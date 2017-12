Weezer – “Pacific Daydream”

Este ha sido un año grandioso para los fanáticos de Converge. En marzo sorprendieron con “Jane Live”, registro en vivo donde rinden tributo a aquella obra que los posicionó con fuerza en el circuito global del metal, “Jane Doe” (2001), pieza clave en la consagración del metalcore. Posteriormente, en julio, el lanzamiento del single “I Can Tell You About Pain” volvía a asombrar, más aún cuando luego se clarificó que vendría a ser en parte un adelanto del nuevo disco de la agrupación, el cual aquí nos convoca. Es así como el noveno disco de los oriundos de Boston viene a solventar aún más el por qué son uno de los nombres imprescindibles en cualquier alusión a su género.

Con una introducción que nos recuerda a material proveniente del disco “Axe To Fall” (2009), “A Sinlge Tear” comienza con una propuesta veloz que decanta en una rítmica más pausada, pero no por eso menos demoledora, exponiendo de inmediato el gran nivel de la banda para jugar con la intensidad. “Eye Of The Quarrel” es un tema veloz, que permite apreciar al metalcore en gloria y majestad; en otras palabras, bestialidad y técnica en perfecto diálogo. En una línea un tanto más calmada, pero igual de aguerrida, “Under Duress” es poseedora de un denso riff de guitarra, el cual armoniza la violenta propuesta de la banda. De regreso con los ritmos veloces, “Arkhipov Calm” manifiesta esa esencia matemática de las composiciones de Converge, donde sus complejos arreglos de guitarra y bajo, junto con los versátiles redobles de batería, se roban la película.

“I Can Tell You About Pain”, canción que ya se había escuchado en el EP de adelanto al disco –que además incluía el single “Eve”, el que no forma parte de este nuevo registro–, mantiene la misma lógica de brutalidad de los temas anteriores, arrasando con todo a su paso. Por su parte, “The Dusk In Us” es uno de los grandes momentos del disco; no por nada comparte nombre con la placa. Siendo uno de los temas menos violentos del LP, al encontrarse en mitad del disco, genera el instante de calma preciso para desencadenar la posterior segunda ola de brutalidad, una que no podría ser bien apreciada sin este paréntesis. Así es como llegamos a “Wildlife”, un track veloz con una evidente influencia del hardcore más clásico, matizada con los elementos más metálicos y técnicos característicos de la propuesta de Converge.

Adentrándonos en la segunda mitad del álbum, una estridente sección de cuerdas da pie a “Murk & Marrow”, cuya propuesta equilibra atmósferas densas con el salvajismo habitual, variando vocalmente entre alaridos y un canto cuasi melódico. En la misma línea, “Trigger” y su potente riff de bajo continúan por la senda más oscura. Regresando a la potencia y velocidad, la furia del crossover en “Broken By Light” y el blast beat de “Cannibals” destrozan todo tímpano que se atraviese en su camino, remontándonos a los primeros años de la banda. Junto con ello, “Thousands Of Miles Between Us” –la que comparte nombre con el disco en vivo de 2015– se caracteriza por su melodía de guitarra más serena y un tanto hipnótica, recordándonos al material del LP “All We Love We Leave Behind” (2012). El misticismo estético se mantiene durante los primeros segundos de “Reptilian”, tema que cierra esta entrega con un progresivo aumento en la intensidad de sus decibeles, llevándonos hasta un verdadero éxtasis de estridencia sonora.

En sumatoria, la desgarradora voz de Jacob Bannon, la demoledora rítmica de Ben Koller, y el técnico trabajo tanto de Nate Newton en bajo como de Kurt Ballou en guitarra, no nos entregan nada nuevo, cuestión que se nos hace indiferente, porque Converge es una banda que no necesita reinventarse, pues la fórmula les resulta tan natural, que pareciese estar descubriendo a una nueva banda en cada nuevo lanzamiento. Su visceral propuesta, una prácticamente patentada con sello de calidad, sólo asciende peldaños dentro de una escala en donde el piso máximo es un continuo inalterable guiado por ellos. Y es que su emotivo y poético uso de la violencia –el que no se ve alterado con el paso del tiempo– es argumento suficiente para sostener una discografía infranqueable, que encuentra en “The Dusk In Us” un elemento más de consagración.

Artista: Converge

Disco: The Dusk In Us

Duración: 43:53

Año: 2017

Sello: Epitaph / Deathwish