Tyler, The Creator – “Call Me If You Get Lost”

Intentar predecir cuál será el próximo paso de Tyler, The Creator es un ejercicio en vano. Transitando por la ferocidad de “Cherry Bomb” (2015), el romántico de “Flower Boy” (2017) y el más cercano al pop en “Igor” (2019), el rapero parece disfrutar confundir a sus seguidores. Pero en “Call Me If You Get Lost” muestra un trabajo directo, en el que finalmente responde a la eterna interrogante sobre su carrera: ¿Es Tyler un rapero? Pregunta que puede sonar irónica considerando que es una de las estrellas más aclamadas de la escena en los últimos años, sin embargo, sus últimos trabajos han desatado el debate sobre hasta qué nivel se puede experimentar con el hip-hop sin salirse completamente del género.

“Lumberjack”, el primer sencillo del disco, parece ser una respuesta clara a esta discusión, donde establece con fuerza que es uno de los MC más importantes actualmente. Inspirado en la sub-escena del boom-bap, Tyler trae de regreso la esencia gangsta que dominó en sus primeros materiales, pero con su sensibilidad actual. Bajo la “animación” de DJ Drama, el corte es un claro ejemplo del estilo mixtape que adopta la placa, donde cada pieza es fundamental para entender la siguiente. En su aspecto más medular, “Call Me If You Get Lost” es su momento de lucimiento, la instancia para demostrar que, de así quererlo, puede ir codo a codo con otros raperos. Es también una muestra de sus inagotables influencias, desde el soul sesentero, el R&B de los noventa, el gangsta de los 2000 y hasta el colectivo Griselda en la actualidad. Su sonido es tan único como fácilmente identificable para quienes crecieron con el hip-hop.

“Corso” es el ejemplo perfecto. El tema sigue con poderosos versos de su flow, pero lo combina con cuerdas y distorsiones electrónicas que lo acercan al art pop, antes de saltar al R&B noventero. En poco más de dos minutos, “Lemonhead” expande la paleta con trompetas y hasta guitarras distorsionadas, cortando el clímax para pasar a una nueva dirección, algo presente en “Massa”, que baja la intensidad para un instrumental que da el espacio a sus vulnerables rimas. Tyler no parece ser de los preocupados por la percepción que se tiene de él, sin embargo, tras su período más cercano en el mainstream es claro que comienza a pesar. En 2020 denunció a los Grammy tras ganar el premio a Álbum Rap con un trabajo claramente influenciado por el pop, mientras que meses antes discutía con DJ Khaled por tener música “poco accesible”. “Call Me If You Get Lost” no parece tanto una respuesta directa, como una inequívoca muestra de que no necesita justificar su presencia en la escena y que su singularidad es digna de celebración.

Cerca de la mitad se encuentra “Manifesto”, la carta que muchos fanáticos esperaban para escucharlo con la consciencia tranquila: “Fui cancelado antes de que la cancelación fuera con los dedos en Twitter”, deja en claro sobre los múltiples intentos de “funa” a su persona. Lejos de ser una disculpa, es una honesta declaración de quien ha tenido un progreso mucho más allá de la música. “Nadie es perfecto, al menos ustedes no lo son”, concluye. E incluso sin este contexto, es una pieza imperdible para cualquier fanático. Por su parte, “Juggernaut” promete hacer saltar a todo un estadio cuando el mundo lo permita, mientras que “Hot Wind Blows” es un pase a la celebración de un ícono como Lil Wayne. Sin embargo, es “Wilshire” el flex máximo, grabado en una sola toma y con versos que tendrán a más de un fanático discutiendo. Una historia tan conocida como un trío amoroso parece revolucionaria en los ocho minutos de este corte de lujo.

El romántico incorregible en “Wusyaname” y “Wilshire”, el excéntrico en “Juggernaut” y hasta el imperfecto hijo en “Massa”. Los cambios de ambiente no son al azar, sino que una clara muestra de su propia multiplicidad. Es esta dicotomía lo que hace de “Call Me If You Get Lost” un trabajo brillante y que cualquier fanático del rap puede entender e identificar. Pero es también un disco que sólo pudo salir de la mente de Tyler, donde la disonancia extrañamente cobra sentido al escucharlo hasta al fin. En torno a la pregunta original, queda claro que es una estrella de rap, pero también deja a libre interpretación el donde radica su verdadera esencia, cada vez más lejos de las casillas tradicionales.

Artista: Tyler, The Creator

Disco: Call Me If You Get Lost

Duración: 52:41

Año: 2021

Sello: Columbia