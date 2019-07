The Black Keys – “Let’s Rock”

Después de cinco años fuera del radar, el dúo de Ohio vuelve a la carretera con un nuevo disco de estudio, que principalmente vuelve al sonido clásico de la banda, el garaje, estilo que predomina en sus primeras placas y que los desmarca de lo realizado en “Turn Blue” (2014). En momentos en que el rock se posiciona en un segundo lugar en los charts, Auerbach y Carney se la juegan por un disco simple y conciso.

“Shine A Little Light” da inicio a un disco que llega en un momento clave de la banda. Luego de su parón más extenso y un último álbum que no terminó de convencer a los fans, las llaves negras vuelven a darle a las guitarras el eje central de su producción. El primer track así lo demuestra; riffs afilados son la espina dorsal de una canción hecha para estadios. Táctica que ya habían ocupado en su exitoso “El Camino” (2011) y que les dio el puesto de cabeza de cartel en los festivales más importantes del mundo. “Eagle Birds” y “Lo/Hi” continúan con la lógica de sus álbumes más exitosos. Sin rodeos ni reflexiones, los creadores de “Tighten Up” reparten dosis de energía y creatividad desde la trinchera del sonido más clásico de la banda.

Para “Let’s Rock” decidieron dejar de trabajar con Danger Mouse. El productor que les dio las claves del éxito con “Brothers” (2010) y que siguió con los estadounidenses desde entonces, no entró en los planes de este nuevo disco; la idea era volver a los orígenes, y lo lograron. Aunque la crudeza de “Thickfreakness” (2003) o “The Big Come Up” (2002) se queda muy lejos de este sonido 2019, lo cierto es que The Black Keys decidió dar un paso atrás para volver al ruedo, y en el álbum eso se nota canción a canción.

Producido por ellos mismos en el estudio de Dan Auerbach, el dúo nutre de su característico garage gran parte del álbum. El sonido de Nashville, ciudad en la que fue grabado el disco, fluye en canciones como “Walk Across The Water” y “Tell Me Lies”, donde el rock se mezcla con coristas estilo góspel; es rock estadounidense puro. Luego de la sobreproducción de su último trabajo, la banda buscó alivianar sus canciones, reduciéndolas a la composición clásica del rock: guitarra, bajo y batería, ya no está la psicodelia y la experimentación. Es The Black Keys haciendo rock, que, si bien cae en la definición de “comercial”, no traiciona sus raíces. Prueba de ello son “Get Yourself Together” y “Go”, dos canciones que fácilmente pudieron haber sido parte de “El Camino”.

Aunque el nombre del LP nace de las últimas palabras que dijo Edmund Zagorski antes de morir en la silla eléctrica el año pasado, el trabajo trata temáticas más ligeras dentro él. Decepciones románticas y falsas promesas son expuestas en todas las canciones, situaciones que son contadas regularmente por Auerbach en sus canciones, tanto en este proyecto como en sus trabajos alternativos. “Under The Gun” y “Fire Walk With Me” cierran el álbum, entregando la sensación de que este nuevo disco sirve como un bálsamo para una banda que, luego de “Turn Blue” y en palabras del propio vocalista, quedó desgastada.

En momentos en que la industria cada vez otorga más valor a la sobreproducción, The Black Keys se preocupa de lo importante: hacer buena música. Una nueva experiencia en el estudio que evidencia que la banda sigue lúcida y con energías para defender el rock y su nombre como uno de los grupos fundamentales del garage de la década pasada.

Artista: The Black Keys

Disco: Let’s Rock

Duración: 38:32

Año: 2019

Sello: Nonesuch Records