Anathema Presents Acoustic Resonance: En la calidez de la melodía

Como si no quedara dudas de que Anathema es una de las bandas más populares en nuestro país, el anuncio del espectáculo “Anathema Presents Acoustic Resonance” generó un enorme fervor entre la fanaticada. Con dos funciones dispuestas para el mismo día, los hermanos Daniel y Vincent Cavanagh se acompañaron del ex bajista y tecladista de la banda, Duncan Patterson, para repasar algunas de las composiciones más antiguas del conjunto, así como también algunas versiones de canciones que han sido importantes para la vida de los artistas. Con la primera función programada para las 19:00 hrs., un grupo de entusiastas fanáticos llegó hasta el Teatro Nescafé de las Artes para disfrutar de una sesión íntima y cálida, con una cercanía y complicidad como pocas veces se puede apreciar en un recinto de características tan solemnes como este.

Bajo un setlist que privilegió composiciones un poco menos comunes dentro las presentaciones que Anathema realiza en sus giras, esta vez los hermanos Cavanagh quisieron ahondar un poco en los discos “Eternity” (1996) y “Alternative 4” (1998), composiciones que sorprendieron a quienes no contaban con escuchar parte del trabajo más temprano del conjunto, las cuales tuvieron un plus mucho más emotivo gracias al concepto acústico en el que se encerró la presentación. Así, bajo la calidez de la noche, una resonancia caló profundo en las almas de cada uno de los que se encontraba dentro del teatro, quienes vibraron con la serie de “Untouchable” en sus dos partes, así como canciones de la talla de “Thin Air”, “Flying” y “One Last Goodbye”, dejando las emociones a tope y el ambiente preciso para entablar un diálogo cercano y ameno entre las dos partes involucradas en el show.

La jornada continuó con “Fragile Dreams”, extraída directamente de “Alternative 4”, dándole un poco de intensidad entre intermedios de tiempo que, más que incentivar la reflexión como lo es generalmente en un show de carácter acústico, se sintió como una reunión de amigos en torno a dos guitarras y un karaoke masivo recordando un poco de dos importantes trabajos para el conjunto. Llama la atención lo bien que pueden funcionar canciones tan intensas sin la necesidad de contar con guitarras a todo volumen, como lo fue el caso de “Lost Control” y la tempestad que desatan sus melodías, inundando cada espacio con una atmósfera de desolación única, como sólo los hermanos Cavanagh lo pueden lograr. Un ejemplo de esa capacidad de mezclar la emotividad con la intensidad la tuvo también “Inner Silence”, siendo uno de los puntos más altos de la tarde.

La intensidad llegó a su tope con “Eternity” y sus partes I, II y III, ejecutadas de una manera impecable y con los Cavanagh mostrando toda su artillería en una obra que no tuvo ninguna caída en términos de calidad ni tampoco de interpretación, ya que ambos saben cómo estructurar sus composiciones sea cual sea el contexto. Luego de “Angelica”, vino una versión de la canción “Hope”, presente también en “Eternity”, pero interpretada originalmente por Roy Harper. Para el final, una siempre bienvenida como lo es “Comfortably Numb” de Pink Floyd cerró la primera función de Acoustic Resonance en Santiago, produciéndose el recambio de fanáticos para una repletísima segunda jornada, en la que claramente más de alguno se repitió el plato de un show tan íntimo y elegante.

Independiente de entrar en el debate de si era o no era Anathema, el show cumplió exactamente con ser un repaso a los primeros años de la banda, esos donde fueron poco a poco encontrando su identidad y su sonido, dejando en el proceso una serie de discos que hasta el día de hoy guardan un lugar especial en el catálogo. Con los hermanos Cavanagh se ha visto mucho, en diferentes configuraciones, pero lo hecho con este último espectáculo acústico trasciende las barreras de un simple show, sintiéndose como una instancia para introducirse en el proceso creativo, en la pasión e intensidad que se requieren para aflorar los sentimientos una vez que las melodías comienzan a sonar.

