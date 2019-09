Caetano, Moreno, Zeca y Tom Veloso: La familiaridad en la perspectiva

Cada vez que se planteaba la interrogante sobre qué banda debía venir a nuestro país, la respuesta muchas veces era Weezer, por lo que, al momento de que se dio a conocer la noticia de que el cuarteto finalmente debutaría en Chile, de inmediato se daba a entender que sería una cita de antología. Es improbable determinar cuánta era la cantidad de personas que llegó la noche del martes hasta el Movistar Arena, pero, aunque lamentablemente el recinto no estaba a su máxima capacidad, el entusiasmo palpitante en el aire parecía darle poca importancia a la cantidad de asistentes; Weezer debutaría finalmente en Chile y se acababa una de las esperas que más material entregó durante muchos años, con una serie de chistes, memes, trascendidos, rumores y cuanta otra cosa que aparecía en las redes sociales para generar una expectación en torno a un show que muchos pensaban que jamás llegaría.

Por supuesto, la presencia nacional tenía que ser un obligado de la noche, y fue Protistas quienes jugaron ese papel con una presentación escuchada y respetada por todos los presentes, dando inicio a su show puntualmente, según indicaban los horarios de la jornada. Tras compartir un rato con los presentes, el conjunto nacional se despidió para darle paso a lo que todos esperaban.

Cuando un show es bueno, es bueno, y esa premisa se pudo aplicar desde el minuto en que Weezer subió al escenario para entregar uno de esos conciertos que no pasan muy seguidos en la cartelera local, de esos de los que se hablará y recordarán por mucho tiempo. Independiente de la productiva carrera discográfica que la banda mantiene (un ritmo que los ha hecho publicar ya dos álbumes este año, con otro en camino para 2020), muchos podrían pensar que el repertorio se enfocaría en el material reciente, pero la banda salió de los clichés convencionales para entregar un concierto que se paseó por los puntos más importantes de su discografía.

Bastaron solo los primeros acordes de “Buddy Holly” para que los gritos, saltos y cánticos se multiplicaran en una audiencia que estaba viendo frente a sus ojos uno de sus anhelos más longevos hacerse realidad. Esto no era un tributo, no era un DVD, ni un video de YouTube, Rivers Cuomo y compañía estaban desplegando un arsenal de hits en carne y hueso. Así, sin ningún contratiempo, la noche iría avanzando por distintos hits, desde “Beverly Hills”, pasando por tracks como “Surf Wax America” o “Island In The Sun”, sin duda una de las más esperadas por la audiencia, algo que se notó en la energía que puso al momento de corear uno de los hitazos desprendidos del “Green Album” (2001).

Y es que el show de Weezer se basa precisamente en el concepto de establecer un karaoke masivo a punta de una batería de éxitos, lo que se intercala de manera muy inteligente con algunos covers de canciones tan presentes en la memoria colectiva, como “Take On Me” de A-ha, “Happy Together” de The Turtles, u otras composiciones que aparecerían más tarde en el setlist, como “Lithium” de Nirvana o “Paranoid” de Black Sabbath. En la misma vereda, pero un poco más alejado de todo eso, estaría la impecable interpretación de “Africa”, la canción más popular de Toto y que encuentra una nueva vida gracias al meme de internet que por años hizo que los fans pidieran a Rivers Cuomo y compañía abrazar esta importante composición e incorporarla dentro de su amplio repertorio.

Esa capacidad de mezclar material ajeno con el propio hace de este show una instancia tan importante hoy por hoy, permitiendo que cada asistente encuentre lo suyo en algún momento de este. Sumándole también el gran trabajo que hacen Patrick Wilson, Scott Shriner y Brian Bell dentro de la banda, con este último incluso haciéndose cargo de la voz durante “Paranoid”. Pero tampoco hay que negar que el verdadero punto de atención estaba en Cuomo y su impronta absoluta de frontman, mostrándose participativo y con un ímpetu en el escenario que inspira la sensación de estar viendo un buen show de rock, de esos que solo una banda que ya debería ser catalogada como clásica puede entregar.

Desde un pequeño adelanto de lo que será “Van Weezer” (2020) con “The End Of The Game”, hasta una especie de conmemoración por el aniversario de “Pinkerton” (1996) con “El Scorcho” (álbum que el mismo día cumplió 23 años) fueron apareciendo más adelante en el setlist, desatando incluso momentos de locura con hitazos de la talla de “Hash Pipe” y “My Name Is Jonas”, donde se formó un enorme circle pit en la Cancha VIP, en donde, más que golpearse o empujarse, todos se dedicaron a pasar un buen rato. “Say It Ain’t So” fue el cierre definitivo para un show que comprometió a toda la gente, con la banda agradeciendo un cariño que fue el motor principal de la presentación completa.

Lo que prometía ser un debut soñado fue todo eso y mucho más, porque lo cierto es que no estaba en los cálculos de nadie que el show de Weezer fuera tan despampanante como lo mostrado por Cuomo y sus compañeros durante una hora y veinte minutos. No es necesario tener que ser una banda con infinitas décadas de trayectoria para poner una presentación de primer nivel y, aunque Weezer ya alcanza 27 años sobre los escenarios, igual son catalogados como contemporáneos dentro de la escena. Ahora bien, luego de lo mostrado en el Movistar Arena, quedó más que claro que ya pasaron la barrera para convertirse en un referente del rock para las generaciones futuras.

De si el entusiasmo previo fue el esperado o no, eso se discutirá en otras instancias, pero para quienes tuvieron la fortuna de presenciar el concierto sabrán que esta fecha pasará a la historia como el cierre de un ciclo, el final de una espera y la incertidumbre de si este será un momento que vuelva a repetirse en otra ocasión. Si nos concentramos en la respuesta de ahora, puede que no sea así, pero el antecedente del demoledor show que entregó el cuarteto la noche del martes seguramente pasará de boca en boca, por lo que, de aquí en adelante, serán muchas más las personas que afirmarán haber estado presentes en esta fecha histórica, donde finalmente los cuatro de California pisaron un país que por tantos años les fue esquivo.

Setlist