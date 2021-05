The Armed – “ULTRAPOP”

Todo lo que rodeó la elaboración, grabación y lanzamiento del segundo disco de Greta Van Fleet, es digno de atesorarse en una cápsula del tiempo. Desde una inédita pandemia global, que marcó el pulso creativo de la placa, hasta una cuidada apuesta publicitaria en redes sociales, son prueba de que “The Batlle At Garden’s Gate” es un disco nacido en la experiencia límite de la segunda década siglo XXI, de eso no hay dudas. Greta Van Fleet ha optado en este trabajo por mostrar que la música se crea nutriéndose y bebiendo de múltiples fuentes de inspiración. En más de una hora de música y con 12 canciones de diversa factura, la banda se propone mostrar trazos de madurez y complicidad como conjunto y, en consecuencia, “The Battle At Garden’s Gate” consolida tendencias compositivas y sonoras ya mostradas en sus anteriores discos, pero que alcanzan y se abren hacia nuevos límites, con las letras fluyendo y transitando naturalmente entre temáticas actuales relacionadas a la modernidad y los sentimientos humanos, con un marcado sentido poético.

La templanza y el caos sonoro inaugural de “Heat Above” utiliza fórmulas conocidas y explotadas por los de Michigan. Quizás todavía la canción inicial esté anclada a reminiscencias del rock clásico de los 70, sin embargo, el modo de ejecutar y hacer entrar en escena a las guitarras acústicas y eléctricas, al órgano y a la batería, sean una demostración de que aquí hay algo más que encontrar. “My Way, Soon” fue parte de los singles promocionales, destacando un riff profundo y envolvente, tras una voz rasposa que esconde un coro que grita hacia la libertad de hacer las cosas “a mi manera”.

En “Broken Bells” se muestran pincelazos de intensidades sonoras que suben y bajan, y que van y vienen. En este sentido, es una composición que transita por diversos momentos intentando llevar la ejecución instrumental a cierto clímax, logrando el propósito y, de paso, comprobando el dominio que cada miembro tiene sobre su parte en la interacción sonora. “Built By Nations” y “Age Of Machine” pueden considerarse como las composiciones más zeppelianas de la placa, sin embargo, cada una, desde sus propios atributos, abren y exploran nuevos caminos de creación y expresión musical. Riff con identidad, psicodelia anclada a virtuosismo y dos tremendos himnos en el coro que exponen con crudeza la naturaleza humana: la vida dentro de los “Estado – Nación” y la relación de dependencia con las transformaciones de la tecnología. Sencillamente, dos momentos épicos dentro de “The Battle At Garden’s Gate”.

En “Tears Of Rain” nos aproximamos a una cuidada balada con tintes pop, una composición melódica y con una instrumentación coherente con su mensaje, que se interroga a sí misma sobre quién podrá traer de vuelta la lluvia a esta tierra desolada y vacía. Con “Stardust Chords” se abre camino nuevamente a recorridos sonoros cargados de épica guitarrera de la mejor cepa de los 70, con algunas pequeñas referencias al virtuosismo de The Who. En “Light My Love” se retorna a la calma desde el sonido y la estética folk que propone la canción, pero no desde la amplitud y particularidad vocal de Joshua Kiszka. “Caravel” aspira a crear una identidad sonora a través de la ejecución repetitiva de un riff y una base rítmica que sea fácilmente recordable; ciertamente la influencia de Rush se deja sentir en toda su inmensidad.

“The Barbarians” se trata de una pesada composición al estilo “Guitar Hero”, salpicada de reminiscencias a las fuentes del hard rock, pero con agregados de identidad sonora propios de una banda del siglo XXI. “Trip The Light Fantastic” logra unir retazos del pasado de la banda, en la que conviven libremente coros, momentos melódicos y estallidos de intensidad y ritmo. Con cerca de nueva minutos de duración, “The Weight Of Dreams” es el epílogo de este viaje, canción que exterioriza una extravagante energía y que termina por confirmar, tanto el virtuosismo instrumental de Greta Van Fleet, como la referencia a las raíces del rock reinterpretadas en clave moderna.

Con “The Battle At Garden’s Gate”, Greta Van Fleet se abre a la exploración de nuevos rumbos en el campo del rock; es un disco que tiene innumerables cualidades, adecuados momentos y cuidadas elaboraciones compositivas y sonoras, que hacen viajar por sonoridades clásicas, pero también por composiciones que buscan despegarse de las poco saludables etiquetas adheridas que se le han puesto la banda. Creación, mensajes y esperanza están en el ADN del disco.

Artista: Greta Van Fleet

Disco: The Battle At Garden’s Gate

Duración: 63:33

Año: 2021

Sello: Lava / Republic