Clan Of Xymox: La negra luz de la noche

Pese a todas las dificultades, Clan Of Xymox pudo dar inicio a su gira sudamericana en el escenario de Club Blondie. Esa es la idea general, pero detrás hay un montón de detalles virtuosos y luminosos que convergieron para dar una “fiesta dark” perfecta, tal como se esperaba, luego de una incertidumbre dada por la mala gestión de la producción peruana que dificultó todo para el retorno a nuestro continente de la banda holandesa, ícono del darkwave, esa mezcla entre un alma gótica, rockera, ligada al new wave y la electrónica.

Antes del show principal, a las 21:30 horas, el reverendo Damon Fries se subió al escenario con una malabarista que, con fuego en sus manos, hacía presagiar que esa noche se encendía. Fries es el hombre detrás de la potente y atormentadora propuesta de Jesus Complex, que con canciones como “Welcome To My Nightmare” o “Live A Little, Die A Little” trajo su terrorífica atmósfera al escenario de la Blondie. Como en casa, esas canciones conllevaban potencia industrial, apoyadas por imágenes acorde a lo que iba sonando. Media hora que dejó al público que iba llegando muy listo para lo que venía, con la voz y guitarra de Damon predicando oscuridad, baile y distorsión.

Sólo 15 minutos después de Jesus Complex, todo estaba listo y comenzaba a sonar la intro del show principal, mientras Mario Usai, bajista y a veces guitarrista, Daniel Hoffmann, encargado de las programaciones y Sean Göbel, encargado de teclados y más programaciones, entraban a escena. Pero cuando el público se hizo sentir más, fue cuando el alma, corazón y cabeza de Clan Of Xymox, Ronny Moorings, saludó y comenzó a sonar “Stranger”, parte de esas canciones ya icónicas del cuarteto, que en esta visita a Santiago tendría un repertorio amplio, lleno de mezclas entre lo más reconocido de su historia, y el último lanzamiento a la fecha, “Days Of Black” (2017). De ese álbum, inmediatamente después sonó “Your Kiss”, cuyos sintetizadores pegaban duro contra las paredes de la Blondie. La capacidad rítmica de Xymox es tremenda, y lo bien que sonaba todo contribuía a la fiesta, pero también es cierto que mucho ayuda que Ronny mantenga su registro vocal con elegancia y potencia, a semejanza de grandes referentes de sonidos más oscuros, como Peter Murphy, quien a veces se viene a la cabeza.

Desde ese momento, el show no decayó jamás, incluyendo clásicos como “Jasmine & Rose”, “Louise” o “Loneliness”, todos generando que la gente se moviera, bailara, cantara, lo clásico, pero quizás no tan cálidamente como terminó siendo. A veces el prejuicio de la seriedad y oscuridad de lo “dark” deja escondido lo bien que se pasa con estos sonidos y lo humano que es todo entremedio de tantos sonidos de corte industrial o electrónico. Las letras de Moorings son arrojadas, son desgarradoras, son directas, y la gente las vive y las siente en medio de irresistibles melodías. Entre medio de los temas, Ronny agradecía al público el acto de estar ahí, y contaba de las peripecias que tuvieron que hacer para llegar: vuelo con dos escalas, más de 30 horas de vuelo, e incluso el tráfico hacia la Blondie, afectado por la ocurrencia de la marcha convocada por Fridays For Future que llevó a más de cien mil personas a las calles de Santiago.

Entre lamentos y jet-lag, el líder de la banda decía que sufrieron, pero que sí, que todo el mundo debería andar en bicicleta y que al menos fue por una buena causa. Una simpatía sazonada por un público receptivo y devoto del artista, que siempre aplaudió y le demostró afecto, algo clave en tiempos en los que en algunos shows se da por sentada la presencia de los artistas en el escenario, cuando siempre detrás hay un gran trabajo, y cuando todo converge de forma exitosa, el resultado más bello está en un espacio de comunión como fue este retorno de Clan Of Xymox.

El baile llegaba más cargado de la mano de “Obsession” y luego de la irresistible “Muscoviet Musquito”, y muchas veces, cuando se hacía necesario que el público se sumara con sus palmas, Daniel Hoffmann usaba unas luces en sus manos para instar a la gente a sumarse. Ese tipo de detalles también era importante: cada canción tenía su propio diseño de iluminación, bien detallado en el setlist incluso, una preocupación para que cada son tuviera su espíritu incluso en el aire. Donde el karaoke colectivo se hizo más manifiesto fue en “A Day”, hitazo de la agrupación que, además, ahondaba en la capacidad de Xymox de mostrar todas sus facetas, dejando a la audiencia más que feliz y lista para cerrar el main set con “Going Round”, una faceta más ligera, pero no por ello menos potente del conjunto.

La asistencia obviamente quedó muy arriba con el show, con la energía a tope, y los vítores para que la banda volviera al escenario se multiplicaron, y así ocurrió. Clan Of Xymox regresó para hacer “Cry In The Wind”, “This World” y “Back Door”, esta última absolutamente hecha para derretir la pista de la Blondie, y la gente seguía queriendo más. La banda no se quería ir, pero “tenemos un avión que agarrar” indicaba con un dejo de pena Moorings, haciendo referencia a su próximo viaje para tocar en Brasil, y por ello es que dejaron dos tracks más en el escenario, “In Love We Trust”, a la que en un par de ocasiones le cambió la letra a “in Chile we trust”, y con la aptamente titulada “Farewell” para decir adiós, tras casi una hora y cincuenta minutos de música.

Una jornada llena de momentos luminosos, de esos que sí se encuentran entre las sombras que forman los cuerpos danzantes en la pista de la Blondie. Son encuentros culturales, son ideales motivados por la música y, al final, cuando alguien va a un evento, ese tipo de cosas son las que ayudan a que todo tenga un significado mayor, más allá de ser una noche de fiesta. Y es en esos significados que un concierto puede vivir en la memoria, más allá de su fugaz momento de ocurrencia.

Setlist