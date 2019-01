Christina Rosenvinge: Ouijas para la empatía y la revolución

En noviembre pasado viviríamos el regreso de New Order a Chile, el que debió postergarse debido a problemas ajenos de producción. Llegó el mes de enero y el esperado momento ya estaba aquí, Bernard Sumner y los suyos arribaban nuevamente hasta el Teatro Caupolicán para concretar su cuarta oportunidad en nuestro país, una que no venía atada a ningún tipo de celebración especial o promoción de algún trabajo; esta sería una noche de hits, y eso bien lo sabía el público que ya se estaba preparando para vibrar bailando durante la velada. Aunque hubo un pequeño retraso en la hora de inicio, informado en un principio, el teatro completo entró en erupción desde que se apagaron las luces y, luego de la intro respectiva, comenzaron a entrar todos los integrantes para dar pie a “Singularity”, el primer golpe de la intensa jornada que se avecinaba.

Es indudable la impecable técnica que cada uno de los integrantes tiene sobre el escenario, a pesar de que los años han pasado. Desde los teclados de Gillian Gilbert hasta la batería de Stephen Morris, cada uno entregó lo mejor de sí para ejecutar melodías vibrantes y de una complejidad sonora que retumbaba en cada una de las almas presentes en el lugar. Mención honrosa además para los integrantes (en rigor) más nuevos: Phil Cunningham en la guitarra y el siempre animado Tom Chapman en el bajo, que desde su llegada han aportado una cuota fresca a la madurez y experiencia que manejan tan bien el resto de la banda. Aunque el baile debería ser lo más esencial, igualmente hubo paso para que sonaran canciones como “Age Of Consent” o “Restless”, las que aportan una mirada de la banda más ligada a las guitarras, pero igual de colorida que sus composiciones para la pista de baile. En ese punto, no fallaron varias de las integradas de “Music Complete” (2015), su último trabajo de estudio a la fecha.

La velada también tuvo espacio para los clásicos, los cuales sonaron para volver loco a cada fanático presente desde cancha a platea. “Your Silent Face”, “Subculture”, “Bizarre Love Triangle”, o la gran sorpresa con “Vanishing Point”, provocaron más de un grito entre la audiencia y, por supuesto, que los cuerpos se movieran sintiendo el ritmo, con cada uno ensimismado en su propio mundo, como si miles de universos existieran a la par danzando colectivamente al ritmo de los implacables sintetizadores de los británicos. Los momentos de respiro llegaban de vez en cuando, con matices muy bien construidos entre canciones más movidas y composiciones hechas directamente para la pista de baile, sin emabrgo, la intención siempre era la misma y la conexión vivida entre los devotos seguidores fue algo intangible, pero absolutamente presente en el ambiente.

El show avanzaba y composiciones recientes, como “Plastic”, se incorporaron como verdaderos clasicos en el catálogo de la banda, al lado de himnos como “The Perfect Kiss” y “True Faith”, sin duda una de las mejores canciones en la historia de New Order y que, como tal, fue interpretada de una manera magistral y potente. La histeria colectiva llegó de la mano de “Blue Monday”, como era de esperar, generando los mejores pasos de baile entre la audiencia, para luego cerrar con “Temptation” el set general y su coro siendo cantado entre medio de las luces que inundaron cada espacio del teatro. Finalmente, el recuerdo a Joy Division no podía faltar, por lo que una triada compuesta por “Atmosphere”, “Decades” y “Love Will Tear Us Apart”, dedicadas a la memoria de Ian Curtis, fue el broche de oro para una velada llena de alegrias y emociones.

Con todo el recuerdo y la emoción en torno a la figura de Joy Division, se puso fin a una noche que no buscó jugar roles de vigencia que no necesitan. Con sencillez, meticulosidad y mucha potencia, New Order entregó una presentación impecable y llena de unos matices que fueron demostrando su enorme influencia en gran parte de la música alternativa con el correr de los años. No hay mucho que se pueda agregar cuando una banda como esta nos ha deleitado en cuatro ocasiones, ya que el panorama siempre será el mismo: una velada para el recuerdo.

Setlist