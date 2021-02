Wardruna – “Kvitravn”

Cuando Rory Allen Phillip Ferreira abandonó Milo, su antiguo nombre artístico, para adoptar la identidad de R.A.P. Ferreira, también coincidió con las inquietudes del rapero por inclinarse hacia una propuesta donde el jazz toma un rol elemental. “Purple Moonlight Pages” (2020) fue un paso firme, que ya se evidenciaba en el anterior “Budding Ornithologists Are Weary Of Tired Analogies” (2018), dando como resultado un segundo debut, donde la rima suave del artista se acopla a las líneas de bajo que se llevan el protagonismo de gran parte del álbum.

Para su segundo disco bajo el acrónimo de sus tres nombres, R.A.P. Ferreira toma la sabia decisión de continuar la senda de un sonido orgánico y añadir mayor agilidad a sus fraseos, resolviendo así una de las principales debilidades de su trabajo anterior. Inspirándose en la vida y obra del poeta beat Bob Kauffman, “Bob’s Son: R.A.P. Ferreira In The Garden Level Cafe Of The Scallops Hotel” explora una de las características más interesantes del rapero: líricas con un contenido y ritmo cuyo cuidado estético muestran una línea atípica dentro del hip hop contemporáneo.

El beat armonioso de una producción sencilla es la primera arista que reluce del álbum, pilar fundamental en el que se apoya el artista para tomar distancia de la imprudencia propia del rap y bajar a un estado contemplativo, encontrando puntos en común con la poesía. Tal como lo sostiene en “the cough bomber’s return”, en esta ocasión Ferreira se considera un heredero de Kauffman. Del mismo modo, “yamships, flaxscript” reitera este carácter etéreo que acompaña el desarrollo del disco. Cambios repentinos en la estructura construyen canciones que se dibujan con la complejidad de quien compone un collage de melodías y palabras.

“redguard snipers ft SB the Moor” y “bobby digital’s little wings” aportan miradas más accesibles dentro de “Bob’s Son”. Sin dejar la corriente de conciencia y las referencias al poeta que inspiran este trabajo, el tramo medio recoge otros momentos llamativos, como los coqueteos frontales al jazz de “skrenth” o las palabras al cierre de “listening”, que ilustran con elocuencia el valor de la tradición oral en una obra donde la sonoridad de las palabras es el eje transversal.

El hilo irregular de las canciones se mantiene hasta los últimos minutos. “high rise in newmark” juega bajo los mismos códigos de cambios repentinos para ofrecer una mirada satírica al conformismo del rap y a aquellos “espíritus aferrados a vidas teóricas”, como reza el final de la canción. Con la intención de dar un cierre redondo al concepto inspirado en Robert Kauffman, “rejoice” describe al ex Milo como un rimador beat actual, con la infame misión de transmitir esta visión de mundo a través de una subjetividad voluble. Como último acto, Ferreira parafrasea una de las obras más importantes del poeta en “abomunist manifesto”. La canción es la confirmación final de un discípulo que toma caminos inusuales, se aferra a las lecciones de su maestro y juega con lo difuso para transmitir un mensaje que termina de una manera abrupta, fiel a su ritmo impredecible.

En su más reciente trabajo, R.A.P. Ferreira ofrece un recorrido de rimas nebulosas, donde el leitmotiv es la devoción hacia un artista cuya audacia y vanguardia regresa al presente, luego de 34 años desde su muerte. Si bien, el concepto puede tornarse excesivamente repetitivo y difícil de leer en su mensaje, su mayor valor radica en la idea que resulta más notoria a lo largo de “Bob’s Son: R.A.P. Ferreira In The Garden Level Cafe Of The Scallops Hotel”: el profundo amor a las palabras, tanto en su significado como en su fonética.

Artista: R.A.P. Ferreira

Disco: Bob’s Son: R.A.P. Ferreira In The Garden Level Cafe Of The Scallops Hotel

Duración: 35:10

Año: 2021

Sello: Ruby Yacht