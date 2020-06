Ulcerate – “Stare Into Death And Be Still”

Desde su concepción, el death metal como subgénero ha sido llevado a experimentación, con muchas agrupaciones que han acoplado este sonido a sus propias influencias, por más distintas que estas sean. Aun así, el sello indeleble de brutalidad es algo que se ha mantenido presente durante su desarrollo, comprendiendo un balance entre crear un listado correcto de canciones que cumplan con las características del sonido mencionado, o ir más allá al buscar plasmar la intensidad como una dimensión de una oscura e integral experiencia sonora. En este último espacio es donde “Stare Into Death And Be Still”, el sexto larga duración de la banda neozelandesa Ulcerate, habita y se convierte en una nueva muestra excepcional de música extrema, sin alejarse de su visceral núcleo.

Desde el lanzamiento de “Everything Is Fire” (2009) el bajista Paul Kelland también cumple con las labores de vocalista, añadiendo una técnica de gutural que expresa indudablemente con densidad el contenido lírico, poniendo énfasis en la calamidad, la muerte y el perjuicio de la condición humana, destructiva por naturaleza. Un mensaje que se expresa en su instrumentación y desde el origen de Ulcerate por el guitarrista Michael Hoggard y el baterista Jamie Saint Merat, ambos con técnica vanguardista y prolija ejecución.

“Stare Into Death And Be Still” presenta a la actual trinidad que conforma la agrupación en un dominio de la disonancia, creando texturas ambientales que, en paralelo, guían una sección rítmica que no da tregua, con feroces quiebres en percusión y secciones de cuerdas en frenesí, mutando a valles que también resultan en puntos álgidos dentro de la mezcla empleada por los músicos. El poder de la desorientación dentro del arte de Ulcerate obtiene un gran atractivo durante la escucha. La abrasiva estructura en “The Lifeless Advance”, “Exhale The Ash” y en la canción homónima, exalta el dinamismo e impide cualquier conjetura, adentrándose a una atmósfera sombría, sin eclipsar la imponente muralla sonora percibida desde el arranque del opus.

El tiempo es un tema que pierde impacto en cada track, considerando que la duración de cada uno supera la marca de los cinco minutos. Los pasajes que se van descubriendo resultan sobrecogedores y paradójicamente contienen un espíritu de solemnidad inmerso en los abismos representados en “Visceral Ends” y “Drawn Into The Next Void”, esta última siendo la canción más extensa del álbum, donde Kelland se alza con una interpretación salvaje en una oda a la impermanencia y lo inevitable del fin para cada ser, otorgando espacios instrumentales a Hoggard y Saint Merat, quienes consiguen un despliegue cargado en tensión y momentos de introspección.

A lo largo de los años, la historia ha brindado la libertad para expandir un género que puede recaer en lo convencional, más cuando la innovación puede resultar en un arma de doble filo, y con discos como “Stare Into Death And Be Still”, Ulcerate colabora en augurar una saludable progresión sonora del metal extremo, el cual se ha visto enriquecido por el riesgo en romper barreras. La muerte será una etapa que dará paso a lo desconocido, un viaje del que seremos parte y, mientras pertenecemos a este plano terrenal, estar inmersos en este trabajo discográfico es toda una experiencia vívida.

Artista: Ulcerate

Disco: Stare Into Death And Be Still

Duración: 58:29

Año: 2020

Sello: Debemur Morti Productions