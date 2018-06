Alcest: El territorio de lo imaginario

La legendaria banda noruega no pudo elegir una fecha más curiosa para regresar a la capital. Como parte de la pequeña gira que realizarán a través de nuestro país, Mayhem se presentó en Santiago durante la celebración del “día del padre” para tocar íntegramente su disco más famoso, el esencial “De Mysteriis Dom Sathanas” (1994), en lo que fue un verdadero carnaval de oscuridad en conmemoración del padre de la maldad, el mismísimo Satanás.

El Club Blondie fue el lugar elegido para llevar a cabo el ritual que comenzó a las 20:00 hrs., antecedido por un mensaje de audio grabado por la banda, donde pedían a la audiencia que dejaran sus celulares en el bolsillo para mantener la atmósfera y disfrutar a concho del espectáculo. Y aunque la instrucción no fue obedecida por la totalidad del respetable, esta era primordial para vivir la espeluznante experiencia que Mayhem nos entregó con la interpretación en vivo de su disco debut.

“De Mysteriis Dom Sathanas” es un álbum que no sólo brilla por ser una piedra angular del black metal, sino que también por la nefasta historia que antecede su concepción. Desde el suicidio del vocalista original de la banda, pasando por el asesinato de su guitarrista, hasta los planes de detonar una iglesia el mismo día en que la placa saliera a la venta, son los hitos más importantes de una seguidilla de sucesos que hacen del debut de Mayhem un producto único en su especie. Es, ciertamente, el disco más importante del grupo y el que los ha elevado al estatus de leyenda, incluso si su carrera musical no ha sido de las más destacables y se encuentra estancada desde 2014, cuando lanzaron “Esoteric Warfare”, su último disco estudio. Es por eso que este show tenía un sabor especial y, gracias a su muy bien lograda puesta en escena y ejecución, se transformó en un concierto alucinante.

Siguiendo el mismo orden de tracklist original, “Funeral Fog” dio la entrada a los músicos, quienes salieron a escena entre la niebla vistiendo túnicas negras y con los rostros pintados. “Freezing Moon” sonaba por los parlantes y se vivía el primer momento épico de la jornada, con una de las canciones más emblemáticas del estilo. Caracterizados como acólitos del demonio, el encargado de llevar la batuta con su inquietante teatralidad fue el vocalista Attila Csihar, en una performance increíble que nos transportó al mismísimo infierno. Haciendo gala de una voz de ultratumba, el frontman encabezó el carnaval oscuro que continuó con sendas versiones de “Cursed In Eternity” y “Pagan Fears”.

Precedida de una introducción que dio paso a la segunda parte de la placa, con cambios de decoración incluidos, “Life Eternal” se enmarcó como uno de los cortes más violentos del recital, donde el mosh y los gritos de la fanaticada se unieron para crear una postal terrible. Siguieron “From The Dark Past”, “Buried By Time And Dust”, y la que cierra el LP, “De Mysteriis Dom Sathanas”, con Csihar vestido de sacerdote pagano, alzando un cráneo en el espectacular cierre del set principal. Sin duda alguna, un lujo para cualquier fanático del grupo, gracias a una puesta en escena notable y una interpretación que hizo justicia a las ocho canciones presentes en el emblemático disco. Pero todavía quedaba show.

Luego de empalar dos cabezas de chancho en los extremos del escenario, el ritual había terminado y ahora el espectáculo era puro black metal. La música continuó con la solicitada “Deathcrush”, “Anti” y “To Daimonion, Part I”, mostrando la faceta más dura y directa de los noruegos. Para finalizar la velada, “Carnage” y “Pure Fucking Armageddon”, fueron los últimos azotes que nos dejó el retorno de Mayhem a Santiago.

Las sensaciones de satisfacción fueron absolutas por parte de los fanáticos. La conmemoración del día del padre no pudo terminar de mejor manera, con un homenaje de estas magnitudes a la encarnación de todos los males e inspiración de muchas bandas del estilo. El regocijo fue de todos quienes rugimos entre las nieblas de la legendaria banda noruega. Feliz día, Satanás.

Setlist