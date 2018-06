Tribulation – “Down Below”

El consenso general en torno a cada trabajo de Manic Street Preachers siempre ronda en torno a cuánto se acercan o alejan de sus discos más representativos de la década de los 90. Si giran hacia la delicadeza melodiosa, y por momentos orquestal, de “Everything Must Go” (1996) creado después de la desaparición de Richey Edwards, o a las composiciones más directas de “Generation Terrorists” (1992) con el guitarrista aún en sus filas. La verdad es que el presente de los galeses en “Resistance Is Futile” bebe de ambas fuentes, y ese equilibrio configura un viaje fascinante por una nueva entrega con aires que tienen que ver más con el rejuvenecimiento de la banda que con su retiro, en tiempos en que la solidez discursiva se ve enfrentada al desconcierto generalizado hacia las ideologías. Tarea difícil para un grupo que siempre tiene algo que decir sobre su entorno político y social.

Acostumbrados a las letras de gran bagaje intelectual, el bajista Nicky Wire traspasa las historias de grandes personajes como “Vivian”, inspirada en la niñera Vivian Maier, fotógrafa aficionada que dejó alrededor de 150 mil postales de Chicago y Nueva York descubiertas sólo tras su muerte; “In Eternity”, homenaje a Bowie que sónicamente descansa en el camino que el duque blanco trazó en “Station To Station” (1976) y “Low” (1977); “Dylan & Caitlin”, cantada a dúo con la talentosa The Anchoress, quien aporta la perspectiva femenina para hablar sobre la tormentosa relación del poeta Dylan Thomas y su esposa Caitlin MacNamara; e “International Blue”, colorida aproximación a su catálogo más clásico y guitarrero, con un gancho eufórico que honra la memoria de Yves Klein, artista francés representante del movimiento neodadísta. La energía melancólica de “Liverpool Revisited” rememora a los 96 hinchas del Liverpool que murieron aplastados contra una de las vallas del estadio, en lo que se conoce como la Tragedia de Hillsborough, hecho ocurrido en 1989 y que los Manics retratan en un track lleno de esperanza que invita a seguir luchando para buscar respuestas.

Precisamente, la idea del malestar social presente en nuestros días se refleja en “People Give In”, cuyo riff luminoso y reconciliador –que parece haber salido de una caja musical– explota en la interpretación grandilocuente de James Dean Bradfield, adornada por una impecable sección de cuerdas, presentes también en el bello medio tiempo de “Distant Colours”, formulada a partir del panorama de confusión política que se vive actualmente en el mundo con una enternecedora sensibilidad pop, estilo que también se adueña de “Hold Me Like A Heaven”, rebosante de una vitalidad que la hace sentir muy actual. Como complemento de su lado melódico, lo más rockero de la placa se palpa en “Broken Algorithms”, con una excelente introducción de la batería de Sean Moore, que marca el paso para que irrumpa el simple pero efectivo riff de Bradfield, y “Sequels Of Forgotten Wars”, que trae a la mesa un sonido muy confrontacional para escupir una crítica ácida sobre la histeria digital.

La vibra de “A Song For The Sadness” –también de aproximación muy frontal– contrasta con la languidez de “The Left Behind”, encargada de cerrar el disco con un oscuro manto de melancolía que fluye en una exquisita progresión de acordes liderada por el piano, una prueba irrefutable de que la banda sabe que puede confiar en las medallas ganadas y aun así volver a sus raíces para facturar un disco orgánico, directo e interesante, tomando la guitarra como punto de partida, tal y como lo fue en sus primeros días, pero agregando los elementos que han ido descubriendo en el trayecto recorrido.

Tras un silencio discográfico de cuatro años, en el que se dedicaron a las giras de conmemoración de “The Holy Bible” (1994), “Everything Must Go” y el lanzamiento de “Futurology” (2014), “Resistance Is Futile” encuentra a Manic Street Preachers en un punto en que sus dos almas conviven de buena manera a diez años desde que la justicia británica cambiara el estado legal de Richey Edwards de “persona desaparecida” a “presuntamente fallecida”. La banda no escapa de su pasado y afronta bien el futuro, porque sabe que resistirse a él sería atentar contra un diseño que construyeron para toda una vida. Quién iba a pensar que la agrupación que alguna vez declaró que iban a desaparecer en el cénit de su estrellato tras lanzar un solo disco y llenar el Wembley tres veces seguidas iba a estar aquí tras veinte años de carrera y trece discos, negándose a saltar desde el puente de la nostalgia para no caer en la intrascendencia.

Artista: Manic Street Preachers

Disco: Resistance Is Futile

Duración: 46:18

Año: 2018

Sello: Columbia