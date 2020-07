The Ghost Inside – “The Ghost Inside”

Cuando David Bowie murió, su legado fue ampliamente discutido y considerado, en especial desde la coincidencia de “Blackstar” (2016) y su mensaje con la muerte del hombre que se hizo leyenda. Esa vocación de trascendencia era algo abrumante para muchos en aquel momento, y ese vacío de mortalidad seca e inquietante agobió a varios, como, por ejemplo, a Jehnny Beth, cantautora y artista, voz de Savages, quien sintió una urgencia por mostrar su valía y su declaración de intenciones como cultora de las artes. Ahí nació el proyecto “To Love Is To Live”.

Lejos de la Jehnny Beth que declaraba hace años no querer escribir canciones de amor con Savages –algo revertido en “Adore Life” (2016)–, ahora el sentido de la existencia y cómo esta es configurada por las sensaciones, entre ellas el amor, son el motivo para la profundidad del álbum debut de la francesa. Más que el amor romántico, hay una visión amplia de esa sensación que puede operar desde la perspectiva más pragmática, de amar lo que se hace, de amar mediante lo que se hace, porque el amor es una obra o una reflexión o una imposición o un contrato, o también puede ser un motor para vivir. Es este tipo de elucubraciones que, mediante referencias indirectas, pero sentidas, inundan un disco intenso y urgente.

En vez del post-punk de Savages, lo que domina “To Love Is To Live” es el uso de herramientas electrónicas más cercanas a lo industrial o al synth-pop, construyendo más en la veta de Nine Inch Nails (“How Could You”) o en un sonido orgánico desde un piano y una voz más dulce (“French Countryside”). La construcción de coherencia en el disco viene desde los temas que se tratan y también desde la fuerza de una autora que ve en las canciones su legado, consiguiendo emanar esa aura de trascendencia que operó como catalizador de este opus.

Pese a que el tracklist luce un tanto lleno de quiebres entre ritmos más frenéticos o caóticos, y otros más calmos o con un pulso más lento y profundo, sí hay una triada de tracks que dispone un discurso general que va por sobre todo: el inicio con “I Am”, el poema de Jehnny Beth leído por el actor Cillian Murphy en “A Place Above”, y el cierre con “Human”. En estos tres tracks se advierten mensajes que cuestionan el carácter humano de la humanidad, desde la mera capacidad de sentir hasta las manifestaciones más cruentas, como la guerra o el capitalismo desatado. Con ese paraguas cubriendo el disco, reflexiones como la percepción de los pecados (“We Will Sin Together”), la ingenuidad (“Innocence”), la naturaleza patriarcal que define la desfachatez de la destructividad del ser humano (“I’m The Man”) o la necesidad de trascender (“Heroine”) lucen como ideas más profundas o más específicas de lo que realmente son, y he ahí parte de la magia de lo que logra Jehnny Beth en este trabajo.

La portada mostrando a la artista como una estatua, en pose ruda, lista, concreta y combativa, lista para llegar al panteón, es una muestra más de cómo el disco se observa a sí mismo, de cómo se ve en el espejo y, en vez de ser un peso, esto lo eleva, porque se siente más como un evento que como un mero producto. Además, la autora se acompaña de nombres que son bien utilizados, sin quedarse con un protagonismo que es cien por ciento de ella. Joe Talbot de IDLES, Romy Madley Croft de The xx, Atticus Ross (quien produjo un par de tracks), y la producción del partner de vida de Beth, Johnny Hostile, son apoyos que levantan la obra sin desviar la mirada, algo complejo cuando el proyecto es tan personal y asociado a la fuerza de una artista en particular.

Jehnny Beth sale airosa de su ambición y queda enaltecida por el resultado de un esfuerzo coherente, honesto y lleno de amor por la obra, por el acto de obrar, y por tratar de dejar una huella. Aunque el disco parezca abrasivo, corrosivo o abstracto a ratos, la humanidad que destila, critica y anhelante, es lo que genera un nexo emocional que atrae a revisar “To Love Is To Live” como un todo. Y es en ese viaje evocativo, imperfecto, a veces desordenado, pero siempre urgente, es en esa trayectoria que la artista consigue demostrar cómo las complejidades del ser y estar aún en este mundo pueden ser a la vez vulnerables y poderosas.

Artista: Jehnny Beth

Disco: To Love Is To Live

Duración: 38:32

Año: 2020

Sello: Caroline International