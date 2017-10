Bad Manners: Fiesta consciente

lunes, 2 de octubre de 2017 | 2:57 pm | No hay comentarios

El 2 tone surgido a fines de los 70 en Inglaterra tiene mucha influencia aún hoy, porque mezcló dos elementos claves para la trascendencia: el sentido de fiesta y la potencia del rock. Con referentes como The Specials, el ska y el punk se pudieron unir en una propuesta que era sinónimo de fiesta, pero una con contenido, sin miedo a unir a la gente en fines específicos. También de ahí que la generación de fechas de conciertos con un referente de estos estilos involucre un trabajo visiblemente más consciente y mancomunado que lo industrial que se ve todo a veces.

Desde el recinto –el cada vez más consolidado Espacio San Diego– hasta la forma de responder las dudas por parte de la producción, e incluso con medidas para la gente de regiones, el debut de Bad Manners en Chile se anticipaba como una consecuencia de buenas vibras conjuntas, sin escatimar en sudor y esfuerzo, ya sea por el baile o la cantidad de trabajo involucrado, lo que se vio coronado por el sold out en las entradas y el ambiente que, incluso antes de que Altoids se subiera al escenario, se respiraba en el aire. Es que Altoids, banda recién formada en 2015, es capaz de hacer que sus consignas, que atacan el dominio de la iglesia católica, el capitalismo y la falsedad del mercado, sean bailables, con una sonrisa en la cara y la garganta preparada para decir que ante todo esto hay que luchar “con la frente en alto”, en un anticipo de la energía que sería desplegada posteriormente.

El debut de Bad Manners en Chile tenía esa camaradería, lo que también se tradujo en una sensación de jolgorio casi sin represión alguna. Desde “This Is Ska”, cada cual vio cómo Buster Bloodvessel, más allá de su voz desgastada y respiraciones nerviosas, podía hacer que la intensidad quedara plasmada en las retinas y oídos. Buster nunca fue el mejor cantante, pero sí es de aquellos que logra una conexión con la gente y evita que alguien se distraiga. El único problema es que, como perdía tanto el aire, muchas veces se perdía el hilo de lo que hablaba.

En medio de “My Girl Lollipop” o “Lorraine” queda claro que la energía de la banda no reside sólo en su líder, sino que en la sinergia que se logra con el público. Ahí son los vientos los que lucen y los que dotan de dinamismo sin par a la agrupación. Aunque no tiene a la gente que hace 40 años, Buster tiene claro que el espíritu debe mantenerse y, pese a algunos problemas técnicos con el saxo, incluso ello pudo ser sobrellevado. Buster, al notar esto, transforma en parte del espectáculo al saxo poniendo su micrófono para que se escuche más fuerte en pasajes de “Just A Feeling”, y en la trompeta en “Inner London Violence”, porque eso es experiencia y eso es compañerismo, al evitar que el show decaiga por un mero problema.

La gente estaba muy entusiasta, tanto, que muchos intentaron subir al escenario para bailar, abrazar a Buster o besarle la pelada, porque la efervescencia era mucha, y ahí sirvió una reja pequeña pero eficaz que evitó que estos episodios fueran masivos. Bad Manners puede ser una banda que arma fiestas, pero la naturaleza metódica de su trabajo es clara y no permite interrupciones demandantes, por lo que la gente de producción controló prácticamente todos estos problemas, donde sólo una persona del público se fue en “mala onda”, pero el resto entendía a lo que iba, y luego continuaban en la fiesta.

Clásicos como “Special Brew”, “Fatty Fatty”, “Skinhead Girl”, “Skinhead Love Affair” o el cover de Frank Valli, “Can’t Get My Eyes Off You”, fueron coreadas por un público que transformó a Espacio San Diego en un horno (quizás el único reclamo posible, cuando incluso el sonido del recinto ha mejorado paulatinamente) ansioso de baile, ska y rebeldía que puede convivir con la diversión. Tras casi noventa minutos intensos de show, Bad Manners se despidió con la promesa de volver en febrero, con la gente haciendo carne de ese dicho que indica que la mejor venganza es vivir felices, y en esa lucha y conciencia es que cientos de personas se congregaron para sonreír, pegarle combos al viento y bailar, bailar mucho.

Por Manuel Toledo-Campos

Fotos por Luis Marchant

