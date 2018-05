Babasónicos: La moral del patriarcado

A cinco años de su debut en escenarios nacionales, los suecos de Pain Of Salvation regresaron a nuestro país para presentar su más reciente trabajo, “In The Passing Light Of Day” (2017), décimo álbum de su discografía que llegó con una carga emocional importante para la agrupación, luego de que el vocalista y guitarrista del quinteto, Daniel Gildenlöw se recuperara de una enfermedad que lo tuvo al borde de la muerte durante el año 2014. Como un verdadero sobreviviente, Gildenlöw logró levantarse y seguir adelante, dejando diez canciones como testimonio de su lucha en el último lanzamiento de su banda.

Con este precedente, Pain Of Salvation iba a salir al escenario de Club Blondie para entregarnos dos horas de música ante un público ansioso por volver a encontrarse con sus ídolos, pero antes de su presentación tuvimos la oportunidad de escuchar dos proyectos chilenos de rock progresivo que, cada uno en su particular estilo, lograron llevarse la ovación del respetable.

El primer número en salir a escena fue el proyecto ganador del premio Pulsar 2017, Claudio Cordero Trío, liderado por el guitarrista Claudio Cordero. Echando mano a lo mejor de su último disco, “Quasar” (2016), el chileno hizo gala de un virtuosismo desbordante, dejando boquiabierta a una audiencia que no hizo más que celebrarlo y, así, dejando la pista lista para el siguiente acto, donde el guitarrista nacional Benjamín Lechuga hizo lo propio promocionando su nueva placa, “The Search: Part 3 The Hypothesis” (2017), en una presentación que mezcló el prog con diferentes estilos, destacando por su versatilidad y frescura.

A eso de las 22:00 horas, el plato de fondo se tomó el escenario de la discoteca. Respaldados por un sonido de categoría –en serio, la Blondie nunca había sonado tan bien como lo hizo anoche–, Pain Of Salvation dio inicio a su espectáculo con “Full Throttle Tribe” frente a las centenas de fanáticos que no hicieron más que gozar cada uno de los épicos cortes presentados por el conjunto. Siguieron en el set “Reasons” y “Meaningless”, dejando en claro (para este redactor, quien nunca había tenido la oportunidad de escucharlos en vivo) que los europeos están en un nivel único, logrando tomar todos los códigos y lugares comunes del estilo para crear un sonido propio, excesivo, sobrecargado, dramático y grandilocuente, que funciona a la perfección sobre el escenario.

De verdad, en varios pasajes del concierto, como en la dupleta conformada por “Rope Ends” y “Beyond The Pale”, el recinto parecía quedar chico para la magnitud de las composiciones. Daba la impresión de estar viendo un show de Roger Waters en el Estadio Nacional, donde las decenas de capas musicales y de emociones sólo pueden ser contenidas por un recinto de gran tamaño. A pesar de que el público anoche no acudió en masa y estábamos en un lugar cerrado, Pain Of Salvation logró transmitir el dramatismo casi shakesperiano de su música de una manera abrumadora para el espectador.

Pero con la misma facilidad con la que pueden crear algo gigantesco, también pueden hacer de la velada algo mucho más íntimo, como ocurrió en “Silent Gold” o “Kingdom Of Loss”, esta última directamente influenciada por Pink Floyd, o la que cerró el recital, la épica y conmovedora “The Passing Light Of Day”, que bajó el telón apelando a la emoción por sobre el virtuosismo musical. Los suecos tienen de lo que les pidan, incluso para responder a las peticiones de sus seguidores, quienes en el hotel les solicitaron que tocaran “A Trace Of Blood”, canción que no era parte de la gira, pero anoche fue interpretada para todos aquellos que son acérrimos a la veta del prog rock más tradicional, con los músicos interpretándola en una versión notable.

Como mencionamos más arriba, lo de Pain Of Salvation es una fórmula única, que no teme en pasarse de la raya y excederse cuando tiene que hacerlo. El flujo desbocado de ritmos complejos y coros desgarradores dan como resultado un espectáculo que apela y remece todos los sentidos. Si querían hacernos saber cómo es vencer a la muerte y renacer, los suecos lo cumplieron plenamente con un concierto maratónico que, definitivamente, hace justicia al legado de una de las bandas más notables del estilo.

