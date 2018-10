Against Me!: Prender el mundo en llamas

Desde su anuncio, el debut de Against Me! en nuestro país generó expectativa por ver al fin a una de las bandas más comentadas en la escena del punk rock, quienes aterrizarían por primera vez en Sudamérica, siendo el Espacio San Diego el escenario que les daría la bienvenida en su primer concierto de la gira.

Por supuesto, el entusiasmo era enorme, expandiéndose hasta muy temprano, cuando la banda Mondronauta tomó el escenario como acto de apertura, entregando una impecable presentación que fue muy bien recibida por el público. Sin duda, el cuarteto demostró su gran calidad en vivo, dejando los ánimos preparados para lo que vendría después con Laura Jane Grace y compañía. Pese a que el leve retraso en los horarios terminó postergando todo en un margen de treinta minutos, la gente no pareció prestarle mucha atención a ese factor, ya que las ganas de pasarlo bien eran mucho más grandes. Impaciencia había, pero no en el mal sentido.

Pasadas las 21 horas, Laura, James, Andrew y Atom tomaron rápidamente el escenario para lanzarse con “FuckMyLife666”, desatando los cantos y saltos de inmediato en la cancha. Todo el mundo vivía su momento y la banda sólo observaba una cosa: el gran entusiasmo, algo que caracteriza al público de esta parte del continente y que es motivo suficiente para que las bandas quieran comprobar con ojos propios lo que todos comentan. Por supuesto, los stage divings no faltaron al son de canciones como “White Crosses”, “Cliché Guevara” o “From Her Lips To God’s Ears (The Energizer)”, lo que reflejó la tremenda energía que la banda transmitió durante todo su show. Como si se tratara de un feroz huracán, el moshpit en la pista no paraba gracias a que el conjunto iba despachando canción tras canción sin parar, no dejando espacio para el descanso, ni tampoco para palabras de cortesía en exceso. Lo que primó aquí fue la música y cómo esta tuvo la capacidad de unir a quienes, como una hermandad, disfrutaron de cada una de las canciones que el cuarteto interpretó durante su show.

Con una discografía tan extensa y con tan buenos momentos, es difícil poder afirmar sobre cuál o tal canción de la banda es un clásico, pero lo cierto es que las favoritas de siempre, como “I Was A Teenage Anarchist”, “The Ocean” o la ultra coreada “333”, sonaron fuerte e hicieron temblar toda la pista del Espacio San Diego al ritmo de los acordes que James Bowman y Laura soltaban de manera estruendosa. Atom Willard, por su parte, no cesó su marcha en las baquetas junto al recién reincorporado Andrew Seward, quien se encargó no sólo de tocar su bajo, sino que también de alentar al público para que cantara y saltara mientras tocaban. Una tríada compuesta por “Dead Friend”, “True Trans Soul Rebel” y “Black Me Out” dio el cierre en lo más alto, con la banda despidiéndose con una inmensa sonrisa en sus rostros. El primer concierto de Against Me! en Sudamérica ya había pasado a la historia.

Durante un show fugaz pero intenso, el Espacio San Diego se sintió como el más grande los estadios para una banda que entregó todo en cada momento, dejando a sus fanáticos contentos luego de uno de los repasos más consientes que se ha visto en un escenario a una discografía. Puede que el foco de atención siempre recaiga en la figura de Laura y todo lo que representa gracias a su historia, pero la banda por completo demostró que, si de algo se trata el punk rock, es de la incondicionalidad, de apoyar a tu artista en todas, las buenas y las malas. En un mundo lleno de cobardía, voces como las de Laura hacen falta para alzarse y atreverse a contar su historia, una que mediante las canciones que componen su discografía ha ido musicalizando las vivencias de cada fanático que estuvo presente. El show de Against Me! quedará para la posteridad rezando lo mismo que una de sus canciones más conocidas, recordando aquellos tiempos de juventud, donde lo único que se quiere es prender el mundo en llamas.

Setlist