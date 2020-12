The Smashing Pumpkins – “CYR”

Retomando un formato doble, que no le veíamos desde el reconocido “Mellon Collie And The Infinite Sadness” (1995), The Smashing Pumpkins presentó en noviembre pasado su nuevo disco “CYR”, producido en su totalidad por su líder Billy Corgan, quien desde febrero ya anunciaba este lanzamiento con varios singles, asomándose dos años después de la reunión con parte de sus miembros originales, James Iha y Jimmy Chamberlin.

Esa anhelada reunión de tres de los cuatros integrantes originales dio como resultado el disco “SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP: NO PAST. NO FUTURE. NO SUN.” (2018), que significó en alguna medida conectar nuevamente con su público, ese que tuvo que resistir algunos años con las creaciones a veces tediosas de Corgan como solista y hoy, con los veinte temas de “CYR”, hay material suficiente para confirmar que la banda dejó totalmente en el pasado ese desgarro cautivador de sus guitarras, que se fusionaban con la delgada y particular voz de Billy, para adentrarse en un sonido definitivamente pop un tanto gris y basado en sintetizadores.

La fuerte personalidad del líder lo ha llevado a desafiarse para estar en permanente creación y desprejuiciarse ante las amarras del pasado, decidiendo crear una nueva historia musical, donde se pierden las guitarras para dar paso protagónico a los teclados y en la cual nunca antes su voz había sonado tan melosa. Los riffs de sus primeras etapas musicales salen del plano, y aquello es bueno aceptarlo, pensando que la capacidad de reinvención es una característica admirable, sin embargo, no toda reinvención trae buenos resultados.

El álbum arranca con “The Colour Of Love”, que entusiasma al conectar con el canto de Corgan, pero aterrizando prontamente las expectativas frente a la pronunciada aparición de un synthpop. Al continuar la búsqueda, aparece “Wrath”, quinto tema del álbum y que convoca con un ritmo pegajoso, aceptable de escuchar, y que podría considerarse uno de los aciertos del disco, pues lo que queda por recorrer hacia la segunda mitad –exceptuando “Wyttch”– es una seguidilla de canciones cuyo sonido comienza a agotar al no distanciarse en ningún momento del sintetizador, sino todo lo contrario. Al parecer, The Smashing Pumpkins se vio fascinado de abordar con insistencia en este disco el formato electrónico y sus reiterados coros en segundo plano, queriendo repetirlo a lo largo de los 20 cortes que lo componen. Es un sonido contemporáneo, pero con matices pronunciados de la electrónica de los años 80, lo que lleva a asociarlo con algunas referencias de la época, sugiriendo estar en el ayer y el hoy.

El álbum es desafiante, principalmente porque cuesta digerir una entrega con esta extensión y nos hace pensar qué motivó a la banda para concretar “CYR” en este formato, donde, mientras más se avanza, más espeso se torna con su constante en el tono musical, haciendo una invitación clara al abandono o, por lo bajo, a una larga pausa antes de seguir escuchándolo hasta el final.

No se puede negar que el trabajo de The Smashing Pumpkins en “CYR” está realizado con seriedad e importante sincronía, con los instrumentos fusionándose asertivamente, destacando en capas, con graves depurados y segundas voces bien integradas, sin embargo, la guitarra de Iha pasa desapercibida, quedando en la profundidad frente a la repetición constante de lo electrónico. Sin duda, un disco de menor duración hubiera sido acertado, pero es claro que así es la banda hoy, y no se podrá saber si este es un camino musical definitivo o sólo un experimento de transición. La conformación actual tiene todo para lograr un gran resultado, como el que probablemente esperan sus fans, pero claramente es una decisión tomada por la banda y habrá que esperar si en medio de la clásica nostalgia podremos tenerlos nuevamente recuperando la fuerza de la emoción de su primer disco “Gish” (1991) o definitivamente se han ido de ese lugar para siempre.

Artista: The Smashing Pumpkins

Disco: CYR

Duración: 72:16

Año: 2020

Sello: Sumerian