “The Gathering”, buscando comunión y entregando otro camino para reinventar esta rueda que sigue girando como es la del rock.

VUUR

Una figura que sabe bien toda la extensión de ese concepto es Anneke Van Giersbergen, artista que se ha movido por todo el espectro, desde lo más sinfónico y suave a lo más crudo. Precisamente en esta última parte del abanico de posibilidades es con lo que volvía, en este caso a dar un show más extenso que su debut con VUUR en Chile en el Teatro Caupolicán abriendo para Epica, y en este caso cerrando la jornada. Aunque Anneke es conocida por lo melódico y lo sinfónico al servicio de sus canciones, ella sentía que tenía que mostrar su lado más heavy metal, y con VUUR lo hace de gran forma. Si Caterina Nix trabaja desde la excelencia y Delain desde la vuelta más pop, Anneke con VUUR busca el retorno a lo básico, y eso se agradece porque muestra que, aunque los riffs sean más duros, la voz de Anneke evoca la misma sensación épica y calidez adecuadas a las canciones, obviamente.

Tres minutos antes de las 22:00 hrs., tiempo convenido para el inicio del show, la banda salió al escenario y de inmediato con “Time – Rotterdam” quedó claro que, lejos de las aventuras melódicas en las que se había metido Anneke, lo de VUUR es orgánico y directo. Lograr canciones interesantes es el reto inicial, pero superado eso, lo que brilla es el complemento de su voz con instrumentos más rockeros que nunca en la carrera de una artista que hace lo que quiere y le sale bien.

A veces da la impresión de que las canciones que conforman el disco debut de VUUR, “In This Moment We Are Free – Cities” (2017), están sobre desarrolladas; de hecho, durando un poco más de lo que deberían, quitándole fuerza al material. Pero esa fuerza logra estar equilibrada en vivo, haciendo que canciones un poco lánguidas en estudio, como “Days Go By – London” o “The Martyr And The Saint – Beirut” logren tomar real vuelo. Parte del atractivo, claramente, radica en el lenguaje corporal de Anneke y los músicos, todos quienes están disfrutando mucho lo que hacen, y eso que parece un premio de consuelo para muchos, en realidad también se traspasa a la manera de interpretar las composiciones.

Igualmente, queda muy claro que a VUUR le queda camino cuando –fuera de excepciones como “Freedom – Rio” o la muy especial “Sail Away – Santiago”, que sólo apareció en el setlist del show en Chile en esta pasada por Sudamérica– los momentos más intensos fueron con canciones de The Gathering, como “On Most Surfaces (Inuït)” o la versión gigantesca de “The Storm” del proyecto The Gentle Storm. La gente hace sentir eso, aunque en verdad el show tiene un gran equilibrio y muestra cómo Anneke cree en lo que está haciendo, y eso le da un peso y una gravedad específicas al proyecto.

El cierre con “Strange Machines” de The Gathering, luego de bromear con que sólo quedaba una canción porque “tenemos que ir a ver la repetición del capítulo de “Game Of Thrones”, dejó en claro de que Anneke no olvida los puntos de partida, pero que no por ello va a mirar sólo hacia atrás. Es en la nueva vida que toman canciones antiguas donde se nota el valor real de VUUR, un proyecto que propone desde lo básico una manera más fresca de vivir cierto tipo de composiciones más rockeras, proponiendo un cierre preciso para una noche de intérpretes femeninas que muestran el camino, sin copiarse ni siquiera a ellas mismas.

Tras hora y cuarto de VUUR, los aplausos llenaban el Teatro Cariola y, así como llega, se va nuevamente la sonrisa de una Anneke que sabe bien lo que hace, y que logra convencer a todo el mundo de eso, con un goce único en el proceso.

Setlist Delain

Go Away Suckerpunch The Glory And The Scum Get The Devil Out Of Me Hands Of Gold Sing To Me Timo & Joey Jam Pristine Mother Machine Don’t Let Go We Are The Others Hunter’s Moon The Gathering

Setlist VUUR