Bon Jovi: Fe en el pasado y el presente

Viernes, 15 de Septiembre de 2017 | 2:24 am | No hay comentarios

Cuando se trata de preservar la relevancia tenida en algún momento, o la efervescencia, existen detalles que escapan del manejo posible. Aunque se haga el máximo esfuerzo, habrá especificidades que no terminarán de cuajar de la mejor manera. Lo problemático es la dicotomía entre un pasado y un presente que no se ponen de acuerdo en cómo enfrentar el futuro. Este es el limbo en el que se encuentra hace años Bon Jovi, un proyecto musical que, adaptándose a los cambios personales y de las dinámicas del grupo, ha conseguido tener buen manejo de su pasado y de su presente, pero nunca existe la sensación de que ambas cosas puedan convivir en tanta armonía. Prueba de ello fue su correcto y animado show en el Estadio Monumental David Arellano ante unas 45 mil personas, en lo que es el retorno de una banda que siempre genera expectación y aplausos “como los de antes”, algo que se agradece en tiempos en que el compromiso con los gustos es leve, como swipe de Tinder.

El problema es que durante el show se vio una diferencia evidente en la energía compartida por la agrupación y el público. Los estímulos y la respuesta eran fácilmente agrupables, con una observación ni tan detallada. Lo que salva el espectáculo y justifica cualquier falla, en todo caso, es el cariño de la gente, en especial por Jon Bon Jovi, frontman que conserva un carisma no sólo evidente, sino que también con aires de honestidad y, por cierto, de inteligencia. También se trata de una banda con recorrido, con sentido del respeto a su gente, y tal vez por ello es que el show partió con extremada puntualidad con un video breve que grafica el paso de la gira y su llegada a Chile, y que inició con el tema que da nombre al disco que está presentando, “This House Is Not For Sale” del año pasado. La frialdad evidente en la gente ante las canciones que son más nuevas es contrarrestada por el cariño hacia la figura de Jon Bon Jovi, quien carga con gestos carismáticos que prevalecen en medio de un sonido que a ratos se torna genérico.

En los clásicos se nota el desgaste evidente en la voz de Jon, incluso con la bajada de tono en las canciones más populares, cuando él no necesitaba falsete. El contraste al inicio es claro; tras un tema del disco más nuevo, viene “Raise Your Hands” de “Slippery When Wet” (1986), animado y recordado, pero con Jon lejos de su máxima capacidad, la que sí luce en “Knockout”, otra del disco nuevo, que luego se ve en aprietos con la icónica “You Give Love A Bad Name”. Treinta años pasaron entre los lanzamientos de ambos temas y en la comodidad de Jon se nota, porque si a Tico Torres aquello se hace evidente en un cambio de apariencia, en el aún atractivo Jon el desgaste está localizado en cuerdas vocales que se deben exigir mucho para rendir de forma decente en canciones más antiguas.

Pero hay astucia en la banda, una capacidad de reconocer en los clásicos a puntos de revitalización de un show. Por ejemplo, después de un lado B como “I’ll Sleep When I’m Dead” viene un clásico como “Runaway”, o luego de “God Bless This Mess” irrumpió la omnipresente “Wanted Dead Or Alive”. El armado del setlist resulta eficiente, a prueba de fallos, y con chances de que lo nuevo conviva con lo más antiguo. El único problema –como recalcamos– es la dificultad en la administración de estos recursos, porque lo de hoy se intercala con el ayer, pero no son entregados en igualdad de condiciones, y ahí se resiente la percepción del show como un todo, sin que por ello implique que el espectáculo tenga un mal resultado final.

La épica tipo “arena” de “We Don’t Run” recuerda más a lo que hace gente como Imagine Dragons hoy, dando cuenta de que, aunque Bon Jovi suene genérico a ratos, tiene las armas para hacerlo exactamente en la línea de los hits, tal como en 2001 lograron con “It’s My Life“, cuando se colaron entre los éxitos del nuevo milenio. Como pocas, esas dos canciones conjugan las identidades de los de New Jersey hoy, en una sinergia evidente y necesaria, camino que lamentablemente requiere de mayor genialidad para que cuaje siempre. Aun así, entre canciones como “Bed Of Roses” (con líneas en español dificultoso, pero valorado por los fans), “Bad Medicine” o “I’ll Be There For You”, Bon Jovi demostró oficio y entrega, dentro de lo posible en una banda cuyo carismático cantante tiene la garganta muy desgastada.

El de Santiago será uno de los shows más extensos de la gira, quizás con una consideración especial, quizás sonando un poco despacio, quizás con la gente más apagada de lo que se podría esperar, pero sin duda que Bon Jovi tiene una carrera y un manejo de la misma que les permite salir con la frente en alto, sin perderse en el mazo. Como dice la canción que cerró el show (“Keep The Faith”), “porque los tiempos son duros / es difícil ser fuertes / cuando no hay nadie en quien soñar (…) pero debes mantener la fe”.

Por Manuel Toledo-Campos

Fotos por Luis Marchant

Setlist

This House Is Not For Sale Raise Your Hands Knockout You Give Love A bad name Born to Be My baby Lost Highway We Weren’t Born To Follow I’ll Sleep When I’m Dead Runaway We Don’t Run Someday I’ll Be Saturday Night Bed Of Roses It’s My life Who Says You Can’t Come Home God Bless This Mess Wanted Dead Or Alive Lay Your Hands On Me Have A Nice Day Captain Crash & The Beauty Queen From Mars Bad Medicine In These Arms I’ll Be There For You Livin’ On A Prayer These Days Keep The Faith