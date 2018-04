Babasónicos: La moral del patriarcado

El bufón jorobado Rigoletto de la obra homónima de Verdi intenta venganza y niega su naturaleza, convirtiendo su historia en algo horroroso, simplemente por aspirar a cambiar e ir contra un orden establecido, pero la tragedia radica precisamente en que esa estructura es muy rígida y se niega al acto de fluir, que es parte de la naturaleza. Ya dijo Lavoisier en su famosa ley: nada se crea ni se destruye, sólo se transforma. Y hablando de legados italianos, pocos son tan imperecederos como Premiata Forneria Marconi, uno de los grupos más influyentes salidos de “la bota”.

La banda lleva más de cincuenta años en el ruedo, y esto implica que, claro, han existido cambios, pero lo más llamativo es el fuego creativo que exhiben con esperanza de futuro amplio. Y si eso ocurre en estudio, lo que quedó claro en el retorno de los italianos a nuestro país el 26 de abril en el Teatro Oriente es que su naturaleza no sólo es avanzar, sino también hacer de la performance algo que enriquezca más las canciones.

Muchas veces a la música progresiva se le culpa de ser “pegada” o un poco exuberante para las necesidades de las canciones, pero un espectáculo sólido como el ofrecido por PFM deja en claro que no es necesario sólo lo técnico para que la música –como bien tilda su apellido– progrese. Todo partió con quince minutos de retraso, aunque eso permitió que la gente se acomodara bien para el ingreso de Patrick Djivas, el fundador del conjunto Franz Di Cioccio, y el resto de la agrupación, quienes despacharon de entrada “We’re Not An Island”, del disco que sacaron el año pasado “Emotional Tattoos”, el que tuvo una recepción correcta de la gente. Luego el set quedaría más claro como una revisión del pasado reformado en el escenario, sin nostalgias, sino con la sangre nueva, expresada en especial en la voz de Alberto Bravin, como motor para seguir fluyendo.

Aunque Rigoletto buscaba venganza, eso no le limitaba de entender la belleza, porque era su ausencia la que lo hacía buscar recuperar algo perdido. Sensación similar la que va escudriñando PFM en sus canciones, que también le deben en ocasiones mucho a la vibra italiana más tradicional. El mediterráneo influye en los sones, que privilegian canciones de discos más antiguos, como el debut “Storia Di Un Minuto” (1972) o “Per Un Amico” del mismo año. Así, “La Carroza Di Hans” o “Il Banqueto” son piezas aplaudidas de pie por varios y vividas a concho por una audiencia que ve en el show la manifestación más completa de lo que es Premiata Forneria Marconi.

Punto aparte es la simpatía extrema de Patrick y Frank, quienes, entre anécdotas en italiano y movimientos de baile, podían alternarse el rol protagónico. Además, Di Cioccio le daba una intensidad a su batería que pocos poseen, enriqueciendo las capas sonoras, aunque la película muchas veces se la robó el violinista Lucio Fabbri, quien convertía a canciones correctas en obras de arte que recuerdan precisamente a pasajes de Verdi, otro italiano que veía en el violín a un aliado para la acción y el drama. Sin embargo, a diferencia del autor de ópera, PFM destaca instancias de jolgorio y, por cierto, que hace declaraciones políticas, como en “La Danza Degli Specchi”, donde llaman a que se vea a la música y la humanidad como un todo y como un sólo continente, impulsando un mensaje que lleva décadas de apertura e inclusión por parte de una banda que también se ha manifestado en el marco de la compleja política italiana, siempre al borde del levantamiento de figuras fascistas.

Representaciones como la apertura de Guillermo Tell de Giacomo Rossini en medio de “Altaloma” o el cover a Prokofiev con “Romeo e Giulietta: Danza Dei Cavallieri” dejan en claro que la formación de PFM es absolutamente desde lo clásico, y desde ahí se mueven. La innovación en ellos no se acaba por esa posibilidad a la que no se cierran, de avanzar en terrenos desconocidos, siempre con una base potente como es lo docto. Por ello es que cuando el show –luego de 100 minutos– cerraba con “È Festa”, parecía lo más correcto del mundo, porque en medio de recovecos desde el pop a lo docto, pasando por rock progresivo de avanzada, Premiata Forneria Marconi podía hacer lo que pocos pueden: ser el arlequín, pero también el rey. Así, su propuesta sólo deja de manifiesto que fluir le es natural a un septeto que se niega a dejar de resignificar su música.

