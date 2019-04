Black Label Society: Rock de buen gusto

Directo, sin escalas. Las cosas que dejan huellas supuestamente son las que pegan así, pero incluso la huella más profunda en el suelo requiere de alguna delicadeza o de paciencia para que se quede ahí. Con la música existen ocasiones en que lo demoledor de una propuesta es lo que genera esa huella, pero incluso lo más duro necesita de un lado sofisticado o, por lo menos, más reflexivo para dotarlo de significado. Ninguna obra arquitectónica se basa en cimientos y muros: sin terminaciones, más que obra, simplemente es una estructura. Por eso, aunque en el terreno del punk y sus derivados hay muchos exponentes que logran demostrar su potencia, a veces se conforman espejismos y visiones borrosas, y he ahí la relevancia de la existencia de bandas que comprenden la importancia de los matices.

En una jornada enrarecida por la existencia de una hora que se vive dos veces, Cloud Nothings, una de esas bandas que comprende cómo desde la brisa se presiente el huracán, iba a tener su debut en Chile, en el escenario de Bar Loreto. Una de las bandas más interesantes dentro del post-punk, con toda su discografía siendo parte de listados de fin de año entre lo mejor, tenía su debut en un escenario íntimo para algunos cientos de personas, dando para pensar si es que el mundo en que vivimos gusta de todo directo, sin escalas, sin tiempo para aquello que hace única a la banda de Cleveland. Antes, con puntualidad, los porteños Chico Bestia mostraron su mezcla de shoegaze, indie y rock con excelentes resultados, aunque aún no estuviera el aforo que tendría Cloud Nothings. Pese a eso, Chico Bestia deja en claro que su intensidad y pulcritud en medio del caos de la distorsión es algo que hay que tomar en mucha consideración. Pensando en el manejo de elementos que, a simple vista, parecieran ser muy crudos, sin duda que fue una buena decisión.

Al llegar la gente a Cloud Nothings se notaban tres tipos de espectadores, que demostraban la dificultad de escuchar a una banda como esta en un bar. Primero, aquellos que querían saltar, empujar y moshear como si no hubiera un mañana. Luego, quienes querían escuchar a una de las bandas más vitoreadas por la crítica en la década. Finalmente, estaban quienes querían conversar, tomar, gritar, lo que sea menos ver a la banda. Más adelante esta distinción será importante, pero antes, vale destacar la puntualidad –o el exceso de esta– por parte de la agrupación norteamericana, que se subió al escenario a las 00:28 horas para comenzar una tanda donde tocarían en el mismo orden del tracklist su excelente “Last Building Burning”, disco de 2018, comenzando con la intensidad de “On An Edge” y “Leave Him Now”, quizás con un problema que jamás logró equilibrarse en el micrófono de Dylan Baldi, que a veces sonaba bajo en la mezcla –aunque eso es algo que tiene relación con las elecciones artísticas que también se notan en los discos–, y en otras se perdía prácticamente por completo. No obstante, se debe reconocer lo bien que suenan las baterías en el Bar Loreto; cada beat de Jayson Gerycz era claro pese a la estridencia, algo que no ocurría con el bajo de TJ Duke, aunque eso entregaba un halo de potencia aún mayor, por lo que no se podía percibir como un problema per se.

Mientras se sucedían las canciones de “Last Building Burning”, el público ahondaba en su escisión, adelante con crowdsurfing, al medio con gente escuchando maravillada y atenta, y atrás con personas cuyas voces se escuchaban más que la banda, algo insólito pensando en lo fuerte que estaban los niveles de volumen. Un excelente sonido en Bar Loreto que se debe reconocer, pero que, cuando Cloud Nothings deja de demoler para armar una capa tras otra de sonido, es afectado por el nivel de estridencia del desinterés de un público que daña el espectáculo. Durante el intermedio de “Dissolution” pudimos ver cómo Cloud Nothings son fanáticos de una construcción postpunk y hasta ambient, algo que en un bar con gente gritando conversaciones sobre el desayuno de mañana o la reunión del viernes no se pueden notar en su complexión. Es insólito, pero es lo que pasa a veces, y no es culpa del recinto, del sonidista ni de la banda, sino que de quienes eligen ser conscientemente una barrera en la percepción completa de un show. Y, bueno, a falta ajena, la banda justamente despachaba los tracks finales de su disco, “So Right So Clean”, y “Another Way Of Life”, luego de lo cual venía la segunda etapa del show.

Con “Modern Act” se inició un tren de éxitos y de momentos de felicidad para los asistentes. Como pocas veces, nombres de canciones que se gritaban al aire para ver si por algún truco mágico podrían sonar más rato, sí fueron tocadas. “Now Hear In” o “Enter Entirely” fueron muy bien recibidas, pero piezas donde la delicadeza es clave en la construcción de sentido, como “Psychic Trauma” o la implacable “Stay Useless” de esa perfección de disco que es “Attack On Memory” (2012), no sólo volvían locos a los fans de más adelante, sino que dejaban en claro la calidad de una agrupación que, tal vez con intérpretes menos talentosos, sería del montón por la falta del manejo de tanto poder. Directo, sin escalas. O quizás sí, con unas cuantas escalas.

“I’m Not Part Of Me” fue intensidad en estado puro, pero “Wasted Days” fue el éxtasis total, primero con una sección directa a la yugular, buscando chupar la sangre que, a esa hora de implicancias falsas y días de 25 horas, corría rápida y a punto del escape. Pero luego, cuando parecía que la canción había culminado, un crescendo fue haciendo que este tema fuera progresando de forma inusitada hasta dar con una versión de doce minutos, impactante, pero también con el cuidado de la reconstrucción de la obra propia. Sin encore o falsas despedidas, ahí estaba la amplia huella de una banda que entiende que podría dejar hoyos en la tierra al pasar, pero que, si se quiere retornar sobre esos pasos, es importante que no sean meros agujeros, sino que huellas para formar un camino o una red de caminos.

Directo, sin Escalas. En 80 minutos, Cloud Nothings entregó un debut de públicos fraccionados, un bar con un sonido sorprendente y un repertorio que en las manos del cuarteto es mucho más que la generalidad de los estilos que cruza. Huellas en la pista a la mano de la memoria, esa que tanto puede ser atacada a veces por la inmediatez que deja todo en la obra gruesa. Por eso, cuando se ven a los talentos que generan algo más allá, se siente fugaz, lejano, pero al mismo tiempo un privilegio.

