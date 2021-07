Wavves – “Hideaway”

En medio de un momento de sobrevivencia, encierro y pesar, se creería que la mirada política sería sobre cómo el sistema debe adaptarse para salvar a los individuos, pero para Bobby Gillespie y Jehnny Beth la lucha es interior. Pese a los augurios que sus propias carreras indiquen, más catárticos y estridentes, en su álbum colaborativo “Utopian Ashes” el camino es diferente, más ligado a la melodía, a la revelación del alma en vez de observar con lupa el mundo.

El sonido elegido para esta convergencia es más ligado al soul, el country y un toque de vals, y eso da pie para nuevos lucimientos, especialmente de Jehnny Beth, cuya energía arrolladora marcó Savages y su propio trabajo solista, pero que llega a un extremo de dulzura y dramatismo en tracks como “You Don’t Know What Love Is” o “English Town”. Sin embargo, no sólo se trata de ella luciéndose, sino de cómo se complementa con Bobby Gillespie, que aparece más predecible en su performance, pero no por ello menos preciso.

No se trata de inventar un estilo, pero sí de hacerlo parte de los mensajes necesarios de expresar. Cuando en “Remember We Were Lovers” se canta por las chances no tomadas y los amores perdidos, no se trata sólo de recordar los momentos que son bifurcaciones del destino, sino también es el acto de rememorar un acaecimiento cuando la vida existía y no sólo se recordaba. Es difícil no tomar ese tipo de narración poética, anhelante y dolorida, como un espejismo del pasado, antes de que la pandemia pusiera todo en pausa.

Si acá se usan términos teatrales y ampulosos es porque el disco se mueve en ese registro, en extremo dramático, lleno de dolores y de acciones de reproche. “Living A Lie” o “You Can Trust Me Now” ahondan en el valor de la confianza, en cuanto a cómo puede construir, pero también a cómo es capaz de destruir relaciones. De hecho, la posibilidad de esos escenarios son lo que convierten en algo tan cautivante las interpretaciones de Beth y Gillespie, quienes pueden meterse en la carne y hueso de quienes son los hablantes en cada canción. En “Utopian Ashes” no sólo entonan líricas, también las comunican con intensidad de escenario, de cine, de tablas. Este no es un proyecto de experimentación con el sonido, sino para llevar a las figuras a otro plano de la interpretación.

Junto con ellos, Andrew Innes, Martin Duffy y Darrin Mooney de Primal Scream, y Johnny Hostile que colabora siempre con Jehnny Beth, completan el plantel que logra congeniar a nivel sonoro las necesidades de estas composiciones. Aunque el estilo no sea lo usual para ninguno, todos hacen su tarea de forma perfecta, incluso dándole un sello particular a la mezcla, haciendo de lo brillante algo oscuro y de lo opaco algo lleno de matices. Lo único extraño puede ser a veces cómo están grabadas las voces, tal vez con un poco más de reverb de lo necesario en ciertos casos puntuales.

Más allá de particularidades, el esfuerzo por generar algo nuevo, mirando a lo viejo, cruzando nostalgias y convirtiéndose en actores más que en músicos, “Utopian Ashes” consigue dejar en claro la versatilidad y el amor por las canciones que tienen Jehnny y Bobby. En vez de irse por el camino seguro, o que alguno ceda para ayudar a las fortalezas del otro, aquí existe un nuevo espacio, un nuevo transitar que permite que ambos puedan materializar recuerdos, justo cuando la vida parece estar en pausa, calzando con el espíritu de los tiempos.

Artista: Bobby Gillespie And Jehnny Beth

Disco: Utopian Ashes

Duración: 39:42

Año: 2021

Sello: Sony Music