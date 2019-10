Cuarteto De Nos: Reflejan temperamentos

No había un mejor lugar para cerrar la gira sudamericana de Slayer que Viña del Mar, sitio principalmente nutrido en torno a la figura de Tom Araya y su nexo con la ciudad jardín; el que la banda llegara junto a Anthrax hasta el Sporting Club, era algo que quedaría marcado como una instancia épica incluso desde que se anunció. Con un público dividido entre residentes y asistentes que se repetirían el plato, fueron miles los fanáticos que llegaron hasta el recinto de la quinta región para darle un adiós a la agrupación encabezada por Tom Araya, quienes ya lo habían entregado todo durante su presentación el domingo en Santiago Gets Louder, aunque eso poco importaba por lo único que sería la instancia: una de las bandas más importantes en la historia del thrash metal se despedía del público sudamericano y había que estar ahí, casi como un deber. Independiente del calor y el insistente polvo en el lugar, la mesa estaba servida y lista para que el banquete de metal fuera entregado a los hambrientos fanáticos.

Anthrax

Si una cosa es clara con Anthrax, es que cada vez que sube al escenario todo se transforma en un caos. La banda goza con la reputación de ser un acto que en vivo lleva hasta el límite toda la intensidad de su sonido, sabiendo perfectamente cómo administrar los tiempos en una presentación que pasa de una composición a otra con una soltura que no deja vacilar el momentum un solo segundo. Por eso, a pesar de entregar un setlist casi idéntico al que tuvieron el domingo en el Bicentenario de La Florida, desde el minuto en que sonó “Caught In A Mosh” se desató una batalla campal en la cancha del Sporting Club, con un público viviendo y sintiendo cada nota de la banda.

Scott Ian miraba sorprendido los moshpit que se armaban en distintos puntos de la cancha, por lo que el inicio de “Madhouse” no hizo más que echarle leña al fuego en términos de intensidad, mientras Joey Belladonna corría de un lado a otro animando a los presentes. Igual a como sucedería más adelante con Slayer, no importó mucho la similitud del repertorio para mermar la calidad del show, ya que la entrega del conjunto es fundamental para que sea el condimento especial de su presentación.

Golpe tras golpe, el conjunto fue desfilando por potentes canciones, como “I Am The Law” y “Now It’s Dark”, donde cada una parecía desatar las pasiones del público a punta de golpes y empujones, pero no en el sentido violento, sino que de hermandad en torno a la música porque, pese a su naturaleza dura, la comunión que se forma en torno al metal es única, independiente de algunas manzanas podridas que siempre querrán causar desorden más que pasar un buen momento. Debido a su calidad de telonero, el show fue un poco más breve, bordeando los sesenta minutos de duración, por lo que la interpretación de “Indians” puso el punto final a una nueva visita del conjunto a nuestro país, así como su debut en la quinta región.

Slayer

Unos cuatro minutos antes de lo pactado llegó el turno de Slayer, quienes repitieron a cabalidad el mismo repertorio que han presentado durante su gira de despedida. Pese a lo anterior, la banda sabe cómo desprenderse de cualquier cliché haciendo que cada show sea diferente del anterior, lo cual se traduce en la fuerza de la interpretación como el principal motor de novedad en cada uno de sus conciertos. Sin ánimo de ser majadero, el repertorio fue ejecutado al pie de la letra, igual que su presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida, por lo que nuevamente se produjo esa alteración de intensidades por canciones que no necesariamente son de lo más destacado de su discografía, tomando ejemplos como “Gemini” o “Born Of Fire“, que alteraban el hilo conductor de un show que, en el papel, debió tratarse solamente de clásicos.

Pese a lo anterior, un ambiente diferente se vivió en el escenario, no sólo en la forma en que la banda se paró frente al público, sino que también en el sonido. No hubo un sólo minuto en que Slayer no sonara agresivo, acelerado y demoledor, sobre todo en el implacable juego de Kerry King y Gary Holt en las guitarras, donde la manera en que despachaban los intensos riffs parecía estar a tono con la ocasión. Esta era la última vez que la banda tocaba frente a un público sudamericano, conocidos por su pasión y entrega en todo el mundo, por lo que, conscientemente o no, el conjunto sabía que era un momento que nunca más volvería a repetirse.

Cinco cortes de “Seasons In The Abyss” estuvieron presentes, siendo el álbum que más cabida tuvo dentro del setlist, curioso si se piensa, pero a la larga lo más importante era celebrar el legado de una de las bandas más influyentes para el thrash metal. Bajo ese concepto, piezas fundamentales como “Chemical Warfare“, “South Of Heaven” o “Black Magic” fueron piedras angulares de un set demoledor. Aunque el panorama general era prácticamente idéntico al show del domingo, fue el espíritu de la interpretación lo totalmente diferente, algo muy difícil de explicar o graficar con palabras, transformándose en un aspecto que sólo puede ser definido al ser testigos del sonido que los cuatro integrantes alcanzaron en el desarrollo de la presentación.

Tras el estandarte “Angel Of Death” como cierre del concierto, la banda se despidió de los extasiados fanáticos por un poco más de tiempo a lo habitual, con Tom Araya como siempre quedándose un momento más en el escenario para contemplar a la gente, perdiendo su mirada en el mar de fanáticos que clamaban su nombre. Puede que muy pocos se tomen en serio el hecho de que Slayer se termina, pero la melancolía y pesar que transmitía Araya en sus palabras calan hondo, mucho más que cualquier gira de despedida de otro conjunto.

Muchos todavía tienen la duda de si efectivamente esta será la última vez que tendremos a Slayer sobre un escenario, al punto de que ni siquiera le toman el peso a la situación. “Volverán en unos 5 años“, decía la mayoría, aunque esa afirmación no parece tener mucho sentido luego del demoledor show que entregaron en Viña del Mar, ya que se sintió como si efectivamente la banda se estaba despidiendo de su público.

En tiempos donde cada vez son más los que deciden salir del retiro, la decisión que Araya y los suyos tomaron no deja de sembrar dudas, interrogantes a las que sólo el tiempo les dará respuesta. Lo único que queda es agradecer por la música, por los momentos y por el implacable legado que el cuarteto deja para la posteridad, donde, además de influenciar a una serie de bandas, también jugó un papel importante en todos los que buscan una voz a través de la música. Sólo el tiempo dirá lo que viene, pero si esto termina en un punto tan alto como el nivel interpretativo que están en estos conciertos, Slayer pasará a la posteridad como una de las mejores bandas en vivo, ya que, por lo menos en la vereda del metal, dejan atrás a todos sus competidores.

Setlist Anthrax

Caught In A Mosh Got The Time (original de Joe Jackson) Madhouse I Am The Law Now It’s Dark Efilnikufesin (N.F.L.) A.I.R. Antisocial (original de Trust) Indians

Setlist Slayer