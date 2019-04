Amorphis: En un mar de claridad

Al metal se le atribuye la idea de que debe sonar muy fuerte y muy pesado, pero en el intento de llevar estos conceptos al límite, muchas veces lo técnico sufre. Por ello es un alivio ver cómo hay conjuntos de heavy metal que, con experiencia a cuestas, demuestran que parte de la madurez es entender que lo fuerte no viene desde el volumen al que se escucha la música, sino que desde la música misma. Amorphis volvió por cuarta vez a Chile y, aunque lo hizo con un show un poco más breve de lo que los fanáticos hubieran esperado, lo cierto es que lo hizo con un nivel de calidad que a veces se echa de menos en propuestas que, con un poco más de sofisticación sonora, podrían apelar a audiencias mucho mayores.

Antes, la velada inició con los chilenos Poema Arcanvs, tal como estipulaba el programa, mientras Club Blondie poco a poco se iba llenando de gente. Pese a algunos problemas técnicos, la banda sonó como siempre lo hace: meticulosa, dura, solemne. Finalizando con “Desde El Umbral”, se veía que incluso –como pocas veces– parte del público también se sabía las canciones de una banda que ha hecho un camino largo, por más de 25 años, y que se nota en su capacidad de cautivar, ya sea en un show entero o en una mera canción. Un muy buen preámbulo a lo que vendría posteriormente.

Rápidamente todo se arreglaba para la entrada de la banda finlandesa que volvía para presentar “Queen Of Time” (2018), un álbum un poco mirado en menos por parte de la crítica especializada en metal, quizás porque carecía de esa fuerza en el sonido y ponía su atención a elementos melódicos, casi en una transición desde un sonido más clásico a otros más intrigantes. Es en este umbral en el que nos metemos, cuando comienzan a sonar las programaciones que forman “The Bee”, casi justo a las 9 de la noche. El sexteto no arrebata con lo fuerte que suenan, sino por cómo las capas de sonido se notan con claridad. Como pocas veces, el bajo tiene personalidad y no es sólo ese elemento que hace que la masa sonora llene más el espacio. Olli-Pekka Laine, si bien no hacía nada tan exuberante, por lo menos era perceptible de forma real y no sólo con los ojos, como pasa con tantos bajistas en shows de metal.

El público se notaba efervescente con la presencia de la banda y cómo sonaban, con dos temas del último disco pegados como “The Bee” y “The Golden Elk” para inmediatamente pasar a cosas más antiguas, como “Sky Is Mine”, aunque todo más adecuado a los tiempos de Toma Joutsen como vocalista de la banda, en el tercer milenio, aunque eso no quita que existan un par de sorpresas desde los 90, como pasó con la intensa “Against Widows” del ya lejano “Elegy” de 1996. Si algo sorprende, es cómo suena la guitarra: en vez de predominar la distorsión, los sonidos son claros e incluso Esa Holopainen hace que su instrumento recuerde a ratos al de The Edge de U2, en cuanto a la sensación de eco y de capas que genera la manera en que tocan y los efectos logrados. Esto se nota mucho en las canciones más nuevas, pero también en los arreglos de otras como “Silver Bride” o “Sacrifice”.

Es interesante ver cómo la fanaticada de Amorphis tampoco exige un sonido particular, e incluso es abierta a las cosas que propone la banda, tanto, que incluso una canción nueva como “Daughter Of Hate” pareciera ser un nuevo clásico del conjunto, y muestra cómo son las cosas ahora entre los fineses, que en 2017 con el retorno de su bajista volvieron a tener a los cuatro miembros originales que en 1990 iniciaron este camino.

“Heart Of The Giant” le daba toques más épicos a un show que ya serviría como parámetro para evaluar próximas ocasiones, en tanto que “Hopeless Days” servía como recordatorio más tradicional de que Amorphis sí le hace al heavy metal. No hay que subestimar el factor de mejora en las condiciones técnicas de la Blondie, que en los últimos años se ha convertido sin dudas en uno de los recintos de mejores condiciones para eventos de este calibre.

El cierre del main set vino con la canción más antigua de todo el lote, “Black Winter Day”, de hace 25 años, para comenzar a cerrar la visita que casi marca el décimo aniversario de la primera vez de la banda en Chile (se cumplen en septiembre). La canción es coreada por todo el público y Joutsen se ve maravillado y entretenido por la escena, que se corta al final de la composición para que la banda salga del proscenio y haga el típico acto de esperar, que en este caso sirve para que comience a sonar la intro de “Death Of A King”, provocando de antemano la algarabía de la gente.

La banda se subió y tocó ese tema, luego rugieron con “House Of Sleep”, y así, luego de 80 minutos, se cerraba un nuevo capítulo de la historia de Amorphis con Chile, uno que parece memorable no sólo por la conexión entre la gente y la banda, sino también por cómo dejaron en claro que, con un sonido lleno de claridad y carente de estridencias innecesarias, se puede rockear sin necesidad de convertirse en una masa carente de identidad. Si hay algo que pudimos ver en la noche de jueves santo en la Blondie, fue que a veces en el metal la identidad se esconde en medio de la bruma de la distorsión y que es excelente que bandas como Amorphis nos recuerden qué es el género, con la visión directa que poco tienen.

Setlist