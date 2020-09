The Microphones – “Microphones In 2020”

“Las bandas que se separan y se reúnen por dinero pueden hacer lo que quieran. Pero me pone feliz ser solo este gruñón contrario, imposible de reunir”. Así se adelanta Phil Elverum a quienes, emocionados, ven el resurgimiento de su icónico proyecto luego de 17 años. Y es que retomar The Microphones desde su baúl de seudónimos es más bien un ejercicio simbólico, representado en el autobiográfico material que es “Microphones In 2020”. Su constante búsqueda por el sentido de las cosas y su admiración ante el paso del tiempo se representan en esta exploración a través de su vida, su identidad y génesis, donde los múltiples nombres que ha tomado durante estos años finalmente se unen.

No es exagerado decir que “Microphones In 2020” es más bien una autobiografía musicalizada que un LP como tal. Compuesto con tan solo una canción de más de cuarenta minutos, sus sonidos y líricas parecen englobar todo aquello que Elverum ha expresado estas décadas. La introducción instrumental de siete minutos es una fiel representación de su ahora, de su música bajo el proyecto de Mount Eerie, inspirado en el monte visto desde su hogar en Anacortes. Utilizando dos acordes en una guitarra acústica para crear una sola melodía, evoca sentimientos de nostalgia con delicados rasgueos de música folk, representando en su duración los años que han pasado desde el último Microphones.

Este recuento de su vida no es una exposición lineal, sino que un constante ir y venir en los recuerdos, con una introducción lírica al estado de las cosas y a lo similar que algunas de estas continúan siendo: “Sigo sin morir, el sol sigue saliendo”. Se pueden identificar cuatro eras en su prosa: una mirada hacía su génesis en la niñez, aquel Elverum adolescente iniciando en la música, que da paso a aquel que la explora a través de sus múltiples proyectos, y la del compositor actual que mira su vida como “sueños en los que no confío”. Como si se tratase de un spoken word, sus palabras corren libres sin regirse por la melodía, por el contrario, es esta la que lo sigue e intenta llenar los espacios de su voz.

Si bien, la música pareciera ser secundaria a la lírica, esta es descriptiva y viva, siempre guiando el viaje. Cuando menciona los “bajos distorsionados”, las cuerdas en su totalidad se revuelven en una rugiente desfiguración. La delicada melodía es abruptamente desplazada por momentos, múltiples texturas se toman la composición, el sonido de cuerdas eléctricas, una dinámica percusión que energiza la sutileza y la vocalización con su propia voz actuando como coro. Cortes instrumentales le dan espacio a la narración, en primera instancia a través del arrollador amplificador, pero es en el segundo donde la música logra representar aquel sentimiento que busca evocar: “Cuando despierto solo en la oscuridad otra vez, nado. Afuera, hacia el lago del corazón, y adentro“, narra antes de un cinemático y emocional corte con sonidos tan épicos como su lírica.

Para ser un disco basado en el pasado, no busca evocar una tristeza nostálgica, más bien es una apreciación de sus recuerdos, una retrospectiva mirada a las experiencias que explican quién es hoy, pero entendiendo que su presente es el mismo en todas sus memorias. Desde analizar su familia a través de una auto mitología, y si es esta conexión con la naturaleza la razón de su presente. La mirada hacia la música que lo marcó buscando explicaciones, como el acorde de 15 minutos de Stereolab que lo impulsó a crear la eternidad; un casual, pero significativo encuentro con Bonnie “Prince” Billy, o el recuento de la trágica historia de Mayhem. Esta búsqueda de responder sus preguntas no tiene fin, y es la fuerza principal de sus composiciones.

Existe una frase que se repite constantemente en el repertorio de Phil Elverum: “No hay final”. Esta se puede apreciar en múltiples momentos a través de su paso como The Microphones y Mount Eerie, y es la elegida para cerrar el disco. “Cada canción que he cantado es sobre lo mismo: parado sobre el suelo mirando alrededor, básicamente”, “Nada realmente ha cambiado en este esfuerzo que nunca termina”. No hay necesidad de separación en las composiciones de Elverum según sus seudónimos o sus épocas, y este es quizás su manifiesto más importante, pero, a la vez, sigue siendo la misma melodía de hace años: “Jamás dejaré de cantar esta canción, dura para siempre. Comencé cuando era un niño y aun quiero sostenerla ligeramente”.

Artista: The Microphones

Disco: Microphones In 2020

Duración: 44:44

Año: 2020

Sello: P. W. Elverum & Sun, Ltd.