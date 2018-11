Colors Night Lights I 2018

Este año marcó el regreso de Colors Night Lights, evento que, al parecer, llegó para quedarse con un cartel dividido en dos jornadas con grandes bandas internacionales. La primera de ellas, realizada en noche de Halloween, trajo consigo la vuelta de Foster The People y Noel Gallagher’s High Flying Birds, además de un cartel complementado por créditos nacionales, como Dulce y Agraz y Saiko, quienes dieron forma a este festival al aire libre dispuesto en las instalaciones del Velódromo del Estadio Nacional. Con actuaciones magistrales, cada banda entregó lo suyo en una jornada donde la buena música fue crucial en todas sus formas, desde el encendido show de Foster The People, hasta el repaso a una historia musical completa con Noel Gallagher y lo más destacado de todos sus trabajos. Ni siquiera el hecho de que, al comenzar temprano, el marco de público sería menor en un principio, acalló los ánimos de la gente que sólo fue para disfrutar de un día completo con bandas y otras actividades, sintiendo el ambiente muy encendido desde el minuto uno.

Dulce y Agraz

Desde muy temprano los asistentes comenzaron a llegar para disfrutar de la larga jornada musical, siendo recibidos con un pequeño set de DJ Jinco, encargado de abrir los fuegos. Acto seguido, el proyecto nacional Dulce y Agraz, a cargo de la interprete penquista Daniela González, encantó a los presentes con parte de su trabajo, invitando también a Javier Barría en un momento. Sin duda, un gran descubrimiento para quienes no habían oído mucho de esta joven artista, quien fue lo más destacado dentro del cartel, musicalmente hablando, previo a los dos platos fuertes de la noche.

Saiko

Saiko y sus canciones ya impregnadas en el cancionero nacional, sería el último show antes de que comenzara a caer la noche, y lo hicieron repasando una historia que los ha transformado en unos verdaderos referentes para la música chilena. Con Denisse Malebrán siempre a la cabeza, la banda se presentó ante un marco de público más considerable, ya que el ingreso fuerte comenzó a producirse posterior al término de la jornada laboral al tratarse de un día de semana. No obstante, lo anterior no fue impedimento para que ya se viviera un gran ambiente antes de que comenzaran los shows estelares, y cuando el sol comenzaba a esconderse, los gritos resonaban en la cancha esperando por ver a Foster The People presentar su último álbum de estudio, aunque nadie presagiaba que lo harían de una manera tan sólida y magistral como anoche.

Foster The People

Dicen que la mejor forma para evaluar el crecimiento de una banda es mediante sus conciertos en vivo, y lo mostrado por Foster The People claramente dejó expuesto el excelente presente que vive la agrupación comandada por Mark Foster, quienes, con un setlist escogido con pinzas para la ocasión, fueron desplegando su increíble potencial instrumental en el escenario.

Con “Houdini” como el primer gran golpe, la banda escogió una carta segura para ir deslizándose a través de toda su discografía, centrándose principalmente en sus álbumes “Torches” (2011) y “Sacred Hearts Club” (2017), en un show que rondó la hora y treinta minutos de presentación. Luces de neón, sintetizadores y mucho baile se tomaron la presentación del conjunto, que fue mostrándose maduro y decidido con cada canción. Tracks como “Helena Beat”, “Are You What You Want To Be?” o “Coming Of Age”, hicieron saltar y cantar a todos los presentes, absolutamente alucinados con los juegos de luces y el increíble potencial sonoro que mostró la sección rítmica a cargo de Mark Pontius en batería, en conjunto con Sean Cimino e Isom Innis, a quienes difícilmente se les puede etiquetar bajo un instrumento debido a su exorbitante despliegue en una gran variedad de ellos.

Por supuesto que “Pumped Up Kicks”, una de sus composiciones más populares, hizo bailar a todos los presentes antes del gran cierre, el que llegó acompañado de las canciones “Loyal Like Sid & Nancy” y “Sit Next To Me”, broches de oro para una presentación que superó cualquier prejuicio o incluso expectativa. Puede ser que, luego de tanto divagar, Foster y los suyos finalmente están encontrando el camino correcto para convertirse en una de las bandas más importantes de su generación, realizando uno de los conciertos más explosivos de los que se tenga memoria este año.

Noel Gallagher’s High Flying Birds

Luego del agradable sabor que dejó Foster The People, sería el turno para que “The Chief” tomara el mando de la situación, marcando la quinta presentación de Noel Gallagher como solista en nuestro país, luego de su debut en Teatro Caupolicán en 2012, su actuación en Lollapalooza Chile 2016, su instancia como invitado de U2 el año pasado, y su debut en Concepción materializado la noche anterior. Ahora el ex Oasis vendría en promoción de su álbum “Who Built The Moon?” de 2017, concentrándose principalmente en las canciones de su último LP de estudio, pero sin dejar de lado aquellos clásicos que marcaron su carrera con la banda de Manchester.

Una intro interpretada por la banda marcó el inicio con “Fort Knox”, con un amplio personal de músicos en el escenario, para dar paso a “Holy Mountain” y su sonido mucho más colorido que de costumbre, recibida por un público que partió tibio, pero que se fue animando a medida que avanzaba el concierto. A pesar de ser grandes composiciones, “Keep On Reaching” o “It’s A Beautiful World” no fueron tan bien recibidas como otras, pero aun así marcaron la línea principal que fue guiando el concierto, pasando a canciones de su primer trabajo, como “If I Had A Gun…” o “Dream On”, verdaderos clásicos a estas alturas. Por supuesto, todos esperaban por canciones de Oasis, y Gallagher cumplió con la primera dupla de la noche: “Little By Little” y “Whatever”, interpretadas en conjunto para recordar a su antigua banda, en un ejercicio que repetiría en dos ocasiones más.

La siguiente instancia fue el repaso a “Half The World Away” y “Wonderwall”, coreada por absolutamente todos los presentes en el Velódromo del Nacional, ya que es obvio que no había nadie que no se supiera el éxito más popular de los hermanos Gallagher. Es inevitable pensar en las dudas que genera el hecho de ver a tantos músicos en escena, los que muchas veces no se justifican. En ese sentido, Noel podría pecar de exceso, puesto que el constante desfile de personas en el escenario no permitió entender muy bien el orden de las canciones. Como ejemplo de ello, las dos intervenciones que realizó YSEÉ como corista –quien perfectamente podría haberse quedado todo el show– o la perfomance aparte que tiene Charlotte Marionneau con sus silbatos, tijeras, e incluso un teléfono, quien le entregó un aporte muy valioso al show, pero que también generaba un quiebre en el ambiente cada vez que se retiraba del escenario.

Luego de “The Right Stuff”, el cierre llegó junto a “Go Let It Out” y el clásico eterno de “Don’t Look Back In Anger”, dedicada a Alexis Sánchez, alguien “que no pudo estar aquí esta noche”, según palabras del propio Gallagher, quien le dedicó un cariñoso “Fuck That Guy!” antes de interpretar la canción. Cuando se creía todo terminado, una sorpresa en forma de cover con “All You Need Is Love” de The Beatles fue el cierre definitivo, con la banda marchándose rápidamente del escenario y agradeciendo a todos por haber estado presentes. Noel Gallagher y sus High Flying Birds emprendieron vuelo con la misión cumplida.

Si hubiese que analizar la primera jornada de este Colors Night Lights, el balance es absolutamente positivo, con un lugar bien acondicionado, tiempos distribuidos de manera acorde a las circunstancias y horarios que se cumplen a cabalidad entre una banda y otra. Los asistentes, por su parte, dieron forma al gran ambiente que se vivió durante toda la jornada, siendo el otro protagonista en cada show y presenciando el excelente presente que gozan todos los artistas que pasaron por el escenario. No hay necesidad de rebuscar detalles para sobre analizar en cualquiera de los dos shows centrales, ya que la música fue quien habló por sí sola. Evidentemente, la efervescencia puede variar de un artista a otro, algo determinado por factores de target en audiencia y otras cosas, pero el sentimiento es el mismo. Ahora sólo queda esperar la siguiente fecha encabezada por Blondie y The Vamps, la que hasta ahora contaría con un público más extenso que esta oportunidad, aunque habrá que ver si con las mismas ganas.

Setlist Foster The People

Houdini Call It What You Want Pay The Man Doing It For The Money Time To Get Closer Helena Beat Are You What You Want to Be? A Beginner’s Guide To Destroying The Moon Waste Pseudologia Fantastica Coming Of Age Lotus Eater Miss You Don’t Stop (Color On The Walls) Pumped Up Kicks Loyal Like Sid & Nancy Sit Next To Me

Setlist Noel Gallagher’s High Flying Birds