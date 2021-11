The War On Drugs – “I Don’t Live Here Anymore”

“Nada se pierde / se transforma”, cantaba Drexler, parafraseando la ley de la conservación de la materia de Lavoisier, y es una buena forma de enfrentar el miedo al cambio, porque incluso cuando las cosas son diferentes, no destruyen lo anterior. De cambios y de transformaciones justamente es el camino que invita a tomar The War On Drugs en su quinto álbum de estudio, “I Don’t Live Here Anymore”.

Luego de cultivar un virtuosismo digno de revisiones en sus discos pasados, el proyecto liderado por Adam Granduciel por fin parecía haber encontrado las palabras para equilibrar los sonidos y su potencia en “A Deeper Understanding” (2017), pero la pregunta era cómo superar aquello, tras la evolución y crecimiento ya visto respecto a “Lost In The Dream” (2014). Sin embargo, la respuesta no estaba en la superficie, sino que en las entrañas, porque no se trata de cuántas cosas y palabras se suman, sino de cómo cambiarlas.

Las letras de “I Don’t Live Here Anymore” ya no deambulan entre los sentimientos y los deseos como antes escribía Granduciel, sino que ahora todo es mucho más concreto, con el cambio como algo buscado, e incluso a primera vista como en la canción “Change”, llevando las referencias menos a lo onírico y mucho más al presente, a lo que se vive, y por ello la música también debía ser acorde a esa transparencia. En vez de capas superpuestas con intenciones etéreas y bellas, lo que existe en acá es directo, necesario y enfocado, al punto de que tracks como “I Don’t Wanna Wait” o el que abre el disco, “Living Proof”, se construyen desde líneas ténues, al borde del demo, casi como un ensayo para, desde ahí, generar oleadas salvajes de emoción.

Nada se pierde del virtuosismo de la banda, que a estas alturas consolidó Adam Granduciel, sino que se transforma en una labor que brilla desde la aparente simpleza y desde el cuidado intenso sobre lo que suena y lo que calla. Este debe ser el trabajo con más edición y claridad sobre cada movimiento en las canciones, pero también, por ello, resulta ser el más sencillo de disfrutar a primera escucha. En vez de sumergirse en múltiples líneas narrativas, este álbum entrega una aparente simpleza que llega a sorprender.

No obstante, es la observación más acuciosa la que permite ver cómo la intensidad está en otros ámbitos. La voz de Granduciel está con más trabajo que nunca, esforzando su registro vocal a límites mucho más exigentes, entregando los momentos extraordinarios que antes se lograban mediante un solo, como pasa en “Victim” o en “Occasional Rain”, pero donde todos los mundos se unen es en el track que le da nombre al disco. La canción más inmediata y pop del catálogo de The War On Drugs es ligera, ágil y potente, con un aroma al Springsteen más bailable y al Fleetwood Mac más coral, pero además tiene la mejor interpretación vocal de Adam que –injusta, pero brillantemente– queda en un plano secundario por la colaboración de las voces de Lucius, que convierten al track en un deleite mayor.

“I Don’t Live Here Anymore” no es un álbum que a simple vista supere la vara de trabajos anteriores, pero sí se atreve a transformar la manera en la que The War On Drugs presenta su música, quizás más cercana a la experiencia en vivo que se podía saborear en “LIVE DRUGS” (2020) y que es un espíritu abundante en este quinto LP. La energía no se pierde, como Lavoisier anticipara siglos atrás, y por ello cada golpe y cada caricia puede ser más poderosa en este, uno de los mejores discos de 2021.

Artista: The War On Drugs

Disco: I Don’t Live Here Anymore

Duración: 52:16

Año: 2021

Sello: Atlantic