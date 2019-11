Wilco – “Ode To Joy”

El camino que Wilco ha trazado en sus más de veinte años de carrera es la prueba viviente de unos sobrevivientes del rock & roll. Sin glamour, pasaron adicciones, conflictos y distintas formaciones que han aportado al complejo sonido de una de las bandas más importantes e influyentes de Estados Unidos. Todos esos ingredientes hacen que los originales Tweedy y Stirratt se sientan a sus anchas hace ya bastante tiempo. Desde “Star Wars” (2015), y pasando por el último “Schmilco” (2016), la sutil evolución de Wilco es rica en matices, entendiendo que, junto con el paso del tiempo y la edad, es también su sonido el que se nutre de la experiencia. Más calmos y cautos, llegan con “Ode To Joy”, donde los arranques de guitarras filosas son menores y el desfile de guitarras acústicas de Jeff Tweedy abundan.

“No me gusta la manera en que me estás tratando”, son los primeros versos de “Bright Leaves”, una balada de amor / desamor hipnótica y melancólica. Un inicio para nada extraño en el Wilco reinventado. Así prosigue “Before Us” y su percusión casi tribal, acompañada de la mejor poesía: “Ahora, cuando algo está muerto, tratamos de matarlo otra vez”. ¿Será que el ejercicio retrospectivo de Tweedy –dos discos como solista y un libro de memorias– influyó más directamente en el trabajo colectivo de Wilco? Pareciera ser que, en ciertos momentos, pese a no ser novedad que es el cerebro lírico y ejecutivo de la banda, los pasajes de Tweedy son más notorios y explícitos, junto a su decisión de abrazar completamente lo acústico y descansar en el caos que Nels Cline, Pat Sansone y Glenn Kotche se dan el lujo de explotar en chispazos. Mientras que por un lado la voz principal susurra las letras, por el otro la banda hace lo suyo en cortes como “Everyone Hides”, single y canción con más médula Wilco.

Si en “Schmilco” hubo espacio para proponer y explorar con canciones rarísimas, en “Ode To Joy” la banda se funde en la reflexión y sencillez. “Ode To Joy” responde a un contexto social y político del que la banda nunca ha sido ajena, ya sea en sus letras o declaraciones. En esta pasada, el álbum no es confrontacional, sino que se acerca más a un bálsamo; un cálido oasis de canciones agradables y de esperanza, como “One And A Half Stars”.

De ahí en adelante la receta de Wilco transita en un montón de guitarras acústicas, pequeños arreglos electrónicos y unas particulares percusiones que sumergen a las canciones en una onda casera y ligera. El trío final de “We Were Lucky”, el sencillo “Love Is Everywhere (Beware)” y “Hold Me Anyway”, es el momento donde los melancólicos podrán escuchar los solos distorsionados de Nels Cline y los elementos característicos de los que Wilco pareciera querer prescindir por ahora, pero que siguen funcionando gracias a esa esencia que nunca se apagará. Punto aparte para el corte final, “An Empty Corner”, una balada oscura con un Tweedy agotado y agobiado.

“Ode To Joy” es una oda y una invitación a disfrutar de aquella alegría cotidiana que los tiempos difíciles aún no han sido capaces de arrebatarnos, pero también la alegría que no es sólo sinónimo de risas, sino que de soltar y abrazar las emociones, ya que siempre podría ser peor. Wilco no volverá con un nuevo “Yankee Hotel Foxtrot” (2001) ni con la sutileza y densidad de “A Ghost Is Born”, pero sí reaparecerá y se reinventará echando mano a lo mejor que el ruedo les ha entregado: experiencia y claridad.

Artista: Wilco

Disco: Ode To Joy

Duración: 42:31

Año: 2019

Sello: dBpm Records