The Raconteurs – “Help Us Stranger”

Pareciera ser que la discografía de The Twilight Sad es más extensa de lo que parece, pero con cinco títulos a su haber, los escoceses han transitado por la búsqueda de un sonido propio que los ha hecho renacer y consolidarse. Sus marcadas influencias de new wave, pasando por un post punk típico de la región británica, hizo que los de Kilsyth (un pequeño pueblo cerca de Glasgow) llamaran la atención de bandas como The Cure o Mogwai. Y es que su propuesta desde “Forget The Night Ahead” (2009) a “Nobody Wants To Be Here And Nobody Wants To Leave” (2014) se movió con soltura entre los elementos más característicos de un sonido que las bandas más populares de la escena de ese momento no pudieron alcanzar.

Así, la incipiente, oscura y densa composición de The Twilight Sad ha logrado consolidarse en su último trabajo, “It Won/t Be Like This All The Time”, su primer lanzamiento con la chapa de regalones de Rock Action, la casa discográfica fundada por Mogwai. En este álbum, la banda explora con sintetizadores y programaciones propias de un new wave moderno, como en el primer corte “[10 Good Reasons For Modern Drugs]”, donde calzan justo sus marcadas guitarras y líneas de bajo, protagonistas en todo el disco.

Como si fuera un glitch, “Shooting Dennis Hopper Shooting” revive las guitarras de sus anteriores trabajos, dejando a un lado la electrónica. Por su parte, la balada “The Arbor” muestra su mejor cara, con claras influencias del sonido de New Order, Cocteau Twins o Depeche Mode, junto al particular acento de su vocalista James Graham. Uno de los puntos altos se muestra en “I/m Not Here [Missing Face]”, que conjuga con claridad todos los elementos de su original sonido. El tránsito de este disco, según Graham, se enfoca en un ejercicio de madurez y sinceridad. Sin abandonar la melancolía y oscuridad, las letras son más certeras, carecen de metáforas y en ese refugio Graham es capaz de sacudir sus temores y hablar con fuerza sobre lo que siente en su interior. Así, han dejado en claro también el legado en la composición que dejó su compatriota y amigo Scott Hutchison, líder de Frightened Rabbit, quien se suicidó en 2018.

Como epílogo, la pegajosa “Videograms” es uno de los ejemplos más claros de la lírica abierta del disco. Desamor e inquietud es lo que Graham plasma en versos como “Is it still me that you love? / ‘Cause I’m not sure” (“¿Aún soy yo lo que amas? / porque no estoy seguro”), todo aliñado con una melodía que fácilmente podría poner a bailar a cualquiera. Punto aparte es el trabajo de curatoría más que interesante de Rock Action Records, sello que ha acompañado a Mogwai desde su fundación y que durante el último año ha marcado la diferencia con nombres como Rev Magnetic, Sacred Paws o los ya clásicos Swervedriver. Dentro de esta tendencia, The Twilight Sad recoge un sinfín de influencias, que los deja en la misma línea de Errors o Out Lines, supergrupo de James Graham y Kathryn Joseph, también compañera de sello.

The Twilight Sad es una banda que se mueve en una línea de vanguardia, de esa forma han logrado explotar un género no convencional y proponer más allá con tintes originales. No es menor que ello les permitiera contar con padrinos musicales de primera línea. En “It Won/t Be Like This All The Time” los escoceses han sabido interpretar y aprovechar de manera correcta sus influencias y mudar de piel hacia un estilo donde se ven cómodos y sin miedos.

Artista: The Twilight Sad

Disco: It Won/t Be Like This All The Time

Duración: 46:38

Año: 2019

Sello: Rock Action Records