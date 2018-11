At The Drive-In: Fugaz intensidad

Uno de los debuts más esperados en nuestro país era, sin duda alguna, el del quinteto oriundo de Texas. Luego de años de reuniones y disoluciones, At The Drive-In por fin se puso sobre un escenario nacional y, pese a la breve duración de su espectáculo, la banda no defraudó a sus fanáticos y entregó un show intenso y potente. A tablero vuelto, la Cúpula Multiespacio del Parque O’Higgins fue el escenario perfecto para un recital que, para muchos, fue un sueño cumplido.

Con “in•ter a•li•a” (2017) –cuarto y más reciente álbum de la agrupación– como foco de esta gira, los dirigidos por Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López se tomaron el escenario y, sin mayores pausas, dieron rienda suelta a su poderío musical. “Arcarsenal” marcó el explosivo inicio del espectáculo, revolucionando el recinto con uno de los cortes más recordados del fundamental “Relationship Of Command” (2000). La energía de Cedric contagió a la muchedumbre, a punta de saltos, maromas con el micrófono y bailes frenéticos. A ratos parecía que su cuerpo era el canal por el cual se manifestaba la música. Sonaban a todo volumen “Governed By Contagions” y “Lopsided”, y el vocalista de la frondosa cabellera era elevado por los brazos de los fanáticos luego de haberse lanzado desde el proscenio, en un inicio de recital inmejorable.

Preludios instrumentales dirigidos por la guitarra de Omar Rodríguez-López ayudaban a instalar la atmósfera para canciones más lentas, como la solicitada “Lopsided” y “198d”. Y he aquí uno de los únicos puntos bajos de la performance del conjunto en vivo, ya que la relevancia de Rodríguez-López en el conjunto es clave, pero en vivo el guitarrista parece no querer entregar mucho y, a ratos, pareciera que ni siquiera quiere estar ahí. Conocido es por los fanáticos el cambio del estilo de vida del norteamericano, dejando los excesos en el pasado y enfocándose en su trabajo, en el que abundan proyectos musicales donde las hace de productor y hasta de director de cine, abrazando un estilo de vida sobrio y más conectado con lo espiritual.

Quizás fue este cambio de switch el que lo llevó a perder la pasión sobre el escenario, porque sólo es cuestión de comparar las presentaciones de la banda a inicios de la década pasada, con las que realizaron durante las primeras fechas de la reunión de 2012, para darse cuenta de que el músico ya no interpretaba con las mismas ganas. Y no se trata de que ande dando saltos por el escenario como lo hace su colega en las voces, sino que simplemente la disposición a estar presente en el show pareciera perderse en varios pasajes de este. Cuando lo vimos hace unos años junto a Bosnian Rainbows, su actitud introspectiva hacía sentido con la música, pero cuando está sonando “Pattern Against User” o “Napoleon Solo” vaya que se echa de menos su desplante. El tipo toca excelente, eso no se cuestiona, es sólo un tema de actitud.

Salida falsa y un par de minutos después el quinteto regresó al escenario para interpretar su canción más famosa, “One Armed Scissor”, quemando los últimos cartuchos del debut de At The Drive-In en la capital. Omar Rodríguez-López fue el primero en salir apenas se tocó la última nota, y el resto de sus compañeros se tomaron unos segundo más para despedirse de una fantaticada que, luego de casi una hora y cuarto de concierto, quería más.

Lamentablemente la función había terminado y ahora sólo quedaba el recuerdo de una presentación precisa, bien ejecutada y que cumplió las expectativas de aquellos que esperaron por años este momento. At The Drive-In hizo su trabajo y este sábado se repiten el plato en Fauna Primavera 2018, donde esperamos revivir su poderío en una escala mayor.

Setlist