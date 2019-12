Carajo: En pie de lucha

La lucha que se da en las calles de Chile está disputando cuál es el sentido que tendrá el futuro, cuáles serán las vías por las que transitará la sociedad, si es que serán las mismas de hoy, de un pasado higienizado, o si pueden ser nuevas y más justas. En la música pasa lo mismo, aunque quienes miran al pasado son aún muchos. Por ello, jornadas como la del viernes 13 de diciembre en Cúpula Multiespacio son valiosas, dado que muestran cómo el futuro es poderoso, usando referencias de múltiples disciplinas para lograr algo realmente nuevo, en una nueva fecha de Santiago Fusión.

Gran decisión fue abrir la jornada con Cómo Asesinar A Felipes, pero en su formato “Entre Máquinas”. No se sabe por qué en este caso fue instrumental, sin el carisma de “Koala” Contreras y sus versos, pero esto permitió que con fluidez irrumpiera el otro lado de la genialidad del conjunto nacional, con variaciones desde las canciones conocidas, como “Caen”, por ejemplo, y con ello derivar en versiones más electrónicas con el toque dulce y potente de Cristián Gallardo en saxo alto y flauta traversa. Media hora para seguir descubriendo facetas de CAF, dejando al copioso público que llegó temprano para ver el show muy contento y listo para algo más.

Y ese algo más, entre gritos de “Piñera culiao” y “El que no salta es paco” –nuevos clásicos en los conciertos– se dio con Hiatus Kaiyote en su debut en Chile. Paul Bender se sube al escenario y, antes de tomar el bajo, saluda a la gente y grita “Fuck Piñera!”, y de inmediato el ánimo queda arriba para, luego de una intro y el arribo de Nai Palm, la carismática vocalista de la banda australiana, disparar una seguidilla de canciones. “Laputa”, “Mobius Streak”, las nuevas “Chivalry Jam” y “Chivalry Is Not Dead” fluían sin parar. Y es que el flow de este neo-soul que propone Hiatus Kaiyote es así de inevitable, con ideas que van desde Fela Kuti hasta Prince, pasando por Jimi Hendrix o Erykah Badu, esta última notoria influencia en la vocalista y sus cadencias.

La naturaleza multidimensional (que Nai trata de “nerd” a cada rato, incluso valiéndose de referencias a animé o videojuegos) hacen que los mundos que exploran las canciones de Hiatus Kaiyote se puedan sostener en una complejidad que también abordan en el ritmo. No se trata sólo del futuro, sino que en tracks como “Swamp Thing” o en otro tema nuevo como “All The Words We Don’t Say” también hay un uso del ritmo y el compás que refiere mucho más a música tribal y primitiva que a aires futuristas. Es esa mezcolanza la que hace de la banda algo tan único, mezclando los sintetizadores asesinos y llenos de intención potente de Simon Mavin como si se tratara de armar una base para un disco de rap o de R&B, y una batería casi sacada del jazz más tradicional de Perrin Moss, todo unido por las figuras de bajo de Paul. Una mezcla precisa y perfecta.

“Encárguense de estar hidratados, ustedes viven en el país más árido”, decía Nai cuando entre “Borderline With My Atoms” y “Breathing Underwater” había personas distraídas con alguien que aparentemente se desmayó y debía ser sacado de la cancha del recinto. En otro momento, ella agradeció la resiliencia de la gente y la lucha que están dando, no soltando lo social de este show, integrándolo y haciendo que la energía se sintiera más fuerte. En Hiatus Kaiyote cada espacio es usado de forma inteligente y fuera de la norma, pero, a la vez, con trazos de una familiaridad primitiva. Y es que, aunque los tramos instrumentales son varios, la voz jamás desaparece y hasta se convierte en un instrumento más a disposición, sacando aplausos a cada rato, ya fuera en la mezcla entre “Building A Ladder” y “713” de The Carters (ese proyecto post “Lemonade” de Beyoncé y Jay-Z) o en “Cinnamon Temple”.

El encore fue con “The Lung” y “Nakamarra” cerrando una fiesta de poco más de una hora y cuarenta minutos, siendo precisa en todos sus puntos, con un público perfecto, que cantó, saltó, disfrutó y no fue protagonista, sino que generador de energías para lo que pasaba en el escenario. Si Hiatus Kaiyote era un debut muy esperado, ahora será su retorno el que nos deje esperando porque, desde las raíces más profundas de la música mezcladas con un aire futurista casi sin par en la música popular de hoy, lo de la noche del viernes 13 en la Cúpula Multiespacio fue uno de esos shows cuya calidad será conversada y recordada no sólo en lo que queda de esta década, sino tal vez en lo que venga más adelante.

Setlist