Chancho en Piedra: En el año del cerdo

Pese al letargo habitual de una noche de domingo, Club Blondie fue el escenario encargado de recibir a uno de los nombres elementales de la escena thrash de los ochenta. Enmarcados en una gira sudamericana, que también incluyó una fecha en Puerto Montt, Nuclear Assault se presentó nuevamente en la capital, ofreciendo un show marcado por un repertorio clásico, donde la velocidad y energía constante fueron la tónica de una jornada intensa.

Como antesala al show principal, los ariqueños Nuclear dieron inicio al encuentro. Mediante un repertorio potente que los consolida entre los nombres más importantes del circuito metal local, la banda se despidió del público con su versión del clásico de The Exploited, “Chaos Is My Life“. Mientras que desde la vereda de la “vieja escuela”, Dorso fue la segunda banda encargada de calentar el ambiente. Luego de confesar su entusiasmo por formar parte de la velada, los locales se despidieron para dar paso a los anfitriones.

Con puntualidad perfecta, Nuclear Assault subió al escenario entre los aplausos de los fanáticos. Una vez que todos estaban en su posición, los neoyorquinos respondieron al saludo y comenzaron un repertorio incesante. El inicio de “Rise From The Ashes” abrió el mosh en medio de Club Blondie. Como si se tratara de una ceremonia frenética, el círculo no dejó de girar en todo el transcurso del show. El ritmo pesado de “Brainwashed” continuó agitando a los fanáticos, mientras acompañaban el coro de uno de sus temas más reconocidos. Luego de una pausa involuntaria, que ayudó a dar un respiro, la banda volvió a desatar la locura con “New Song”, que junto a “Critical Mass”, recordó los treinta años del álbum “Handle With Care” (1989) en un ambiente de delirio.

Cabe destacar que la intensidad del público fue un factor relevante en el transcurso de la jornada. Tanto así, que incluso John Connelly, guitarrista y voz de Nuclear Assault, decidió hacer una pequeña pausa para pedirle a los asistentes que velaran por su seguridad. Una vez tomadas las precauciones, el conjunto desempolvó parte de lo más antiguo de su repertorio, comenzando con “Game Over” y acompañados por el coro de los fanáticos levemente contenidos. La calma fue breve, ya que el ritmo acelerado de “Butt Fuck” incentivaba los ánimos de un moshpit que negaba rendirse. Continuando entre sus dos primeros lanzamientos, “Sin” y “Betrayal” alimentaban el ímpetu encaminado por los asistentes.

El tremendo desempeño de los fanáticos también era agradecido por el bajista Dan Lilker, leyenda del metal extremo y partícipe de proyectos como Brutal Truth y Stormtroopers Of Death, quien, con carisma y buen humor, invitaba al público a cantar “F# (Wake Up)” junto a “When Freedom Dies“, recordando nuevamente las tres décadas de su tercer álbum.

La banda daba sus últimos golpes con la seguidilla “Hang The Pope“, “My America” y “Lesbians“, mostrando parte de su repertorio más caótico. Acercándose al cierre, “Trail Of Tears” marcó uno de los últimos momentos del show, sin embargo, el ánimo de los presentes no decayó; después de que Nuclear Assault despidiera su show, las ansias por continuar la fiesta seguía latente en la pista de Club Blondie.

A pesar de que el thrash es un género que lleva cerca de treinta años desde su esplendor, quedó demostrada la buena recepción y convocatoria con shows de este estilo. Si bien, el repertorio de Nuclear Assault repasó esencialmente lo clásico, generó una gran oportunidad para que los fanáticos se encontraran precisamente con lo que buscan, dejando como resultado un concierto donde la buena ejecución de la banda se responde con una fanaticada intensa, que jamás se detuvo, marcando como consigna que para ambas partes la velocidad es un compromiso.

Setlist