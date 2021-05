Txakur – “Itaca”

El adjetivo que mejor podría aplicársele a The Armed es “impenetrable”, y aún así puede ser motivo de discusión porque, para darle una cualidad a algo, generalmente es necesario ponerle un nombre, una forma y un contexto. Nada de eso es posible de hacer a ciencia cierta con este colectivo de Detroit; sus entrevistas son escasas, vagas de datos concretos y, asimismo, llenas de despistes y jugarretas. Además que de la identidad de sus integrantes poco se sabe, más allá del hecho que el productor de sus cuatro entregas en largo es Kurt Ballou, el guitarrista del seminal cuarteto de hardcore y metalcore Converge, y centrarse sólo en ese dato ya es perderle la pista nuevamente a The Armed, por lo que lo mejor en este caso es centrarse en “ULTRAPOP”, su más reciente álbum.

Si existiera en el arte en general un concepto que pueda englobar lo que “ULTRAPOP” pretende, por un lado sería expresionismo en el sentido más visceral y pasional posible y, por otro, dadaísmo a contracorriente e incluso nihilismo, donde el caos y el absurdo curiosamente pueden generar formas populares y fácilmente reconocibles. Y “pop” es un concepto que no sólo sobrevuela este álbum, sino que toda su discografía, recurrentes ganchos melódicos de voces y sintetizadores sepultados por una maraña densa y furiosa de capas de guitarras y berridos casi ininteligibles.

Ya el track homónimo que abre este LP promete un engañoso encuentro entre el ambient y el rock industrial, con el que (otra vez) resulta difícil saber a qué atenerse para decantar en “ALL FUTURES”, una canción de desbocada mezcla de noise y post-hardcore, que no hace más que subir al oyente en una montaña rusa cuyo primer pináculo es “MASUNAGA VAPORS”, lo más screamo que se puede encontrar aquí, e incluso rozando las pretensiones black metal ambiental vistas y escuchadas en bandas como Deafheaven.

Tratar de adivinar cuántas pistas trae cada canción resulta un ejercicio fatuo con sólo un dato: en este álbum hay acreditados al menos diecinueve músicos invitados, entre los que se cuentan el mismo Ballou y Ben Koller de los mencionados Converge, Chris Slorach de METZ, Tony Wolski de Genghis Tron –otro de los destacados discos de este año–, Troy Van Leeuwen de Queens Of The Stone Age, además de Urian Hackney, baterista miembro del linaje familiar que ideó a Death, puntales del protopunk de los setenta. Pretender saber exactamente quién hizo qué aquí es lisa y llanamente perder el tiempo, por lo que sólo resta sumirse en el vacío y el vértigo de “A LIFE SO WONDERFUL” o “AN ITERATION”, una cabalgata a campo traviesa entre ruido abrasivo y post punk.

La siguiente cresta de ola viene en forma de “BIG SHELL”, partiendo con una voz femenina (suponemos) con un guiño vocal muy riot grrl, que luego se trasvasa en una granada de mano directamente en el oído para dejarse caer nuevamente en el rock industrial derretido, sinuoso y melódico de “AVERAGE DEATH”. “FAITH IN MEDICATION” y “WHERE MAN KNOWS WANT”, por otro lado, son derechamente punk sobrecargado de chirridos y alaridos desgarradores alternado con breakdowns catárticos. Y en el mismo carril va “REAL FOLK BLUES”, rebotando desde el punk hacia el drone estructurado desde la veta más ganchera que el formato permite, lo mismo que “BAD SELECTION”, una amalgama de rock marcial, math rock con sobreposiciones y armonias vocales envolventes, quizás el momento más easy-listening del álbum, pero que al final termina desembocando de todos modos en una aplanadora. Para finalizar está “THE MUSIC BECOMES A SKULL” y la única colaboración abiertamente acreditada de Mark Lanegan merodeando por ahí.

Otro de los adjetivos posibles a aplicar en “ULTRAPOP” es “ambicioso”, quizás en partes iguales con “impenetrable” porque, según las palabras de la banda en una supuesta (porque todo en The Armed es supuesto) entrevista, ellas y ellos pretenden alcanzar los extremos de la expresión sonora en la contracultura de la música “pesada”, pero sobre las bases de la música pop y la cultura pop, queriendo matar cualquier posible hype y cualquier expectativa, y eso, con un par de escuchas de este álbum, salta a la vista. La tan manida “rebelión sónica” está aquí y se viste de gala en nadie, o en todos. O en The Armed, cómo saberlo realmente.

Artista: The Armed

Disco: ULTRAPOP

Duración: 38:47

Año: 2021

Sello: Sargent House