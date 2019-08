The Soft Cavalry – “The Soft Cavalry”

Hay algunos que sostienen que el amor es el único tipo de energía que puede elevar el alma hasta el rango de vibración más alto, como ninguna otra es capaz de hacerlo. Si eso provoca en el alma, ¿qué puede hacerle a la música? Ciertamente, la eleva; la hace transitar por todas las emociones posibles, la hace transmutar, viajar, experimentar, le da vida. Así es como el verbo se hizo carne y lo anterior se evidencia en el LP debut de The Soft Cavalry, proyecto formado por el matrimonio de músicos Rachel Goswell –quien aporta voz y guitarra en la banda británica Slowdive– y Steve Clark: un producto que mezcla amor, ambición, talento mientras van a la caza de un sonido propio y característico en los mares del género indie.

Una serena “Dive” da la partida a la interesante propuesta del dúo londinense. Con un riff de guitarra que agradablemente se pierde y se encuentra entre los suaves sintetizadores, la reposada batería y las delicadas armonías, el primer single del disco se consolida como embrujador y memorable. Irrumpe una atrevida “Bulletproof”, la que se nutre principalmente de prominentes sintetizadores (con un marcado beat pulsante que acompaña de principio de fin), agudas notas de guitarra y un complemento perfecto entre las voces de Clark y Goswell. Ciertamente, el track aporta un giro más dream pop y bailable, demostrando por qué fue elegida como segundo sencillo.

Al andar, “Passerby” se presenta como un oasis en el desierto. A medida que los segundos avanzan, crea una atmósfera digna de cajita musical de ataño, esas que se encuentran en tiendas de antigüedades o en la casa de los abuelos. Dominada por un clavicordio (o algún synth que replica su sonido de manera exquisita), la canción cobija y, a la vez, intriga: es ambiciosa, pero simple, es oscura, pero ilumina. Tomando el fade out de su predecesor, “The Velvet Fog” divaga en lugares más oscuros e intranquilos del corazón y la mente. Instrumentalmente preciso y envolvente, el tema se posiciona entre las más sólidas del disco gracias a la perfecta convivencia de sus capas, efectos y ejecución vocal.

La búsqueda de la pareja continúa en “Never Be Without You”, virando hacia lo alegre y optimista que este tercer single le aporta a la placa. Las guitarras de sonido claro que suenan a coro, el sintetizador que se incorpora orgánicamente a la fuerte línea de bajo y la dulce declaración en la letra, hacen de esta una canción de amor fresca y necesaria. Luego, con “Only In Dreams” y “Mountains”, el sondeo avanza hacia lo mágica que puede ser la simpleza. En la primera, el rasgueo de guitarra con correctos arreglos corales adorna este bello cuadro lleno de texturas, que hacen viajar al lugar que sugieren los oníricos versos de Clark. Sumado a esto, una juguetona flauta traversa que interviene alla Jethro Tull y baila en la composición para adornar el luminoso lienzo de cuatro minutos. Mientras tanto, la segunda juega de la mano de un piano, arpas y violines que elevan el alma hacia un sonido celestial y soñador.

Si bien la experimentación se agradece, sobre todo en un primigenio musical, la sobre extensión en tiempo de ciertos temas del disco impiden que este proyecto sea sólido de principio a fin. Esto particularmente ocurre con “The Ever Turning Wheel”, “Home” y “Spiders”, las que, pese a erigirse como atrayentes e intrigantes, dan la sensación de que duran más de lo que deberían. Ello entrampa la experiencia del oyente y el disfrute del LP en su máxima expresión, lo que constituye un punto que Clark debe evaluar para futuras composiciones y encausar de manera más efectiva el fluir de sus ideas. No obstante, el primogénito de The Soft Cavalry se muestra bien logrado, generando altas expectativas para lo que viene y asentando una sólida piedra angular en el futuro de este proyecto. Y bien saben los londinenses que dicha piedra es lo suficientemente firme para soportar el futuro porque es fruto del amor; y el amor todo lo puede.

Artista: The Soft Cavalry

Disco: The Soft Cavalry

Duración: 56:21

Año: 2019

Sello: Bella Union