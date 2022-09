The Afghan Whigs – “How Do You Burn?”

¿Cuál es la motivación detrás del arte? Es una incógnita inabarcable porque tiene tantas variaciones como personas en el planeta, e incluso más allá cuando lo colaborativo acaece. Por eso, cuando Mark Lanegan le preguntó a Greg Dulli “How Do You Burn?”, que podría traducirse a “¿Qué te prende?”, no sólo le entregó el título del noveno disco de The Afghan Whigs, sino también materializa lo que está detrás de esta segunda vida de la agrupación de Cincinatti: lo que enciende las pasiones y motivaciones de Dulli, quien a estas alturas maneja la caravana, y en esta ocasión lo hace a alto octanaje.

No es raro que el primer track y single, “I’ll Make You See God”, entregue el tono más incendiario de la banda en décadas, sino que además sea una llamarada que traspasa sensibilidades. Tan raro como suena, The Afghan Whigs en 2022, con esta canción que fue lanzada este año, aparece en el soundtrack de Gran Turismo 7, y sin duda que calza con el perfil lleno de velocidad y acción de una franquicia de carreras de autos. Pero sí es extraño porque, en general, las bandas que se dan una segunda oportunidad pierden fuerza o foco, y en este álbum pareciera que Dulli estuviera más atento a los detalles que nunca.

Puede ser que la sombra de Lanegan cuide como ángel de la guarda el alma de este trabajo, así como la pérdida de Dave Rosser lo hizo sobre el lanzamiento de “In Spades” (2017), y es que el fallecido partner de Greg en The Twilight Singers irrumpe como una capa extra de intriga en “The Getaway” (pese a que no aparece explicitado en los créditos) y en forma más evidente en “Jyja” y “Take Me There”. Esta última en especial, tiene mucho de bohemio, oscuro, atribulado y todos esos adjetivos que siempre se le asignaron a Mark Lanegan, mientras en medio, como un eco, se asoma una melodía que recuerda a la gran “Oriole” del álbum anterior. Asimismo, hay esquirlas de Spoon y su “Do I Have To Talk You Into It” en la fresquísima y vibrante “A Line Of Shots”.

Donde brilla y quema este disco es en la variedad de sonidos presentados. Este año se cumple una década desde que The Afghan Whigs se reuniera para hacer shows en vivo y, aunque este trabajo fue hecho muy a distancia, con Dulli tomando el comando, la cantidad de colores engaña la primera escucha. Pareciera que no hay tanta coherencia o foco, pero, a diferencia de “In Spades”, aquí existe una vocación de ideas muy distintas entre sí, que se reúnen en texturas similares. El hilo conductor viene a través de la voz de Dulli, o de la forma de producir que mantiene la cadencia sensual que siempre ha acompañado a los Whigs incluso en los momentos más tristes y arrojados, como ocurre con el magnánimo cierre de “In Flames”, que poco a poco va dejando el plano terrenal para llevar a lo indefinido, casi como el vuelo de las cenizas que deja este disco a su paso.

Imposible no mencionar el reencuentro casi 30 años después con Marcy Mays, quien vuelve tras su aparición en “My Curse” del álbum esencial “Gentlemen” (1993) en “Domino And Jimmy”, una canción donde se ahonda en los traumas de estos mismos personajes, golpeados por el tiempo y la resignación, pero quizás viviendo por primera vez. Un deleite que no juega desde la nostalgia, sino desde la reflexión, sin perder pie y mente en el presente.

¿Qué te prende? ¿Qué te lleva a hacer lo que haces, y bien? A diferencia de los autos, la creatividad no tiene un motor o un combustible únicos, y por ello, más que una respuesta, este disco de The Afghan Whigs entrega un ánimo, un alma, una alternativa incluso, porque más que fuego, calor o explosiones, “How Do You Burn?” termina siendo una bocanada de aire fresco que puede servir para muchas cosas, ya sea para avivar los fuegos y estos quemen todo más rápido, o también para respirar hondo y seguir adelante, vivos y sin mirar atrás.

Artista: The Afghan Whigs

Disco: How Do You Burn?

Duración: 39:35

Año: 2022

Sello: Royal Cream / BMG