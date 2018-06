Armored Saint: Símbolo de fraternidad

Hay veces en que las bandas necesitan detenerse y reinventarse para volver en gloria y majestad, especialmente cuando su orgánica se basa en una amistad de larga data, como en el caso Armored Saint, una agrupación que ha sobrevivido estoicamente a la muerte de uno de sus integrantes, a los hiatos y a los cambios en la industria. De hecho, se conocen tan bien, que lo proyectan en su música y en su directo, fiato entrañable que los asistentes al Club Subterráneo agradecieron entregándose en cuerpo y alma a una experiencia que anhelaban vivir hace mucho tiempo, y que por fin se desarrolló ante sus ojos con una intensidad desbordante, que nunca bajó los decibeles. Se sabía de antemano que la última jornada de su paso por Sudamérica iba a ser de alto impacto.

Los encargados de abrir los fuegos fueron los locales Robot The Mimbre, quienes hicieron gala de sus estruendosos riffs llenos de crudeza y marcados por un potente contenido social en canciones como “Cierra Tus Ojos” o “Sobreviviente”, que apelaban a la robotización del hombre esclavizado a la monotonía de la vida diaria. Dicho mensaje se confabuló de excelente manera con las guitarras cortopunzantes de “Estado de Necesidad”, “Soy Una Máquina”, “Vas A Ceder” o “Un Mal Negocio”, que a su vez encontraban una narrativa en lo visual, gracias a que cada uno de sus integrantes vestía una polera negra con un código de barras para representar al hombre-masa. La propuesta conformada por Ignacio Suárez, Pablo Aranda, Néstor Osorio, Mario Maldonado y Luis Urrutia es sumamente interesante, y se desarrolló de gran manera en media hora de puro arrojo, un espacio más que merecido para una banda con buena forma y mejor fondo.

Puntual a la hora, el telón se abrió para recibir Armored Saint, quienes dejaron en claro desde el primer momento que son una máquina excelentemente aceitada, con un arranque de infarto protagonizado por “Win Hands Down”, “March Of The Saint” y “Dropping Like Flies”, haciendo estallar de euforia a los asistentes. La base rítmica a cargo del baterista Gonzo Sandoval y el bajista Joey Vera se desarrolló en total simbiosis, con el primero llevando la máquina en “Paydirt”, “Nervous Man” y “Last Train Home”, mientras el segundo se mostraba como una fuerza imparable sobre el escenario en “Chemical Euphoria”, haciéndose cargo de los coros en la monstruosa versión del himno “Symbol Of Salvation” y tejiendo increíbles líneas de bajo en “Book Of Blood”.

Por su parte, el tándem conformado por Phil Sandoval y Jeff Duncan desbordó riffs a más no poder con la fuerza arrolladora de un ejército listo para atacar en la tremenda “Mess”, la emocionante “Aftermath” –dedicada a todos los fanáticos old-school–, la intensa “Left Hook From Right Field” y la vitoreada “Reign Of Fire”, alternándose los solos y las partes rítmicas con mucha ductilidad.

El carisma inexorable de John Bush como maestro de ceremonias se sintió en todo momento, desde las bromas pidiendo cervezas chilenas en vez de las mexicanas que le habían pasado, hasta los momentos en que se echó el publico al bolsillo haciéndolo cantar, controlando el escenario o jactándose de una suprema calidad vocal en las clásicas “Spinless” –con dedicación especial a su equipo técnico–, “Can U Deliver” y “Mad House”, que los presentes sintieron con gran emoción por tratarse de verdaderos himnos del heavy metal que por fin sonaban en este lado del continente.

La cultura del metal tiene que ver intrínsecamente con el concepto de la amistad, con los amigos que se encuentran en los conciertos, los que se abrazan y levantan su puño al son de su canción favorita, con una sonrisa amplia que sólo los riffs afilados pueden provocar. Eso se intensifica cuando el mismo artista logra una conexión estremecedora con su público y ese vínculo quedó más que sellado en la primera visita de los californianos a nuestro país. No por nada Joey Vera capturó la ovación del público con su cámara en un par de oportunidades para retratar la pasión que este conteniente siente por el metal. En una hora y media de show, Armored Saint viajó por lo más granado de su discografía para ofrecerle al público chileno lo más icónico de su catálogo en un encuentro fraterno, demostrando la vigencia de una banda cuya unión y entrega son sus símbolos de salvación.

Setlist