Carlos Cabezas: El espectro del dolor

Lo que le pasó a Playa Gótica, y que decantó en su separación, es algo que no debiera pasarle a ninguna propuesta artística de calidad en el país. Pero ocurre, y mucho. Esa sensación de que siempre merecieron más atención, más público, más vistas en YouTube y streams en plataformas digitales, pero que terminó siendo una farra por parte de todo un sistema, es dolorosa. Es en medio del adiós donde se hacen más patentes las heridas que dejan y las preguntas que quedarán sin respuesta, porque la lógica no permitiría entregarnos la tranquilidad de seguir adelante. Playa Gótica sacó un disco debut que hasta fue destacado en medios internacionales, tocó en los festivales más relevantes del país, y se acabó, con la calidad y dificultad que siempre debió enfrentar el conjunto. Aunque ya no era divertido tener una banda, ni siquiera en el amargo adiós en un Club Blondie con centenares de personas en el público, se perdió algo de la vibra que entregaron.

A las 20:17, luego de un mix pop de diferentes vertientes que dejó a la gente lista para seguir moviéndose, la banda salió a escena por última vez despachando “Anilina”, rareza en vivo que jamás vio la luz del estudio, pero sí a diferentes públicos. Luego vinieron “Cosita” y “Dark Balada”, entregando material de “Amigurumi”, ese disco de 2017 que muchos se quisieran y que de todas formas no consigue expresar la potencia de Playa Gótica. Aunque es la despedida, y hayan dicho que la chispa se perdió en entrevistas anteriores, explicando la separación de la banda, es imposible no pensar en una fiesta en vez de un funeral, lo que habla volúmenes de cuán aceitada estaba esa maquinaria en vivo.

Pero como diría Madonna, “no hay nada más que se pueda intentar, ningún lugar dónde esconderse / no hay poder más grande que el poder del adiós”, y esa energía inundaba todo, como el vahído previo a la muerte, cuando muchos dicen que se va el alma y hay una mejoría antes del final de todo. En medio de ese purgatorio feliz, entran los bronces para una vibrante versión de “Bailando” y para dejar entrar a “Boy George”, y hacer la transición a “La Pasajera”, con Fanny Leona empoderada, mientras resuena con pasión el bajo de Cristóbal Loader, la precisión en el ruido y la figura de Carlos Fariña en la guitarra, y la dinámica incesante de Andrés “Pipa” Ugarte.

Esa sección con una Fanny vestida a lo Prince cerró con “Pigman” en contra de los acosadores por doquier, y “Soy Noche” con el baile a tope, para luego realizar una mini transición de puro noise y así tener a Fanny con otro vestuario acompañada de Yaney, quien tocó la guitarra y cantó en “Bikini” y la emotiva “Dónde No Volver”, esa especie de profecía autocumplida de una banda que siempre vio en el final de algo una veta a identificar y cantar. Luego de ello, el cuarteto hizo que la pista se encendiera más con “Extraños Visitantes”. El sonido de Playa Gótica es único, al ser una banda donde el bajo dibuja un montón de las líneas melódicas, con la guitarra pintando atmósferas y la batería cargando con el ritmo por sí sola, a diferencia de tantos que subyugan al bajo con ese fin.

Hablando de bajistas, Bárbara PDA, conocida por haberse encargado de las cuatro cuerdas en Velódromo y El Cómodo Silencio De Los Que Hablan Poco, se subió al escenario tras una amorosa presentación de Fanny para tocar y cantar en la épica “Isla Negra”, y luego invocar también a los bronces para darle al hit inolvidable del conjunto. “Fuego” siempre tenía mucho candor y saltos, y la frontwoman se fue a dar vueltas al público para cantar y saltar con quienes llegaron a la fiesta. Playa Gótica está muerto. ¡Qué viva Playa Gótica!

Pero eso no terminaría ahí, porque en medio de ese frenesí, y tras la salida de casi todos del escenario, luego se subiría Gepe a repetir lo que pasó en Lollapalooza Chile este año, con él tomando el micrófono en “Foerte” y luego siendo dominado por el dios del ritmo para volverse loco en batería, en una versión de diez minutos de “Vacaciones”, donde con Pipa lograban convertirse en una fuerza impactante. Mientras en “Foerte” se podía notar que incluso en los últimos singles existen detalles que hacen de este proyecto algo único, en “Vacaciones” se nota que quien creyera que sólo hacían pop está muy equivocado. Quizás ese fue el problema con Playa Gótica, la imposibilidad de definir qué hacen. En estas líneas se habla mucho de épica, de energía, de saltar y encender un escenario, pero poco de estilos musicales porque eso resulta imposible, más allá de un espíritu pop con ejecución desde muchísimas veredas, desde el reggae hasta el funk, pasando por el shoegaze y la balada, nada aparentemente fácil de mezclar y que a ellos les salía como si fuera siempre la opción correcta.

Sí, es verdad. Lo que pasa es fuerte y foerte, porque es ver una estrella apagarse; es una supernova en pantalla gigante y 4K, ahí, en el escenario de la Blondie, con Fanny Leona emocionándose, pero no con lágrimas brotando, sino que con sonrisas nerviosas y palabras no ensayadas, llenas de honestidad, al volver para presentar la última canción de la historia de Playa Gótica, que además fue la primera: “Reptil No Gentil”, ese single que dice “quiero, pero no puedo alejarme de ti / ahí voy pero nunca puedo olvidarme de ti”, que perfectamente podría ser un cántico de estadio, como lo coreó la gente, cambiándole la letra para decir que jamás olvidarán a Playa Gótica. Eso es lo que merece una propuesta así, ese riesgo de configurar en cinco años una de las historias más poderosas y frustrantes de la música chilena en este milenio.

El poder del adiós también quizás es lo que le dio un tinte especial a las energías en el final, como una capa protectora para que todo resultara prístino en sonido (aunque Fanny tuvo algunos problemas con el micrófono) y en canciones. Casi cien minutos de una película que nadie quería que se acabara, pero que en el cierre simplemente se agradece que alguna vez haya existido, como las mejores cosas de la vida, esas que viven y bien viven, en vez de simplemente sobrevivir cojeando. Con dignidad, dolor, alegría, talento y carisma, se cerró esta historia de Playa Gótica, tremenda y poderosa.

