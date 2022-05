tricot – “Jodeki”

La capacidad para habitar terrenos sonoros dispares es una de las primeras características que relucen en “Where Myth Becomes Memory” de los ingleses Rolo Tomassi. Abundantes capas de sonido, ritmos intrincados, junto con el juego de guturales y voces melódicas, son parte de los elementos de un camino largo y paulatino en el desarrollo de su propuesta, siendo su más reciente álbum un claro punto de madurez artística.

Con 17 años de carrera, el recorrido de la banda de Sheffield no ha sido fácil, evolucionando de un registro musical asociado al metalcore, donde el factor de la experimentación forma parte desde sus inicios. No fue sino hasta su penúltimo álbum, “Time Will Die And Love Will Bury It” (2018), que Rolo Tomassi captó mayor atención mediática, y en este crecimiento persistente se aloja uno de los componentes que determinan el sólido presente de los ingleses, donde se aprecia un correcto equilibrio y transición en las intensidades.

Mediante la fuerte inspiración en el dream pop, el álbum inicia con “Almost Always”, una suave obertura que sitúa conceptos elementales a lo largo de este trabajo, tales como el difícil proceso de recuperación ante una pérdida física y la importancia en mantener la memoria viva. Gracias a la expresividad vocal de Eva Korman, esta canción alcanza un efectivo contrapunto entre sutileza y fuerza. Dando un vuelco brusco, “Cloaked” ofrece la otra arista sonora de la banda, ejecutando un ritmo agresivo y pesado, donde se conjuga la técnica gutural con estribillos melódicos y un cierre súbito.

Es en este vaivén de altos y bajos que “Where Myth Becomes Memory” fluye a lo largo de sus 48 minutos, esquivando composiciones forzadas y demostrando el refinado estado en el sonido de la banda. Desde el rincón más duro se recogen canciones como “Labyrinthine”, con un compás enrevesado y denso, además de “Prescience” y “To Resist Forgetting”. Mientras que, en la vereda más ligera, especialmente en “Closer” y “Stumbling”, se aprecia cómo la voz de Korman y los teclados de James Spence adquieren mayor protagonismo, siendo ambos integrantes el núcleo inalterable de Rolo Tomassi. Estos pasajes de suavidad demuestran que, más allá del desplante técnico y fuerza del conjunto, existe un terreno medular que da espacio a secciones delicadas y minuciosas.

Dentro de las composiciones mejor logradas se encuentra “Mutual Ruin”, donde el constante teclado de Spencer es el hilo conductor de una canción que atraviesa distintas emociones y dinámicas. Por su parte, “Drip” da una excelente muestra de fuerza y manejo de la tensión mediante la batería penetrante de Al Pott, quien se encarga de marcar los puntos de quiebre en un track intenso e igualmente multifacético. Dándole un cierre circular, “The End Of Eternity” retoma la misma atmósfera onírica, regresando al énfasis reflexivo en torno a la pérdida y la memoria.

Para este sexto disco de estudio, Rolo Tomassi materializa el crecimiento adquirido durante su nutrido camino musical, demostrando perseverancia y confianza en su propuesta. “Where Myth Becomes Memory” logra pulir el sello de los ingleses, los posiciona más etéreos que nunca y los reviste de una vibra melancólica, sutil y bien desarrollada. Un claro ejemplo de que las buenas expresiones artísticas también son resultado del trabajo duro.

Artista: Rolo Tomassi

Disco: Where Myth Becomes Memory

Duración: 48:10

Año: 2022

Sello: MNRK Heavy