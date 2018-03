Therion – “Beloved Antichrist”

Si se ha leído “Los Hermanos Karamazov” de Dostoyevski, entonces uno puede hacerse una idea –mediante su personaje Aliosha– de quién fue Vladimir Soloviov y los debates que enfrentó en la convulsionada Rusia del siglo XIX. No importando su preponderancia en la intelectualidad de esos años, sus escritos han pasado casi desapercibidos para nosotros, siendo la obra antes citada una de las pocas puertas que hemos tenido para poder hablar de él. Esto hasta “Beloved Antichrist”, último álbum de Therion. ¿De qué manera la más reciente realización de los suecos tiene que ver con Soloviov y su legado escrito? Este disco, una de las realizaciones más ambiciosas de la agrupación, tiene su inspiración de origen en “A Short Tale Of The Antichrist”, libro perdido en el tiempo y que reconoce como autor a dicho filósofo ruso. Ya con saber esto, no queda nada más que pensar en el gran desafío que Therion enfrentó al momento de armar algo tan magno, sobre todo cuando su última producción fue lanzada hace tanto tiempo.

Ya en “Les Fleurs Du Mal” (2012) se notó un cambio de paradigma en la banda y una entrada al mundo más literario, pues celebraron sus 25 años con un disco basado en las poesías de Charles Baudelaire. Lo anterior hizo que los fans se preguntaran con qué los sorprenderían más adelante, aumentando la expectativa con respecto a esta nueva entrega, y “Beloved Antichrist” sigue el camino místico y simbolista del pensador ruso que lo inspiró. La producción se rige por el número tres: dura tres horas con tres minutos y consta de tres discos que, a la vez, son los tres actos de esta ópera que no aburre. Muy bien ejecutado, cada parte se caracteriza por un ánimo particular que permite distinguir los saltos de la trama y una historia que se va tejiendo en cada tema.

Y es que cuando se tiene un concepto tan especial como el que manejó Christofer Johnsson, hay que ser muy cuidadoso y poner todo al servicio de lo que se pretende contar. En esto, se puede decir que Therion hizo un buen trabajo, entregando una obra en la que cada pieza está donde debe; cada vibra se manifiesta de la mano de múltiples estilos: metal sinfónico, dark, ambient, rock, heavy metal, progresivo, entre otros, y en el que la voz nunca suena como un elemento que acompaña a la música, sino como la pieza que hace girar todo lo anterior.

Treinta personajes componen “Beloved Antichrist” y nada más al escucharlo se puede intuir que los suecos ya se encuentran en las grandes lides, pues pueden tomar riesgos como este y, de cierta manera, dejar de ser la antigua banda que todos tratan de traer al presente. De la misma manera, sorprende mucho la capacidad compositiva de Johnsson, quien, a medida que avanzaba el trabajo, comenzó a modificarlo en cuanto a la historia que lo inspiró. Finalmente, y según sus palabras, el disco terminó siendo mitad obra de Soloviov y mitad de Therion.

La figura de la mujer siempre ha sido importante en Therion. Muestra de esto, y de cómo Johnsson hizo en parte suya la historia, fue la incorporación de voces femeninas a su ópera, siendo que la obra de Soloviov sólo contemplaba personajes masculinos. También en cómo escogió que el enemigo del Anticristo (según él “un viejo aburrido conocido como Elder John”) fuera reemplazado por su propia visión de Juana de Arco, llamada Johanna. Así es como, junto a un coro enorme, los fans pueden escuchar nuevamente las maravillosas voces de Lori Lewis y Chiara Malvestiti.

Sin duda, la imagen de un Anticristo ha seducido la mente de muchas personalidades y Therion nunca ha estado aparte de esto. Es en base a esta figura que nos muestran una creación ecléctica, equilibrada y concebida de manera visual y performática. En vivo debe incluso ser una más maravillosa pieza, sobre todo cuando los formatos están agotados y cada vez se habla más de lo desechable que es la oferta musical de hoy en día. Este es Therion con su contraparte a “Jesucristo Superestrella”, explotando una veta que, sin duda, los sacará del nicho y presentará ante nuevas audiencias.

Artista: Therion

Disco: Beloved Antichrist

Duración: 03:02:26

Año: 2018

Sello: Nuclear Blast