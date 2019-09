Thank You Scientist – “Terraformer”

Thank You Scientist es de aquellas propuestas que, desde la primera escucha, resultan un descubrimiento fresco y satisfactorio; un proyecto progresivo en el más amplio sentido de la palabra. A pesar de ser una banda relativamente reciente, el septeto de New Jersey sabe recoger diversas influencias de movimientos musicales previos. Guiños al jazz, la época dorada del rock progresivo de los setenta, o incluso semejanzas rítmicas al math rock, se unen en “Terraformer” para forjar una amalgama que suena tan novedosa como reminiscente.

Con su tercer álbum de estudio, el conjunto proveniente consolida una carrera firme, pese a su corta data. Desde su debut con “Maps Of Non-Existent Places” (2012), TYS ya sonaba como una propuesta ecléctica e interesante. Sin cambiar mucho la fórmula, se han enfocado en cuidar y perfeccionar los pequeños detalles que, si bien son sutiles, saben hacer la diferencia cuando se trata de composiciones complejas y pretenciosas. Dichas sutilezas recaen en la capacidad de hacer un trabajo que cabe dentro de lo progresivo, pero también es fácil de digerir. Un gran punto a favor si se considera lo poco cautivador y accesible que resulta dicho género actualmente, muchas veces encerrado en la complejidad técnica, dejando en desmedro el factor jovial. En un circuito que ya comienza a tornarse monótono, “Terraformer” entra como aire fresco.

Como se aprecia en la portada, el viaje cósmico y surreal comienza con “Wrinkle”, una introducción instrumental donde los arreglos de bronces y cuerdas dan una primera muestra de la capacidad para reunir distintas vertientes. Apoyándose en un sonido que suena más contemporáneo, “FXMLDR” se sostiene en la impecable voz de Salvatore Marrano, en una canción que incluso recuerda a bandas como The Mars Volta, referentes de un prog más “actual”. Dentro de los momentos altos de la primera porción del álbum, “Swarm” se presenta como un tema grandilocuente que saca el máximo provecho de su numerosa cantidad de integrantes: siete miembros que funcionan como una pequeña orquesta de un ímpetu tremendo y perfección milimétrica.

Sumándole matices al trabajo, “Birdwatching” aporta momentos cercanos a la electrónica, puntualmente el EDM, mediante un quiebre protagonizado por baterías programadas. La primera parte del álbum cierra con la suite instrumental “Chromology”, una muestra de la habilidad y potente influencia del jazz dentro del conjunto.

Dentro de la segunda porción de “Terraformer”, los pasajes más breves permiten darle un aire necesario al ritmo que lleva la placa, que en total supera la hora de duración. El aura noir–espacial de “Shatner’s Lament” o el canto astronómico en “New Moon”, son los momentos adecuados donde disminuye la tensión para así encaminarse al desenlace. Mediante la canción que da nombre al disco, se da la última muestra de esta fórmula que sabe conjugar la técnica y los cambios de estructura de una manera asequible.

Es grato y sorprendente encontrarse con propuestas de la categoría de Thank You Scientist; proyectos ambiciosos que siguen abriendo caminos en terrenos tan complejos y explorados como el espectro de la música progresiva. “Terraformer” es un ejemplo bien logrado de cómo recoger influencias sin transformarse en una imitación, ofreciendo un viaje dinámico que, pese a su extensión, fluye con facilidad y no pierde su norte: presentar una obra cuya prioridad sea cautivar al oyente.

Artista: Thank You Scientist

Álbum: Terraformer

Duración: 84:15

Año: 2019

Sello: Evil Ink