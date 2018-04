Turnstile – “Time & Space”

Por más que insistan, hay quienes no se cansan de responder: ¡el punk no ha muerto! En esta ocasión, es un grupo de muchachos oriundos de Baltimore quienes gritan la consigna a los cuatro vientos. Sencillos, joviales y, por supuesto, con ganas de arrasarlo todo a su paso, Turnstile reencarna la esencia misma del género. Con tres EPs y un LP bajo el brazo, este año la banda da un paso adelante firmando con uno de los grandes sellos del metal contemporáneo, el que ha estado tras algunas de las más grandes bandas de las últimas tres décadas. Bajo esta alianza, el quinteto lanza su segundo larga duración, donde rinde tributo a toda la épica del hardcore ochentero estadounidense.

Enérgico e intenso, así es el riff que nos ofrece “Real Thing” para comenzar la violenta danza que nos convoca. Al terminar el track, unos breves compases de swing que pretenden desconcertar, pero son en realidad una elegante invitación para continuar con “Big Smile”, cuyos cambios de ritmo en las baquetas de Daniel Fang lo hacen uno de los mejores momentos del álbum. Siguiendo la misma línea, “Generator” introduce elementos psicodélicos, mostrando que, si bien hay un respeto por los cánones impuestos por los próceres del género, la banda no está dispuesta a estancarse y se abre a la experimentación y expansión sonora de estos parámetros.

La breve pausa de “Bomb” da paso al penetrante bajo de “I Don´t Wanna Be Blind”, tema que adquiere potencia a medida que avanza. Por su parte, tanto “High Pressure” como “(Lost Another) Piece Of My World” muestran una propuesta sonora más orientada hacia el crossover metal, destacando el trabajo realizado por Brady Ebert y Pat McCrory en guitarras. Y si lo anterior ya era demoledor, los limites se rompen con “Can’t Get Away”, otro de los puntos altos de “Time & Space”. No hay que dejarse engañar por su introducción, pues este track es el indicado para dejarlo todo en el mosh.

“Moon” cuenta con la colaboración coral de Tina Halladay, de la banda punk Sheer Mag. El hecho de que en esta canción Franz Lyons (bajista) remplace la estridencia vocal de Brendan Yates, le entrega un color más dulce a la interpretación, coqueteando con el pop-punk. Todo vuelve a la normalidad con “Come Back For More/H.O.Y.”, tema que ya había formado parte del EP “Move Thru Me” (2016). Llegando al cierre, “Right To Be” vuelve a mirar hacia paisajes más vanguardistas, para decantar en el interludio jazz de “Disco”, cortina que combina a la perfección con la potencia de “Time + Space”, corte (casi) homónimo que cierra el álbum como es debido.

Breve pero certero. En poco más de 25 minutos Turnstile, junto con reivindicar no sólo el sonido, sino que también todo el imaginario callejero de la vieja escuela del hardcore de Washington D.C., incorpora elementos de su propia cosecha con gran sutileza, lo que da un resultado elegante, aunque no por eso menos brutal. Álbumes como estos nos hacen recordar a los ya clásicos Refused, quienes hace veinte años cantaban sobre “la nueva forma del punk que está por venir”. Probablemente, los suecos no imaginaban la grandeza con la que estos alumnos repetirían la fórmula. De ahora en adelante al quinteto de Baltimore hay que darle el tiempo y el espacio para que siga creciendo y sorprendiendo, porque el nuevo punk sigue llegando.

Artista: Turnstile

Disco: Time & Space

Duración: 25:15

Año: 2018

Sello: Roadrunner Records