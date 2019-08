Cigarettes After Sex: Fragmentos de la intimidad

El hecho de que, a tan solo siete meses desde su última vez por estos lares, Phil Anselmo haya decidido regresar al continente, habla de lo entusiasta que es el público sudamericano con el metal, algo de lo que el músico ha sido abiertamente muy agradecido. Es por eso que, en un hecho inédito, Anselmo llegaba nuevamente a Santiago con su banda The Illegals para ofrecer su tercer show en la capital este año, prometiendo un setlist que consistía netamente en hits de Pantera.

Esta cita en particular también fue la instancia en que HumoNegro celebró sus 14 años de vida, por lo que en nuestro medio se trataba de un hito considerable: el ex frontman de Pantera rindiendo homenaje a una de las bandas más sólidas y atrevidas en la historia del metal. No es un misterio que el conjunto de Texas es una agrupación muy adorada en nuestro país, así que el entusiasmo dentro de Coliseo Santiago era efervescente, con un desfile de poleras de la banda haciendo su arribo desde muy temprano para disfrutar de la jornada que previamente contaría con Nuclear como el nombre encargado de dar la bienvenida.

Y qué recibimiento fue ese. Nuclear condensó en un intervalo de tan sólo treinta minutos toda la potencia necesaria para comprobar que son uno de los nombres más consistentes y fuertes del thrash metal local, con una impronta y desplante escénico que no tiene nada que envidiar a los representantes internacionales del género. Por supuesto, esa vibra también se transmitió hacia el público, que disfrutó cada destructor riff en el que la banda fue desarrollando sus canciones, aprovechando la instancia para arremeter también contra la corrupta clase política nacional, además de cierto personaje de extrema derecha que suele estar tan en la palestra (y que ni siquiera merece ser mencionado).

Bastó sólo una pincelada de toda la destreza que posee el conjunto nacional para encender los motores de una audiencia que rugió desde muy temprano, por lo que la tarea ya estaba hecha en términos de animar al público de cara a la batalla campal que se vendría más adelante. Y es que, mientras sonaban distintos clásicos del heavy metal por los altoparlantes, la gente ya palpitaba la intensidad en el aire en la espera del plato fuerte de la noche.

Desde el momento en que The Illegals subió al escenario, la gente entró en una catarsis general, tanto, que el inicio de “Mouth For War” sólo fue el último empuje para que la cancha comenzara a moverse sin parar, con distintos mosh pit apareciendo en la pista y un teatro cantando al unísono junto a Anselmo, quien, pese a que debería estar acostumbrado a un recibimiento de este tipo, no ocultaba su asombro frente a un recinto que se repletó para acompañarlo nuevamente.

El set prometía ser íntegramente de Pantera, algo que fue puesto en duda de manera reiterativa por los fans más incrédulos en las semanas previas al show, pero Phil y su banda hicieron cumplir su palabra y no dejaron espacio alguno para que el público se salvara de brutales golpes como “Becoming“, “Yesterday Don’t Mean Shit” o el aturdidor bombazo que significa “I’m Broken“, una de las canciones más coreadas en toda la noche. Si una cosa quedaba en claro, es que la complicidad entre el músico y la audiencia ya estaba generada, el frontman complació a sus fanáticos desde el primer momento y, evidentemente, llegó el punto donde inclusive preguntó hacia donde querían llevar el show.

Ese respeto que Anselmo tiene por su banda se notó en seguida, ya que bastó una pregunta para que el respetable contestara afirmativamente y permitiera que la agrupación tocara algo que no se tratara de su ex banda, siendo “Walk Through Exits Only” la única canción ajena al grueso del repertorio en ser interpretada en la noche. Bien lo dijo el cantante en la entrevista que tuvo con nosotros, su banda se merece todos los respetos y elogios posibles en esta tarea, ya que llevar el legado de Pantera hasta las generaciones que no pudieron presenciarlo en carne propia es una misión titánica, sin embargo, el conjunto sabe responder ante ella con mucha firmeza, con una interpretación y fiato mucho más pulido que la última vez que estuvieron en la capital.

Para muchos podrá ser una demostración de necesidad o deseo de mantenerse como alguien relevante, la situación que Anselmo compone dista mucho de algo que efectivamente sea necesario para él, ya que el hecho de querer entregarles la oportunidad a todo aquel que no haya visto a Pantera en vivo es admirable y, aunque para los más quisquillosos no hagan el trabajo al pie de la letra, igualmente es algo que evidencia la preocupación y agradecimiento que Anselmo tiene por sus seguidores.

Esas composiciones titánicas que tiene la banda no estuvieron ausentes tampoco, logrando que el entusiasmo del público llegara hasta el techo con verdaderos mazazos a la cabeza, como “Fucking Hostile“, la icónica “Walk“, “Hellbound” o la presentación en conjunto de “Domination” y “Hollow“, puntos finales de una presentación que cumplió con lo prometido y dejó a los fanáticos deseosos de escuchar más.

No hubo que esperar mucho para que el bis se hiciera presente con “A New Level“, una de las composiciones más queridas y disfrutadas por los seguidores de Pantera en esta noche histórica, que borró el sabor agridulce que les quedó a los más exigentes en la visita pasada, donde el recuerdo a la banda se vio reflejado en una cantidad menor de canciones que las que desfilaron sobre el escenario de Coliseo Santiago la noche del jueves.

Ni las complicaciones sonoras que se pueden presentar según la ubicación dentro del recinto empañaron un concierto que terminó siendo mucho más de lo esperado, con una banda comprometida totalmente en los roles que desarrollaron a la hora de dar vida a un catálogo excepcional, que debe ser interpretado con el respeto y profesionalismo que merece, y que fue disfrutado por la gente tal como si se tratara de 1995.

Es innegable que el legado de Pantera crece aún más con los años y eso es un antecedente a tomar en consideración, sobre todo cuando tenemos a una de sus piezas fundamentales predicando su vida y obra, con un mensaje que sigue llegando hasta el alma de aquellos que se sintieron atraídos por su propuesta en esos años de gloria, así como también a los que se van sumando a medida que descubren los trabajos que dejó una agrupación que ayudó a dar forma a todo el metal que empezó a desarrollarse desde los noventa.

