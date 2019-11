Bullet For My Valentine: Cuestión de compromiso

Lo que para muchos puede ser un regreso a la cotidianeidad, para otros puede transformarse en una pequeña pausa dentro de la vorágine diaria. Aún con los ciudadanos manteniendo las protestas en la calle, los conciertos poco a poco retoman su cauce natural, aunque con algunas modificaciones en los horarios. El caso de Bullet For My Valentine se adhiere muy bien a esto, ya que, un show que en otro momento probablemente hubiese sufrido la misma suerte de la mayoría de los eventos de octubre, siguió en pie igualmente frente a un Club Blondie con un considerable marco de público.

Con la banda nacional Minerva encargada de la apertura –entregando un set muy bien recibido por los presentes–, el público llegó en masa hasta el lugar y demostró que estaba listo y dispuesto para disfrutar del show de la banda, prueba del innegable cariño que se le tiene en nuestro país. Con una primera fila en su mayoría adolescente entregándolo todo desde el primer acorde que la banda despachó en escena, los ingleses subieron al escenario para dar inicio a un viaje por su discografía.

Directamente desde el álbum “Gravity” (2018), la canción “Don’t Need You” fue la encargada de iniciar el show del conjunto, entregando una destreza que demuestra lo claro: BFMV supo cómo desprenderse de otros contemporáneos en el mundo del metalcore y, aunque no ha dejado de lado sus orígenes, como Bring Me The Horizon y otros, sabe cómo ir adaptando un sonido que pareciera ser cosa de hace ya una década, aún teniendo mucho que ofrecer en términos de novedad.

Con el siempre carismático Matt Tuck en frente, la banda desarrolla una estructura ceñida a las guitarras, con el frontman compartiendo muy bien ese papel junto a Michael Paget. No por nada son prácticamente los miembros de mayor longevidad dentro del cuarteto y, aunque la tarea del bajista Jamie Mathias (llegado en 2015) y del baterista Jason Bowld (2016 a la fecha) no están nada de mal, es innegable el compromiso y complicidad que se manifiesta cuando los dos encargados de las seis cuerdas están en el escenario.

Con un evidente énfasis en su último disco, fue el álbum “Venom” de 2015 el que tuvo la mayoría de sus representantes dentro del repertorio, haciendo que desfilaran canciones como “You Want A Battle? (Here’s A War)“, “No Way Out” o “Worthless“. Cada palabra resonaba en la Blondie y los fanáticos cantaron y vibraron con todo lo que el conjunto ofrecía en su presentación. Cuando las comparaciones son inevitables, resalta la interrogante de qué puede hacer tan especial a BFMV, sobre todo en un momento donde comenzaron a aparecen varias bandas con un sonido similar. Tal como se mencionó anteriormente haciendo un paralelo con BMTH, probablemente el caso de Tuck y compañía se debe a un acercamiento más directo con el metal, sobre todo en las estructuras que hacen de sus canciones algo que podría sonar en cualquier contexto que involucre música pesada. Con elementos de sobra, la banda demostró que es mucho más que cuatro tipos con buena pinta tocando metal, pobre argumento que se suele utilizar por quienes piensan que las apariencias no deben ir tan alejadas de la música.

Tras un repertorio condensando distintos puntos de su discografía, la banda finalizó su show con “Hand Of Blood” y “Waking The Demon“, desatando toda la adrenalina de los presentes, quienes, aunque fuera por unos minutos, pudieron canalizar todas sus emociones y rabias en la pista, transformando el caos en la calle en uno en el moshpit, y así, con las manos en alto, poniendo fin a un nuevo capítulo de Bullet For My Valentine en nuestro país.

Con seis álbumes de estudio y unas cuantas visitas a Chile, la banda demostró en el escenario la madurez que han ido adquiriendo con cada trabajo, renegándose a quedar olvidados dentro de un panorama que muchas veces tiene un sobre exceso de bandas que van y vienen sin mayor continuidad. No existen dudas que el futuro de Bullet For My Valentine será tan brillante como su presente, y esperemos que en una próxima ocasión toda esa rabia y energía canalizada en sus conciertos no sea necesariamente una representación de algo que los chilenos y chilenas estén pasando en la calle.