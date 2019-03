Courtney Barnett: En su mejor momento

Con la música de Courtney Barnett pasa uno de esos extraños casos en que un artista puede girar a gran escala desde el primer trabajo de larga duración que sale a las calles. Barnett ya había estado presente en nuestro país en 2016, solo un año después de publicar “Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Sit” (2015), deleitando a un reducido número de fanáticos y llevándose de paso a los casuales y curiosos propios de un show festivalero, quienes seguramente se acercaron a su música luego de la gran presentación que tuvo durante aquella jornada. Pasó poco más de dos años desde esa versión del festival Fauna Primavera para que la australiana volviera a un escenario nacional, esta vez de la mano de su tremendo disco “Tell Me How You Really Feel” (2018), que la hizo aterrizar hasta Club Blondie para presentar no sólo las canciones de dicho LP, sino que también una selección del resto de su obra.

Primero, la cantante nacional Yaney sería la encargada de dar inicio a la jornada, con un considerable marco de público que llegó desde el primer momento para poder no sólo estar más cerca de Barnett, sino que también para aprovechar de ver la presentación de la artista nacional. Con un set que se extendió por poco más de treinta minutos, Yaney repasó principalmente algunos tracks seleccionados de su álbum “1992”, publicado el año pasado, frente a un público que escuchó atenta y respetuosamente durante toda la presentación.

Luego del tradicional recambio de equipos en el escenario, fue el turno para que la australiana por fin saliera a escena, dando inicio con la canción que parte su último disco, “Hopefullessness”, encendiendo de inmediato a la gente que venía totalmente dispuesta a pasarla bien. Sin ningún titubeo, la noche avanzó con “City Looks Pretty” y “Avant Gardener”. Los saltos en la pista ya habían tomado vuelo, y el sonido de la Blondie llegaba hasta cada rincón del lugar: Barnett ya tenía al respetable en la palma de su mano.

Si hay una palabra para describir el ambiente que se vivió en Club Blondie, esa sería la intensidad, una que se apoderó de cada cuerpo presente en la pista del reconocido recinto capitalino, y que permitió que el lugar se convirtiera en un concierto de lo más atrevido y enérgico, con un público totalmente entregado en las primeras filas con cada riff de la australiana, quien aprovecha cada instancia para demostrar su impecable carisma a la hora de mostrarse con las seis cuerdas.

Mediante favoritos de la audiencia, como “Small Talk”, “Need A Little Time” o la tan relevante “Nameless, Faceless”, Barnett fue entregando un estamento de todo lo que está mal en nuestra sociedad actual, con un mensaje claro y conciso, siempre desde una vereda que reivindica los vapuleados derechos de la mujer, lo que se ve reflejado en el considerable número de mujeres que se apostaron en las primeras filas para ver a la artista, admirada gracias a un mensaje valiente y sincero en tiempos donde cada vez abunda más el doble estándar.

Ese carisma, derrochado por montones, permite que Courtney se muestre segura de un escenario que domina a la perfección, apelando a un ruidoso minimalismo de solamente tres piezas, donde la batería y el bajo cimientan todo el trabajo que los riffs van edificando mediante tamañas composiciones como “Are You Looking After Yourself?”, “Lance Jr”, “Charity” o la potentísima “Pedestrian At Best”, sin duda uno de los momentos más importantes dentro de su set, y que fue interpretada con una destreza envidiable, desatando saltos, cantos y una euforia colectiva que quedará plasmada en la posteridad.

El encore no se hizo esperar, por lo que la audiencia tuvo la oportunidad de escuchar tres canciones más, con un pequeño repaso al álbum colaborativo junto a Kurt Vile, “Lotta Sea Lice” (2017), mediante la canción “Let It Go”, además de los favoritos del público, “Kim’s Caravan” y luego “History Eraser”, cierres perfectos para una noche donde el calor del ambiente llevó los ánimos hasta el infinito. Sonado el último acorde, las guitarras iban desvaneciendo su chicharreo, la cancha se apaciguaba y la banda dejaba el escenario, mientras Courtney Barnett terminaba de hacer historia con un show que se metió dentro de lo mejor que se ha visto en años.

Siempre que un artista triunfa en un festival, después viene la prueba de fuego con el esperado concierto en solitario, examen que Courtney superó con creces, ya que su show fue considerablemente más consistente al realizado en 2016, mostrándose como una artista que definitivamente no perdió el tiempo durante todo este período, creciendo y desarrollándose en la forma en que estructura su presentación, donde el ritmo de la guitarra le va dando las pulsaciones a un relato cuya intensidad va en constante ascenso, exigiendo un compromiso tanto de la banda como de la audiencia para mantener la energía a tope. Estamos frente a una artista que ya tiene un sitial ganado dentro de los imprescindibles del rock moderno, por lo que, en varios años más, esta visita será recordada como el show de Barnett en uno de sus mejores momentos, de esos que se escriben libros y se habla por mucho tiempo. Quien siga con la estupidez de que la música de hoy ya no es la de antes, simplemente no está prestando atención, menos cuando es el género femenino el que está tomando las riendas de un instrumento que se creía en retirada, pero que simplemente estuvo siendo mejor aprovechado por las mujeres, esas que a la crítica y a los oyentes tanto les cuesta poner atención, esas que están realizando cosas muchas más interesantes y que deben ser tomadas con la debida atención que merecen.

