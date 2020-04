The Strokes – “The New Abnormal”

El encontrarse a sí mismo y poder definirse con decisión nunca ha sido una tarea fácil, y el hacerlo en el campo de la música no es la excepción. Hay quienes ceden ante la presión de la masa y se acoplan de manera casi inmediata a un estereotipo ya probado y cómodo; otros prefieren aislarse y refugiarse en un rincón de la sociedad, pasando inadvertidos y perdiéndose en las sombras. Sin embargo, quedan quienes no cesan en la experimentación hasta hallar, finalmente, su sello distintivo. Esto es algo que The Strokes bien sabe: tras su exitoso álbum debut “Is This It?” (2001), el mundo y sus fanáticos les han exigido constantemente un producto similar en términos de esencia y sonido. A pesar de ello, la banda, comprometida con su búsqueda personal y luego de varios intentos por definirse, ha llegado a tal anhelado puerto: “The New Abnormal”, un título que, sin quererlo, se ciñe al panorama mundial actual.

La nueva entrega de los neoyorkinos llega siete años después de su experimental y popero “Comedown Machine” y casi cuatro años tras el lanzamiento de su aclamado EP “Future Present Past”, hija de una larga producción cuyos inicios se remontan a 2017. Resulta necesario recordar que ese mismo año en el que Albert Hammond padre filtró a la prensa que la banda se encontraba trabajando con Rick Rubin en un nuevo disco, lo cual fue desmentido a rajatabla por la agrupación. A lo largo de los tres años que separan el inicio de las sesiones con el lanzamiento, el grupo mostró adelantos sólidos, que comenzaron a mostrarse tímidamente en shows en vivo en 2019. Además, se le suman los tres sencillos lanzados durante este 2020, los que tempranamente dieron luces de que este sería un compilado innovador, consolidado y característico en términos sonoros.

De entrada, el disco comienza con “The Adults Are Talking”, el primer tema presentado en sociedad en mayo del año pasado. Desmarcándose de un inicio en el que melodías y grabaciones en crudo eran el objetivo, el nivel de producción de “The New Abnormal” y su sonido refinado destacan desde el primer momento. Sin dejar de lado lo contestatario de su lírica, se rebela ante los poderosos al son de seductores sintetizadores y un predominante bajo que lleva el ritmo en todo momento. La grabación ambiental con la banda interactuando en el estudio marca la transición a una romántica “Selfless”, en la que Casablancas saca a relucir su registro en, probablemente, una de las canciones más melosas de su carrera. Este primer tercio termina con el último single, “Brooklyn Bridge To Chorus”, en el que el frontman trata sus problemas con el alcohol de la manera más bailable posible, dejando en claro que el rock no es un género libre de “ruiditos electrónicos”, sino un estilo de vida.

La segunda tanda está marcada por patrones rítmicos que parecen familiares. Y es que, en su sexto álbum, los estadounidenses recurren a sampleos provenientes de dos canciones populares en el pasado, compartiendo lugar en los créditos con artistas de renombre. Es así como “Bad Decisions”, segundo sencillo de la banda, destaca por tener en sus filas influencias de “Dancing With Myself”, canción escrita por Billy Idol y Tony James para la mítica Generation X, la que aporta con notorios tonos punk a lo tóxico de la lírica gestada por el quinteto. Asimismo, “Eternal Summer” debe bastante a “The Ghost In You” de The Pyshedelic Furs, cocreada por Richard Lofthouse Butler y Timothy Butler. Con esta alegre y comercial melodía de base, The Strokes logra aportar en letras haciendo una fuerte crítica al calentamiento global y, coincidentemente, empatizar con el sentimiento generalizado con la crisis latente gracias al COVID-19.

Hacia el final de “The New Abnormal”, un tono melancólico se hace predominante, especialmente en los dos últimos temas. Tanto a nivel de ritmo como de verso, un anhelo a aquello que ya ha pasado se hace evidente, dejando al oyente con un ocaso que hace suspirar si se le pone atención y se le aprecia en detalle. Lo anterior se da porque, aunque muchos quizás anhelan que The Strokes vuelva a esa rudeza y poco apego a lo pomposo que los hizo famosos, el synth-pop/rock que han logrado crear y la madurez en letras que alcanzan en este último lanzamiento sólo les hace justicia. Al cerrar este capítulo, queda la sensación de que nunca se han escuchado más seguros y resueltos, y esas son cosas que solamente el autoconocimiento puede brindarles.

Artista: The Strokes

Disco: The New Abnormal

Duración: 45:12

Año: 2020

Sello: Cult / RCA