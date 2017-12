Tricky – “Ununiform”

Inglaterra ha sido tierra fértil para las reinvenciones musicales, las nuevas escenas e incluso nuevos estilos. Tal es el caso del el trip hop, una ensalada de influencias desde el ritmo del hip hop, pasando por la cadencia del soul y lo etéreo del dub, entre muchas otras influencias. Bristol es la Meca y Tricky es uno de sus profetas más destacados con trece discos de estudio, donde vaga, husmea y logra resultados inesperados, densos y, como su nombre lo indica, complejos, desde sus colaboraciones en el seminal “Blue Lines” (1991) de Massive Attack hasta sus trabajos solistas. Su último álbum de estudio se llama “Ununiform” y fue publicado este año.

La música de Adrian Thaws (su nombre original) destila oscuridad, una figura sombría, consciente de su realidad y de lo que, a través de su música en solitario, podía provocar desde una perspectiva electrónica que deja pequeños recovecos para la luminiscencia, para ello está de ejemplo “Obia Intro”, donde la figura de guitarra le da una extraña calidez. A continuación, fulgura “Same As It Ever Was”, tal vez un guiño a Talking Heads, pero abordada desde una esquizofrénica y por ratos confusa mezcla entre el house, el electropop y la profunda voz de Thaws. Una de las joyas de este álbum yace en el acompasamiento de “New Stole”, una de las tantas colaboraciones que pueblan la historia musical de Tricky, esta vez estelarizada por Francesca Belmonte, una habitué de las colaboraciones del bristoliano.

Otra colaboración que asoma en este álbum es “Wait For Signal”, donde susurra la actriz, directora de cine y cantante Asia Argento, dándole una aún más marcada sensualidad al track. Una breve y nuevamente confusa “It’s Your Day” continúa el disco, casi rozando el trap. “Blood Of My Blood” asoma como una balada navegando en piano, sazonada por el cantante kazajo Scriptonite haciendo las armonías vocales. “Dark Days” es un electropop pasado por el cedazo del dark wave, donde otra invitada asoma, la cantante Mina Rose, quien también aporta con sus voces en “Running Wild”, una balada discreta en su ejecución, pero grata en su escucha en términos generales. “The Only Way” profundiza la ralentización de álbum, quizá acercándose a sus inicios, aunque esta vez agregando elementos orgánicos.

El beat sube bruscamente en “Armor”, un pop fulgurante cuya voz corre por cuenta de Terra Lopez, mitad del dueto californiano de pop Sister Crayon, para bajar bruscamente otra vez en “Doll”, una pincelada de guitarras pensativas adornada con voces languidecientes, estilo Lana del Rey, esta vez de la mano de Avalon Lurks, una it girl de Instagram que se aventuró en la música con muy buenos resultados. Volviendo a las planicies post-soviéticas, aparece Smoky Mo, un rapero ruso que aporta con su voz en “Bang Boogie”, un hip hop denso y poco amigable. Para cerrar este álbum aparece Martina Topley-Bird, colaboradora de Tricky desde el aclamado “Maxinquaye” (1995), aportando en “When We Die”.

“Ununiform” es en general un manifiesto de Thaws, partiendo por el nombre mismo. El disco no está destinado a ser estándar, a ser simplemente algo más, sino que es una vuelta de tuerca a sí mismo, un testimonio de singularidad en el cual acepta y comparte sonidos que son propios, tal vez ya utilizados, pero esta vez procesados y entendidos de una forma distinta. No hay duda de que esto es arte, pero no todo arte debe ser apreciado, ni necesariamente accesible. Si no hay otro lugar, “Ununiform” definitivamente pertenece a esa última categoría.

Artista: Tricky

Disco: Ununiform

Duración: 41:23

Año: 2017

Sello: False Idols