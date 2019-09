As I Lay Dying: Segundas oportunidades

Un éxito en ventas hizo que el regreso de Stryper a nuestro país saltara de Club Blondie al Teatro Caupolicán, todo esto no sólo gracias al fervor que el público local tiene por la banda, sino que también porque venían acompañados de dos nombres de lujo: Tourniquet y Narnia, haciendo que la velada fuera completamente perfecta para sus seguidores.

Lamentablemente, luego de algunos problemas con otros promotores del continente, Tourniquet no pudo estar presente, lo cual no apagó el entusiasmo, ya que las otras dos bandas eran razón más que suficiente para que los fanáticos llegaran en masa hasta el recinto de calle San Diego. Los más de 35 años de carrera de la banda serían la premisa principal de este concierto, el que prometía ser un repaso completo a su carrera y a todas esas canciones que los hicieron destacarse como el principal exponente del metal cristiano, debido a su mensaje en donde esparcen lo que ellos llaman como “el mensaje de paz y amor que entrega Dios”

Primero fue el turno de los nacionales Exxocet, encargados de reemplazar la baja de Tourniquet, entregando un show que sirvió para calentar los ánimos de los más entusiastas que llegaron desde muy temprano hasta el lugar. Y, tal como el programa lo pactaba, Narnia sería el siguiente nombre en entrar a escena, siendo recibidos cariñosamente por un público que, en cierto porcentaje, consistía en fanáticos netamente del conjunto sueco, quienes, comandados por el vocalista Christian Liljegren, hicieron de las suyas durante más de una hora de concierto.

Canciones como “A Crack In The Sky”, “The Mission”, “I Still Believe” o “Long Live The King”, daban cuenta de que la temática principal dentro de las canciones del conjunto es de corte cristiano, con constantes referencias a Jesucristo, la Biblia, así como distintos mensajes ligados a la religión. “Estamos aquí por una sola razón: ¡servir a nuestro rey y salvador Jesucristo!”, dijo en una ocasión el frontman, ganándose una completa ovación por parte del teatro. Independiente de todo, el público disfrutó de la propuesta con un sonido muy en la vereda del metal más clásico, dándolo todo en un show que finalizó con “The Witch And The Lion” y “Living Water”. Hace mucho que la banda invitada no derrochaba tanta energía como se vio durante esta noche.

Llegaba el turno de Stryper y la gente no estaba para nada abatida luego del enorme derroche de energía con Narnia, sino que, todo lo contrario, se preparaba para seguir disfrutando de la jornada. Ante esto, la banda supo sacar partido de la situación iniciando el show de inmediato con algunas de sus canciones más célebres entre la fanaticada, con tracks como “Soldiers Under Command”, “Loving You” o “Calling On You” iniciando una presentación que fue desfilando a través de distintos puntos dentro de la discografía del conjunto, centrándose principalmente en “To Hell With The Devil” de 1986, el segundo dentro de su catálogo.

“Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados”, son las palabras que reza Isaías 53:5, salmo que está incluido dentro del logo de la banda y que sirve como antecedente para el contexto en el cual se sitúa su show, donde el mensaje de paz es algo recurrente en el repertorio, así como también la transmisión mediante su música de esa característica batalla entre el bien y el mal.

Stryper vino decidido a exorcizar los demonios del mundo, y Michael Sweet fue el guerrero ideal para cumplir esa misión, demostrando un gran poderío vocal en canciones como “Always There For You”, “Sorry” o “In God We Trust”, donde se ve mejor la destreza de la banda y el impecable trabajo que ejecuta el guitarrista Richard Martínez, más conocido como Oz Fox. Luego de un show en donde la enérgica conexión entre la banda y su audiencia fue el motor principal para que todo marchara perfecto, fue “To Hell With The Devil” la canción que finiquitó el concierto, siendo coreada y disfrutada por la totalidad del teatro antes de que la banda se despidiera definitivamente en esta nueva visita a Santiago.

Ahondar en el mensaje del conjunto y su relevancia o efectividad, es algo que no debería discutirse mucho en pos de un análisis musical. La calidad sonora que tiene la agrupación californiana es sin duda de primer nivel, poniéndola incluso dentro de las principales esferas de los ochenta en cuanto a metal. Si bien, no son tan populares o masivos como otros nombres de la época, sin duda que Stryper con el tiempo ha terminado por transformarse en un pilar fundamental de un sonido que se forjó por años, y que luego fue quedando en el olvido para mutar en otras versiones que hemos ido conociendo a través de la historia.

A pesar de que su mensaje podría sentirse anticuado en tiempos como los que vivimos, finalmente es una cosa innata de los actos más clásicos, donde pareciera que nada cambia con el pasar de los años, al menos nada en lo musical, ya que la única diferencia de la banda en sus años de gloria y la actualidad es el aspecto de sus integrantes.

